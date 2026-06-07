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古坑「露台咖啡廳」俯瞰城市燈海！低消僅150元開到凌晨兩點

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

旅行雲林，浪漫夜景哪裡看？雲林華山超多絕美的賞夜去處，擁有繽紛童話般的場景就是啡你不可啦！「啡你不可庭園咖啡廳」視野遼闊白天晚上都好拍，館內異國風的彩色屋造景相當吸睛，提供鍋物、義大利麵、炸物、咖啡等餐食，來訪休閒走遊，黃昏夜晚景緻更迷人，很適合假期相邀朋友來這裡約會賞景，也可以再搭配雲林古坑一日遊，讓玩樂更充實。

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交通方式＆停車資訊
雲林古坑華山有超多唯美的景觀餐廳，印象中每次玩雲林，都會來華山找一處景觀餐廳停留小坐。這次和朋友們來到「啡你不可庭園咖啡廳」，提供戶外免費的停車場，不過感覺停車場的空間不大啦！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

空間環境
從停車場就可以望見整個咖啡廳，戶外用餐區打起了一朵朵的陽傘，感覺更繽紛，餐廳外還設計了一座希臘風的小建築，雖說沒有很大，但當背景取景還是很有感覺呢！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲館內設計還蠻有質感的！通過大廳的沙發區，就是櫃台啦！入座需請服務人員帶位喔！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

室內用餐區
室內用餐區也布置得好童趣，地中海藍白色系，很有出國渡假的味道，而且採光明亮，在室內用餐感覺也很棒！當天我還發現了一座亮眼的城堡牆。

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲遊逛在咖啡廳的庭院裡，好像探索小迷宮，有小橋、石頭步道。

戶外看台
當天和朋友選了戶外看台的好位置，坐在露台區用餐賞景，感覺視野也比較遼闊，雖說夏天不免蚊蠅較多，容易被蚊子叮，但是這裡還有貼心提供防蚊液喔！若是真的很怕被蚊子叮的朋友，建議坐室內啦！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

彩色屋
露台用餐區旁就是彩色屋，坦白說，我當初就是被這一面牆給吸引的，不過這一棟繽紛的彩色屋僅供旅人拍照，起初還以為可以在異國屋裡賞景午茶呢！雖然說和我想像的不太一樣，但還是很愛拍啦！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

菜單
咖啡廳提供的餐點還算豐富，除了常見的咖啡、奶茶果汁等飲品之外，還有石鍋拌飯、義大利麵、火鍋和現烤鬆餅等。整體價格大約落在120元－380元之間，入館用餐每人低消為150元。

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

伯爵奶茶 180元

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

水果茶 180元

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

炸物綜合拼盤 320
當天和朋友點了飲品和炸物拼盤，飲料的表現普通，炸物好吃很豐富，有雞米花、土魠魚、花枝丸和薯條，都是適合當下午茶配飲料的小點。

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

麻油土雞鍋 320元
濃郁的麻油雞鍋，上桌香氣十足感覺好可口，整體味道中規中矩，但還是能吃得飽啦！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

城市夜景
咖啡廳的景觀視野還不賴，可以放眼欣賞整片城市的美景，隨著天氣漸晚，天空色溫的變化也很迷人呢！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

看夜景好去處
常言道，越夜越美麗，真是一點都不假，雲林當日的天氣很好，夜晚還看得到藍幕，夜裡點燈的庭園更美更夢幻了呢！當然來訪賞夜的人潮也就愈來愈多啦！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

心得感受
當天和朋友從下午坐到晚上，我們就在一整片美麗的夜景下暢談。「啡你不可庭園咖啡廳」的夜景真的很美，外加視野遼闊，感覺可以看得更遠，雖說餐點普通，但造景和夜景都很加分，有來雲林古坑玩樂賞夜的朋友，這裡值得一訪喔！

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼啡你不可庭園咖啡廳。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

啡你不可庭園咖啡廳

地址：雲林縣古坑鄉桂林村桃源1之15號
電話：05－5901140
營業時間：周一至周五14：00－02：00、周六周日11：00－02：00（周三公休）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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關鍵字： 啡你不可庭園咖啡廳 雲林旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

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