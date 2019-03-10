在三合院吃飯！南投阿爸食堂無菜單料理、手工紅龜粿

點評：酷！

▲阿爸食堂三合院古厝料理。

旅遊中心／綜合報導 圖／Clairegarden提供

享受桌前美食的同時，一個特別的用餐環境，可以讓客人對於一家餐廳的印象更加分！部落客Clairegarden就在《旅遊超爽的》分享南投日月潭有一家餐廳是在三合院裡用餐，無菜單方式經營，讓客人吃到的時候充滿驚喜感。

▲三合院同時是餐廳也是自家住宅。

位於南投日月潭旁的「阿爸食堂」，是在一間三合院古厝裡經營的餐廳，店家外觀為傳統三合院，於庭院中央及屋內皆有擺設餐桌，本身此三合院也是餐廳老闆自家住宅，而坐在庭院中央的桌椅，是一張大圓桌類似結婚辦桌的大小，店家為怕客人感到冷，會在旁邊生火讓客人安心的吃飯。

▲庭院中央便能用餐。

▲天氣冷時店家會生火。

店家提供Clairegarden當天吃的無菜單料理，有龍鬚菜蠶豆酥、山豬肉、菜卷、麻油蛋、三杯豆腐、炒青菜、清蒸檸檬鱸魚、紅龜粿、水果盤，豐富菜色裡其中有店家的招牌菜「麻油蛋」，這道料理是冬季限定的麻油料理，將煎好的蛋浸泡在麻油中，要夾起來吃的時候，蛋已吸附著麻油香氣，放入口中蛋香和麻油香結合一起的味道，讓人難忘，在冷冷的天非常適合，另外一道招牌菜是「三杯豆腐」，豆腐的大小適中，體積厚實的豆腐吸附滿滿三杯醬汁香氣，一口咬下唇齒留香，最後是店家自己手工製作的「紅龜粿」，有紅豆和花生兩種口味。





▲麻油蛋。

▲三杯豆腐。

▲紅龜粿。

阿爸食堂三合院古厝料理

地址：555南投縣魚池鄉平和巷78號

電話：0935 077 490

時間：11：30－19：00