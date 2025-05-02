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2大手搖飲「銅板組合優惠」快收！人氣飲品任選2杯89元起

▲▼CoCo奶茶三兄弟。（圖／CoCo提供）

▲2家手搖飲銅板組合優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

隨著天氣逐漸變熱，2大手搖飲「超值銅板組合優惠」分別換上新菜單、好評再延長，包括CoCo網羅7款飲品任選2杯99元，有重磅回歸的芒果冰沙、人氣西谷米奶茶都放進菜單中，康青龍「好康絕配A+B區任選89元」優惠則延長至6月4日。

▲▼CoCo2杯99元優惠換上新菜單5月限定。（圖／CoCo提供）

▲CoCo2杯99元優惠換上5月限定新菜單。（圖／CoCo提供）

●CoCo
CoCo超值「2杯99元優惠」5月換上全新菜單，包括重磅回歸的芒果冰沙、綠豆沙，以及敲碗很久的西谷米奶茶，此外還有珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、綠茶養樂多、粉角奶茶、奶茶三兄弟，可享2杯任選99元限定優惠，飲品皆為大杯，優惠可於門市、都可訂線上平台使用，提醒部分門市不參與此活動。

▲▼康青龍「好康絕配」優惠加碼延長。（圖／翻攝康青龍臉書粉專）

▲康青龍「好康絕配」優惠加碼延長。（圖／翻攝康青龍臉書粉專）

●康青龍
康青龍「好康絕配」優惠加碼延長，至6月4日前可享「A＋B優惠專區任選2杯飲品89元」，一共有6款人氣飲品開放自由搭配，A區有蘋綠風味冰茶、蜜香大吉嶺、橙香風味冰茶，B區有桑葚香檸、粉紅佳人、桂花茶王，且冰塊甜度皆可任選，換算後1杯不到45元，提醒限使用龍來訂線上點餐，隨買即享優惠，單筆上限5組。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 康青龍

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