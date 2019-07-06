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會被翻白眼！出國旅遊「6大地雷」別踩...你還搶著上車？

點評：每次遇到想趕快上車的人真的只想翻白眼><
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▲大城市旅遊潛規則不要踩。（示意圖／達志影像）
▲不要亂餵鴿子，否則可能會衍生出更多問題。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

每個國家有自己的潛規則，旅客不應該存有「我只是來旅遊的，犯了點小錯有什麼關係」的心態！事實上，有一些社會規則普遍存在於世界各地，而且沒有文化之分，那麼旅客不該踩到的地雷到底是什麼？Smarter Travel網站就整理6個重要的規矩，提醒旅客們在大城市旅遊時，千萬不要踩到地雷。

1.站在路中間

當我們到了新的大城市，可能會感到非常興奮，終於來到世界著名的地標，以至於忙著拍照而忽略自己站在路中間，擋住了繁忙穿梭的人群；為了避免這樣的問題產生，旅客應該盡量靠邊邊，才不會影響別人的交通。

▲▼雙向行穿線、斑馬線標字、箭頭提示行走方向、威秀影城前、增加45%穿越速率、行人、過馬路,斑馬線（圖／記者黃克翔攝）
▲旅客到了景點應該要靠邊邊拍照，才不會不小心擋住人群。（圖／記者黃克翔攝）

2.尖峰時刻搭計程車

這點影響的是旅客自己的時間，很多人誤以為搭計程車可以讓自己快速地到達要去的點，但是繁忙的交通反而會導致反效果。

3.手扶梯站錯邊

每個國家使用手扶梯的規矩不太一樣，就像一些國外旅客可能會擋住台北捷運手扶梯的左側，這樣的無心之過，通常都會不小心帶給當地不便；也因此，建議旅客可以先觀察一下大部分的人都怎麼做，然後跟隨著人群，十之八九都不會錯。

▲▼ 手扶梯站姿示意圖 。（圖／記者劉昌松攝）
▲到了陌生國家可以先觀察當地人如何搭手扶梯，才不會造成他人不便。（圖／記者劉昌松攝）

4.穿錯鞋子

大城市的景點其實大部分都非常集中，步行可達，所以旅客出發前應該要準備一雙可靠好穿的鞋子。

5.未遵守先下後上規則

不管是搭乘哪個國家的公車、地鐵或是火車等等大眾運輸工具，都應該都要先禮讓要下車的人，自己再上車。

▲▼女孩,公車,通勤,打字（圖／翻攝自pixabay）
▲不管是搭乘任何交通工具，都應該要先禮讓準備下車的人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

6.餵鴿子

許多歐美大城廣場聚集很多鴿子，而「餵食」成了一種浪漫的活動。但是在專家眼裡，這樣的行為對人和鴿子都不好，一來是因為鴿子會習慣人類餵食而失去固有的覓食能力，二來則是鴿子本身帶有細菌會傳染給人類，而且人類拿自己吃的食物給鴿子吃，其實對牠們不是很好，有時候食物殘渣還會引來老鼠。

關鍵字： 旅遊新知 國外旅遊

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