南機場夜市美食懶人包　7攤不踩雷排隊小吃一次收錄

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

台北景點豐富好玩，夜生活也可以很精彩，「南機場夜市」是台北熱鬧的夜市之一，美食攤位相當豐富，越晚人潮越多！重點是，夜市規劃完善，有停車場和洗手間。本篇就帶大家來品嚐南機場夜市的人氣美食，不僅在地人愛吃，就連觀光客都會特別來排隊。

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交通方式＆停車資訊

南機場夜市位在台北中正區，靠近萬華。開車的朋友，導航搜尋地標就能抵達，附近有付費停車場，開車、停車很方便，也可以搭台北捷運或公車205、223來逛夜市。

夜市環境

走進南機場夜市，就能看到滿滿人潮，當日夜市下起大雨，撐著傘也要來逛夜市。白天晚上都有店家營業，雖說每間店營業時間不同，但天天都能來逛。

周邊路線地圖

▲來逛夜市，也有洗手間可以使用，入口處有洗手間及路線圖的清楚標示，逛夜市有洗手間很重要！

行動支付超方便

南機場夜市攤販店面多，整條道路平穩好逛，整體動線也不錯，重點是，還提供行動支付。據說南機場夜市裡，超過80%的店家都能行動支付，可以使用LINE Pay、街口支付，或是悠遊付等，來逛夜市，就算沒帶現金，一支手機也能吃遍整條街！

熱門美食推薦

全心羊肉

招牌就是羊肉湯，還有炒飯燴飯，另有熱炒羊肉類，以及清燉涮羊肉鍋。走進店面，就能聞到香噴噴的羊肉香氣，全心羊肉提供寬敞明亮的座位空間。

羊肉炒飯 95元

▲羊肉炒飯也是店家的招牌，人氣第一名，炒飯又香又好吃，不油膩，米飯粒粒分明，相當可口。

羊排湯 120元

超級推薦羊排湯，首先是湯頭清爽甘甜，非常好喝，一喝湯暖心暖胃，通體舒暢相當舒服。羊肉排有入味，而且輕輕一咬就骨肉分離，肉質軟嫩，沒有羊騷味，一吃就愛上。

羊肉湯 100元

若是不喜歡骨頭，也可以直接點羊肉湯，肉片給料大方，肉質也很軟嫩，不管是羊排湯還是羊肉湯我都喜歡。重點是，來全心羊肉，清湯都能無限續加，除了羊肉好吃，湯頭更是讓人印象深刻！

全心羊肉

地址：台北市中正區忠勤里中華路二段311巷15號

電話：0960－582195

營業時間：16：30－22：30

英姐黑糖珍珠鮮奶

這間超級推薦，現點現做，黑糖鮮奶超級好喝，讓人印象深刻。而且珍珠超級Q，會讓人一口接著一口停不下來，甜味十足沁涼清爽！

英姐黑糖珍珠鮮奶

地址：台北市中正區忠勤里中華路二段309巷22號

電話：0932－292995

營業時間：17：30－00：00

康師傅海鮮什錦麵

位在夜市轉角處的46號攤，招牌是麵疙瘩，另外還有黃意麵、烏龍麵、汕頭麵、拉麵、意麵、油麵、米粉、冬粉和粥品可以選擇。現點現做，可以外帶，也有桌椅可入座。

海鮮什錦麵疙瘩 100元

聽說吃過這間康師傅海鮮什錦麵的朋友都超推，因為大碗大份量，每碗通通都是100元，超級划算！這碗海鮮麵真材實料，相當澎湃，有兩隻蝦、豬肝、魷魚、花枝、青菜、黑輪等，麵疙瘩Q軟，海鮮湯頭也很讚，輕甜好喝，秋冬來一碗也很暖胃。

