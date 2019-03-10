ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

在三合院吃飯！南投阿爸食堂無菜單料理、手工紅龜粿

點評：酷！
ETtoday旅遊雲

▲阿爸食堂三合院古厝料理。（圖／Clairegarden提供）

▲阿爸食堂三合院古厝料理。

旅遊中心／綜合報導　圖／Clairegarden提供

享受桌前美食的同時，一個特別的用餐環境，可以讓客人對於一家餐廳的印象更加分！部落客Clairegarden就在《旅遊超爽的》分享南投日月潭有一家餐廳是在三合院裡用餐，無菜單方式經營，讓客人吃到的時候充滿驚喜感。

▲阿爸食堂三合院古厝料理。（圖／Clairegarden提供）

▲三合院同時是餐廳也是自家住宅。

位於南投日月潭旁的「阿爸食堂」，是在一間三合院古厝裡經營的餐廳，店家外觀為傳統三合院，於庭院中央及屋內皆有擺設餐桌，本身此三合院也是餐廳老闆自家住宅，而坐在庭院中央的桌椅，是一張大圓桌類似結婚辦桌的大小，店家為怕客人感到冷，會在旁邊生火讓客人安心的吃飯。

▲阿爸食堂三合院古厝料理。（圖／Clairegarden提供）

▲庭院中央便能用餐。

▲阿爸食堂三合院古厝料理。（圖／Clairegarden提供）

▲天氣冷時店家會生火。

店家提供Clairegarden當天吃的無菜單料理，有龍鬚菜蠶豆酥、山豬肉、菜卷、麻油蛋、三杯豆腐、炒青菜、清蒸檸檬鱸魚、紅龜粿、水果盤，豐富菜色裡其中有店家的招牌菜「麻油蛋」，這道料理是冬季限定的麻油料理，將煎好的蛋浸泡在麻油中，要夾起來吃的時候，蛋已吸附著麻油香氣，放入口中蛋香和麻油香結合一起的味道，讓人難忘，在冷冷的天非常適合，另外一道招牌菜是「三杯豆腐」，豆腐的大小適中，體積厚實的豆腐吸附滿滿三杯醬汁香氣，一口咬下唇齒留香，最後是店家自己手工製作的「紅龜粿」，有紅豆和花生兩種口味。

▲阿爸食堂三合院古厝料理。（圖／Clairegarden提供）

▲麻油蛋。

▲阿爸食堂三合院古厝料理。（圖／Clairegarden提供）

▲三杯豆腐。

▲阿爸食堂三合院古厝料理。（圖／Clairegarden提供）

▲紅龜粿。

阿爸食堂三合院古厝料理
地址：555南投縣魚池鄉平和巷78號
電話：0935 077 490
時間：11：30－19：00

關鍵字： 阿爸食堂三合院古厝料理 南投美食 南投旅遊 無菜單料理 三合院

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

24小時營業的明洞馬鈴薯排骨湯！滿滿胡椒鹽超香

只到明年2月底！韓國樂天飯店打造超萌KAKAO「萊恩獅」主題房

500元無痛飛韓國！年末必買機票促銷　芝加哥來回2萬有找

韓國吃貨之旅！嚐遍全州、光州、濟州傳統市場平民美食

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新永華夜市3/17正式開幕

上帝的部落司馬庫斯粉紅櫻花美翻

台南中西區大樹旁的高人氣炒飯店

「新竹人私藏賞櫻點」超有意境！

仙女住在這！台南秘境「夢之湖」

超浪漫！拉拉山賞櫻秘境免門票

桃園工業風咖啡館有貓咪、柴犬拉花

高雄夢時代期間限定粉紅樂園

岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂

營業到深夜！藏身民宅裡的甜點店

熱門行程

最新新聞更多

超夢幻貨櫃市集進駐靜宜商圈

南投無菜單料理吃得到手工紅龜粿

清明連假離島第二波加班機3/11開搶

飲料無限續！台中質感平價鍋物

高雄旅展搶搭包子熱　「韓包袋放」黏現..

合點壽司二號分店落桃園華泰

上機前、機艙內、下機後旅客該怎麼吃

台北杜鵑花季3/27有「粉紅野餐」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366