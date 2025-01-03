花蓮「蝴蝶谷溫泉渡假村」2／7熄燈！20年經營不敵強震颱風

▲富源國家森林遊樂區入口。（圖／林業署花蓮分署提供）



記者彭懷玉／綜合報導

終究撐不住！碰上天災接連重創，花蓮瑞穗鄉「蝴蝶谷溫泉渡假村」去年6月才宣布暫停營業至年底，想不到今（3日）業者於粉專上宣告，將在2月7日停止營運，會協助消費者辦理退券退費。

▲蝴蝶谷渡假村位於富源國家森林遊樂區內。（圖／林業署花蓮分署提供）



蝴蝶谷溫泉渡假村位於富源國家森林遊樂區內，業者表示，過去20多年來服務超過150萬名旅客，因去年0403地震與康芮颱風等接連天災影響，富源兩條主要步道多處災害，需要2至3年的修復，評估後，必須深感遺憾宣布，將於2月7日正式結束營業，入園及泡湯服務將營業只到明（4日）為止。

▲蝴蝶谷溫泉渡假村戶外風呂。（圖／林業署花蓮分署提供）



林業及自然保育署花蓮分署表示，此次因連續天災造成園區的多處災害及遊客的銳減，經與蝴蝶谷公司多次協商，蝴蝶谷溫泉渡假村評估後表示無法短期維持營運，因此決定忍痛終止。

花蓮分署表示，雖然蝴蝶谷溫泉渡假村營運契約即將告一段落，但對富源國家森林遊樂區的未來依舊充滿信心。將持續投入園區修整、重整與環境教育發展，積極的修復完成後，再尋求最適宜經營模式，寄望未來打造兼具生態保育與森林遊憩功能的優質景點，再造富源風華。

▲持有蝴蝶谷溫泉渡假村住宿券、餐券或泡湯券的消費者，請務必於2月7日前，依業者公告辦理退費手續。（圖／林業署花蓮分署提供）



花蓮分署提醒，持有蝴蝶谷溫泉渡假村住宿券、餐券或泡湯券的消費者，請務必於2月7日前，依業者公告辦理退費手續。花蓮分署也將全力協助業者，確保每位消費者的權益都能得到保障，請詳見蝴蝶谷溫泉渡假村退券辦法，或電洽渡假村財務部03-881-2377。