海鮮炒烏龍麵 100元

喜歡重口味的朋友，推薦可以點炒烏龍麵，麵體Q彈好吃，滿滿的海鮮料更是康師傅的一大亮點，超級大碗公只要100元，真的好便宜！

康師傅海鮮什錦麵

地址：台北市中正區忠勤里中華路二段311巷22號

李記紅茶冰

飽餐美食後，來杯沁涼飲料清爽一下。南機場夜市的李記紅茶冰也是人氣店家，招牌手作紅茶冰，也有其他的特調飲，我當天點了紅茶冰，還有一杯鮮奶茶，茶香醇厚，紅茶甘甜香氣十足，鮮奶茶帶點甜味，好好喝。1000cc重磅登場，霸氣十足也很平價，若是自備飲料杯，還能再折5元！

李記紅茶冰 南機場店

地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄

電話：0933－941060

營業時間：11：30－23：30

錦記蒸餃

才吃了三間，就覺得有點飽了，但聞到這間錦記蒸餃，還是想要再來一籠。這間攤位36號的錦記蒸餃在地飄香20年，蒸餃都是現包現蒸，新鮮美味，一籠10顆，55元，還蠻平價的。每顆蒸餃裡都是飽滿的餡料，還有湯汁。

初嚐的朋友，建議可以先吃原味看看，我覺得原味就很有味道了，鹹香十足。也可以沾錦記蒸餃獨特的透明醬油或是黑醋，搭配白醬油和蒜泥提味，蒸餃味道更上層樓。

只吃蒸餃可能會有點乾，來一碗酸辣湯搭配更讚，酸辣湯一碗30元，份量多也是銅板價，不嗆辣、酸度適中，料很多，每口都能吃得到。

錦記蒸餃

地址：台北市中正區中華路二段（南機場夜市36號攤）

營業時間：17：00－00：00（周二休息）

涼拌手撕雞

南機場夜市的24號攤，沒有座位，基本上就是以外帶為主，現點現拌的手撕雞，非常推薦大家逛完夜市後，再買回家當宵夜。老闆採用本土上等的放山雞，去骨剝絲。除了可以單點手撕雞，也能搭配各式小菜去拌，店家也有推出大豪華涼拌手撕雞，一份150元，可以選擇四種青菜，加點青菜也只要20元。涼拌手撕雞真的好好吃，肉質鮮嫩，其他配料也都很有味道，清爽又開胃。

▲當天點了花椰菜、高麗菜、豆包和杏鮑菇，再搭配闆娘涼拌的洋蔥，以及特調醬汁，滿滿一大碗，真的是有夠澎湃！

豐味上海涼拌手撕雞

地址：台北市中正區中華路二段315巷24號攤位

電話：0939－573675

營業時間：18：30－00：00

八棟圓仔湯

準備離開前，再來一碗紅豆湯，我們來到號稱是南機場夜市最好吃的湯圓店，八棟圓仔湯非常有名，聽說總是大排長龍！湯圓品項豐富，各式口味能任君挑選，除了湯圓，還有芋圓、地瓜圓、芝麻圓、花生圓、酒釀湯圓都能自由搭配。八棟圓仔湯可以外帶，也有提供室內座位區，座位數不算多，所以很快就會客滿了。

紅豆圓仔湯 100元

紅豆湯超級好喝，甜味十足好暖心，湯圓軟Q燙口，品嚐時要特別小心。花生湯圓和芝麻湯圓都非常好吃，輕輕咬破，內餡就流了出來，聽說酒釀湯圓也不錯，有機會再來吃。

八棟圓仔湯

地址：台北市中正區忠勤里中華路二段307巷14號（南機場夜市牌樓入口第六家）

電話： 02－23329617

營業時間：15：00－00：00

多元支付免費送口罩

現在來南機場夜市，使用多元支付消費免費送口罩，貓貓圖案的口罩，也太可愛了吧！請注意一人一支手機，只能兌換一份。

心得

南機場夜市真的超級好逛，美食攤位有夠多，不僅小吃攤豐富，有座位的店家也不少，能滿足外帶，也能現場品嚐。當天逛了一個多小時，收錄超多美食的，不僅在夜市裡飽餐一頓，還外帶好幾袋宵夜呢！更棒的是，夜市攤位大多都能行動支付，減少拿鈔找錢的繁瑣，提高快速支付的便利，要是忘了帶錢包，只帶手機，也能吃遍整條街！

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

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