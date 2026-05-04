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開箱胡志明市中心五星飯店！下樓直達百貨、每樓都有點心吧

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

這次再訪越南胡志明，我們選擇了一間在口袋名單裡躺了很久的精品飯店，2022年開幕的「Fusion Original Saigon Centre」（融合原創西貢中心飯店）。市中心五星飯店完美詮釋了都會中的隱世奢華，絕美高空泳池超好拍，每層樓還有自助零食室，提供咖啡茶包、水果餅乾，如果你跟我一樣，出國度假喜歡那種一站式的便利，同時又對住宿的設計感有要求，那這間飯店絕對會讓你驚豔。

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怎麼去？
說到地點，這間飯店真的是拿到了滿分！它就位在胡志明市最精華的第一郡，而且直接與當地指標性的Saigon Centre及高島屋百貨（Takashimaya）共構。對於喜歡逛街、找美食的旅客來說，這根本是夢幻配置。下樓就是百貨超市和各種品牌，走到著名的濱城市場(Ben Thanh Market)或是西貢大劇院（Opera House）都只要幾分鐘的路程。不管是搭車還是步行前往市區景點都超級方便，完全省去了在炎熱市區長途跋涉的煩惱。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

下車位置
搭乘Grab前往飯店時，系統或司機一般會將客人載到PASTEUR GATE這個出入口。不過這裡通常人潮較多，除了剛抵達需要下行李之外，平時出入我更建議大家改走另一個MAIN GATE，這個百貨主入口旁邊一樣可以上下車，但動線相對順暢很多，進出也更加從容喔！

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

飯店大廳
走進商場順著指標走很快就能找到飯店，一樓商場都是知名品牌，飯店正旁邊就是Jo Malone London的櫃位，出來就可以大逛特逛。一踏進飯店大廳，就能立刻感受到品牌強烈的設計感。整體色調沉穩又不失活力，大廳的裝置藝術、充滿設計感的沙發單椅，每一個角落都非常出片。 在這邊辦理Check-in時，服務人員的態度親切專業，光是在大廳等待的時間，我就忍不住拿起相機狂按快門，光影的層次感真的太美了！

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

房型
這次我們入住的是Deluxe King豪華特大雙人房，空間大約9.5到11.5坪。比起基本的Original房型，這個房型更加寬敞，住起來完全沒有壓迫感，把行李箱整個攤開來空間還是綽綽有餘。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲一進房間，最吸引我的就是高樓層的市區景觀，白天的自然採光無敵好。

舞台級的音響設備
房間配備了舞台級的音響設備，連上手機放點音樂，整個度假的慵懶氛圍馬上就被拉滿！如果想待在房間耍廢，還可以跟飯店免費借用桌遊來玩。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲進房右方就是開放衣櫃，提供睡袍跟拖鞋。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲除了每層樓都有的Reload Pantry零食吧之外，房內也有提供咖啡茶包，想喝杯熱咖啡配高空市景隨時都有。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲衛浴空間採乾溼分離，設備也相當齊全，洗沐備品也都準備得妥妥當當。

雙人床
最後，我一定要特別讚賞一下他們家的床！說真的，這張特大雙人床絕對是我們這次越南整趟旅行中，睡過最舒適、最好睡的一張！它的床墊軟硬適中，不僅有很好的包覆感，支撐力也剛剛好；而且寢具的材質非常親膚柔軟。回到房間一洗完澡，躺上床真的就是瞬間秒睡的程度！會讓人賴在上面完全捨不得起床！

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

高空泳池
出國度假，飯店的設施也是我評分的關鍵。飯店擁有一座絕美的高空戶外游泳池。泳池周圍被綠意植栽包圍，點綴著舒適的躺椅，在這裡享受陽光與微風，完全感受不到樓下就是熙來攘往的市中心。在炎熱的午後點一杯調酒，享受陽光與微風，不管是夫妻情侶來約會放鬆，還是親子家庭同遊，這裡的氛圍都非常適合，絕對能滿足大家的度假需求。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

專屬零食吧
再來一定要特別誇獎一下這個超佛心的設施，Reload Pantry自助點心吧，飯店在每一個樓層都設置了專屬的點心吧和咖啡吧台。這裡每天都會定時補滿零食，不管是早上想解個嘴饞、下午想喝杯咖啡吃頓下午茶，還是半夜肚子餓想找宵夜，隨時走出來就能覓食。裡面都是自助式的，想吃什麼自己拿，完全沒壓力。這感覺就像是把家裡的零食櫃直接搬到飯店一樣，隨時幫你補充能量，這點真的超級加分！

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

早餐
自助吧台區提供各式麵包、冷肉、沙拉與新鮮果汁，而最讓我期待的，是可以無限單點的熱食菜單。不管是道地的越南生牛肉河粉、經典的越式法國麵包，還是西式的班尼迪克蛋，水準都極高，擺盤更是講究，完全是高級餐廳的規格。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲冷盤區有提供煙燻鮭魚、三種火腿跟起司，一旁還有醃橄欖跟檸檬片。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲這一區有提供奇亞籽布丁、果醬優格、原味優格跟瑞士什錦果麥粥。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲蒸籠裡面有提供燒賣，一旁有沙拉自助區，可以自己DIY。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲熟食區有提供烤蜜汁火腿搭配烤甜椒，雖然是半自助但也有提供肉類主食。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲西式區有提供培根、香腸跟薯餅，滿足喜愛西式的朋友。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲這邊也有提供白粥，配菜有油條、鹹蛋、皮蛋等。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲麵包區種類蠻多的，各式吐司、馬芬、可頌跟肉鬆麵包等等，一旁也有提供果醬。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲水果區有小橘子、蘋果、西瓜、火龍果、柚子跟鳳梨。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲飲品提供茶水、咖啡現點現做，這邊還有果汁跟牛奶等。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲早餐點起來的份量跟精緻度真的讓我蠻驚訝的，一早就能吃到各式越南美食。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

西貢法式麵包
專人現做西貢法式麵包也很有水準，麵包酥脆用料豐富，加入豬肝醬、辣醬、叉燒、滷蛋、香菜、醃菜跟青蔥，一口咬下超有滿足感。

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲順化傳統牛肉麵的牛腱好好吃，配料還有加入豬腳跟扎肉，米線吃起來Q彈，湯頭順口鹹淡適中。

美食配美景
對飯店餐飲標準一向很高的我，這次也被徹底收服了，這裡的半自助式早餐，精緻度很棒，加上高樓景觀美，在這裡吃早餐好愜意！

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

評價
總結來說，「Fusion Original Saigon Centre」優勢蠻強的，有絕佳的地理位置、時髦的藝術設計以及絕美高空泳池。無論是想要瘋狂血拼、品嚐美食，還是單純想在飯店裡享受慵懶時光，這裡都能滿足你。如果你近期也有計畫到胡志明市旅遊，這間高顏值的精品五星飯店，值得放進首選清單裡！

▲▼Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

Fusion Original Saigon Centre（融合原創西貢中心飯店）

地址：65 Lê Lợi, Bến Nghé, Sài Gòn, Hồ Chí Minh 70000越南
入住時間：14：00、退房時間：12：00

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客
一年達成60間住宿開箱分享
專職旅遊美食部落客
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關鍵字： Fusion Original Saigon Centre 越南旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 混血珊莎的奇幻旅程

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