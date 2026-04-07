韓式烤肉、炸雞吃到飽599元起　姜滿堂高雄夢時代店2周年限定

▲姜滿堂高雄夢時代店迎來2周年慶，自4月9日至5月31日推出吃到飽活動。（圖／豆府集團提供）

記者黃士原／台北報導

姜滿堂高雄夢時代店迎來2周年慶，自4月9日至5月31日推出吃到飽活動，招牌韓式直火燒肉、韓式炸雞以及各種熟食全都無限供應，餐價599元起，用餐時間120分鐘。

姜滿堂高雄夢時代店慶祝開幕2周年，4月9日至5月31日店裡菜單變成吃到飽模式，共有4種價位，599元的「親咕吃到飽」是入門首選，除了經典豬五花、雞肉，還能無限享用4款外酥內嫩的韓式炸雞。

▲4款外酥內嫩的韓式炸雞無限享用。（圖／豆府集團提供）

若想讓味蕾體驗更上一層樓，699元的「揪哇吃到飽」超值精選方案，可解鎖鮮嫩多汁的各式牛肉品項。對海鮮情有獨鍾的朋友，可以選擇799元「大發吃到飽」，不僅肉品陣容全面進化，更豪邁納入鮮甜海味。

▲小菜也能吃到飽。（圖／豆府集團提供）

999元的「御膳吃到飽」方案，一口氣網羅78種品項，不但有特選角切和牛、醬燒牛橫膈、醬味帶骨牛小排、羊肩小排，還有嚴選白蝦、極鮮鯖魚及鮮烤魷魚等極鮮海味。

除了經典原味、蜂蜜蒜味、雪花起司與韓式辣醬4款韓式炸雞，本次周年慶吃到飽專案還推出「韓式辣醬年糕」與烤肉絕配的「奶油杏鮑菇」、香氣四溢的「經典石鍋拌飯（豬肉）」與濃郁道地的「韓式炸醬麵」；湯品更是一口氣端出暖胃的「韓式大醬豆腐鍋」、鮮甜滿溢的「蛤蜊鍋巴湯」，以及酸爽開胃的「酸泡菜白肉鍋」。

▲嵜本SAKImoto Bakery再度推出「生吐司放題」活動。（圖／記者黃士原攝）

另外，歡慶登台6周年，日本嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）再度推出「生吐司放題」活動，用餐時間從90分鐘延長至100分鐘，並改為平日兩時段供應，分別是12時至13時40分、15時至16時40分， 成人每位449元、身高130公分以下幼兒399元、6歲以下幼兒免費。市政府旗艦店開放官方臉書、IG私訊訂位，板橋大遠百店則以線上訂位為主。

吃到飽麵包品項中有12種生吐司口味，包括起士火腿、地瓜、法芙娜巧克力、大蒜等，另有究好豬肉鬆麵包、玉米濃湯奶油捲、日式紅豆餐包等選擇；飲品則集結美式、拿鐵、特濃紅茶、紅茶拿鐵、胭脂莓果茶及鮮奶。