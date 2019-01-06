飯店、機場都能送！在地人也推的澳門咖啡外賣專門店

文、圖／大阿姨 珍妮的美食旅遊

現在只要去到韓國很多人喜歡叫炸雞、炸醬麵或糖醋肉外送到飯店的服務～來到澳門當然也一定要嚐嚐這裡的外送美食文化！！在澳門若跟珍妮一樣住在氹仔的話～那麼到官也街逛逛時可以注意很多店家外頭都有掛上"外賣"的服務..有興趣的話記得索取菜單確認一下是不是有外送到你住的那間飯店！！

喜蓮是珍妮在社團看見大家力推的在地美食～最重要的是便宜又好吃還能外送到飯店或機場(很適合上午班機的旅客))，我們這趟自由行搭乘的是高雄飛澳門的虎航..回程是上午的班機(((也就是說回來這一天若要再步行到官也街吃早餐對我們來說是有點趕))。回國的前一晚我們幾經討論後～決定還是在飯店睡飽飽叫外送到飯店比較實際..喜蓮咖啡有粉絲專業也可以下載微信～我們在確認隔天要叫外送後已經是晚上10點多..隔天七點就收到回訊！

住過威尼斯人飯店的朋友都知道，威尼斯人有多大～所以，我們還特意請餐廳幫我們外送到距離我們最近的西側..出門前會在通知讓我們下去取餐。

鮮牛尾湯通粉：31元澳門幣，是鄉民一致大推必點！！

牛奶紅茶、檸檬茶：19塊澳門幣

((咖搭車一直唉唉叫，在澳門喝杯飲料都覺得錢難花，一杯折合台幣80元的早餐飲品，若不用乘上匯率～在台灣早餐店19元就有這樣的飲料XD))

鮮牛油波羅：13元，豬扒包：23元。這二款的價格應該稱得上是我們這幾天吃到最親民的平民小吃。

鮮牛油波羅，如果你是喜歡那個麵包體嚼著厚厚牛油口感的話建議現場吃～

外帶或外送夾在中間的牛油化掉吃來口感風味不同，但是外層酥脆的菠蘿口感帶著微微奶油香還是不賴。

豬扒包，香～大口咬下的第一口就是：香！！可惡我第一天到澳門花了50塊澳門幣吃的大利來豬扒包真的輸很多..喜蓮的豬扒包23元澳門幣，但是外層的麵包體軟Q帶勁，豬扒包的醃料鹹香適中嚼著有味也比較香。好吃，推一下必點！

牛尾通心麵，上下層湯麵分開的設計..要吃的時候再把通心粉倒進湯裡。

茄汁的牛肉湯品，濃郁有味，一口湯帶上通心粉麵條 沒有很驚艷但也不差。

牛尾肉吃來軟軟香嫩。

來到澳門覺得錢很難花時，不妨參考看看，嚐嚐在地最親民的早餐小吃美食...窩在飯店先吃個早餐再出發去拍拍美照也不賴壓～而且對我來講最方便的就是，可以先來一杯飯店免費的美式咖啡包！喜蓮的價格在我這二天亂亂吃來比較的話～價格相對親民，口味也不賴..不是觀光客嚮往的名店卻是口味不差的小店，有興趣的鄉親參考囉！





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