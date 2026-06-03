深入地下坑道、打鐵室體驗礦工日常！苗栗親子休閒礦場

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

苗栗唯美休閒的好去處「巴巴坑道休閒礦場」，以礦產文化為主軸的休閒遊樂園區。館內寬廣，保存早期南庄的礦坑產業，來訪能了解礦產文化，還能實際走進礦坑裡探險，有小朋友最愛的森林溜滑梯、手作DIY和放電小遊戲，以及生動採礦小火車，和各種礦坑道具也很好拍！這裡有也有提供下午茶和美味客家料理，親子同行很適合探索巴巴坑道休閒礦場，搭配南庄景點更精彩。

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交通方式＆停車資訊

馬祖有八八坑道，苗栗也有個巴巴坑道，趁著周末來訪苗栗小旅行，走遊苗栗南庄三灣熱門的老景點啦！「巴巴坑道」位於苗栗三灣鄉，開車導航就能輕鬆抵達，園區外有館內玩樂詳細的介紹，光是看地圖，就感覺園區好大，而且這裡距離南庄和新竹峨眉湖距離都很近。同時也提供大型戶外停車場，開車停車很方便，這裡也是熱門的遊覽車景點。

門票資訊

入園門票200元，門票可折抵消費100元，100公分以下的兒童可免費入園。

園區環境

從停車場走入園區還需要走一小段路，大約200－300公尺左右吧！沿途都有圖片介紹，感覺走到園區也不會太累啦！都出遊了，散散步健身一下也不賴。入口的礦坑小火車是收費亭，距離上次來已經是八年前的事，入口拱門的設計，還和之前一樣。

導覽地圖

才剛走進來就被入口的礦車給吸引，現場有礦工的帽子可以取景玩拍，礦車上還有小鏟子。

礦工花園

走入園區，好像來到一座森林花園，四周綠意片片，還有繽紛艷麗花朵綻放，這裡就是礦工花園啦！參觀玩拍賞心悅目。

靜謐森林

跟著園區指標遊走，我們走向靜謐森林之中，由於人潮不多，來這裡散步，還蠻舒服的！而且到處都是綠葉林園，很有大自然的感覺。苗栗是桐花故鄉，當日我們發現這裡也有桐花樹，相信桐花季來訪 ，桐花開應該也會很美吧！

森林溜滑梯

這裡有小朋友最愛的森林溜滑梯，長度蠻長的，而且滑下來有點刺激，親子同行，相信小朋友也會很喜歡喔！

採礦尋寶體驗

來到小小礦場，礦坑裡面黑呼呼的，我也拿起鏟子也來體驗一下，黑礦其實不是很好挖，而且裡面黑漆漆又髒，想想要是長時間在這裡工作，也真的是一件辛苦的工作啊！帶小朋友進入要特別小心，聽說這裡真的可以挖到寶藏，挖到寶物的朋友可至服務台兌換獎品呢！想要的朋友們，不妨試試看吧！

礦坑小火車

這裡還有趣味十足的採礦小火車，體驗價50元，大人小孩都可以搭乘。小火車慢速移動，但蠻長的，會經過兩次的迷你版巴巴坑道，還會過彎繞圈，我覺得50元很可以！

兒童遊戲區

小火車旁邊還有遊戲場，提供各種休閒放電的小遊戲，通通免費玩，有套圈圈、投籃、打彈珠、滑步車、溜滑梯和盪鞦韆，光是在這一區，就玩到不想回家啦！

採礦工具展示區

這一區有採礦工具及機器的展示，其實採礦沒有大家想像的這麼簡單，每日收工出坑還要自行到打鐵室修復工具，早期需要大量人力，隨著科技的進步，也有快速掘進機的發明，加快整個採礦的速度。

故事館

繼續走，我們來到故事館，這裡介紹各種採礦的工具，還有好拍的大型壁畫，現場的道具是可以拿起來合照。

▲上圖是初訪時的礦工紀念照，相較之下，故事館也有調整和變化。

坑道體驗

坑道外還蠻好拍的，一台台採礦車，一切準備就緒後，我們即將走進坑道囉！

礦坑環境

裡面其實還蠻狹窄的，而且相當昏暗，礦坑裡還特別設置黃色燈光，相信小朋友入坑也不會太害怕啦！礦坑裡還會發出挖礦的聲音，礦坑裡有展示礦工們在現場工作的狀況，坦白說，假人做得還蠻像的，我一開始有被嚇到，突然覺得礦工真的很辛苦，全身黑漆漆，空間窄，空氣品質又不好，有時還會有爆破的工程，隨時都有可能會有生命上的危險呢！

當天發現礦坑裡還有避難室，想必應該是發生危機時的避難空間吧！相當生動的礦坑，漫步探索很有臨場感，因為場景太生動，小朋友也有點害怕，只能說園區主人太強大，完美復刻坑道佈景。

歷史解說

故事館裡也有詳細的歷史解說，看著圖文並茂的介紹，搭配古錐的立體場景，還有保存下來採礦時期的古文物，覺得更特別，古錐的礦車模型，瞬間吸引小朋友的目光啦！這裡也有集章活動，集滿印章還會贈送小禮物。

紅磚小屋

我們一路從入口逛到牌尾區，通過長長的礦坑台車軌道就能看到紅磚小屋，這裡也有介紹關於礦場的上工的注意事項喔！

森林遊戲場

還有好玩的森林遊戲場，充滿童趣和繽紛的礦工樂園，小孩好喜歡啊！就是戶外園區蚊子有點多，要特別留意。

熱帶雨林咖啡館

這裡還有唯美的熱帶雨林咖啡館，療癒的叢林系佈景，也有秒飛峇厘島的錯覺。我覺得這一區非常好拍照，絕對值得來參觀。

綠景咖啡館

走出礦坑後，我們來到花園的綠景咖啡館，咖啡館佈置的好美，好像森林童話小屋。咖啡館裡綠意盎然，彷彿大自然庭園。座位數多，很適合來這裡下午茶，放眼四周都是療癒的植物景觀，還有紅色小橋及流水魚群，在這裡午茶用餐也很愜意。

餐廳＆菜單

有提供各式餐點下午茶，有套餐、糕點、小點心、咖啡和特調飲等，門票都能折抵100元的消費喔！由於當日天氣熱，我們兌換礦工冰棒，黑糖蒟蒻非常好吃，口感也很棒，我們都覺得好好吃，值得品嚐。

手作DIY體驗

若時間允許，這裡也有手作DIY，可以玩彩小火車、拼裝存錢筒和彩繪礦工帽，現場也有各種精緻的礦工紀念品能採購。

心得感受

這是一個舒適放鬆的休閒園區，以礦產文化作為主題的玩樂景點，我覺得園區整體佈置的很美很療癒，館裡綠意清新，來訪走遊能沉澱心靈，還能深入礦坑，感受當礦工的辛勞，頭戴礦工帽，我倒是拍照拍得很開心。親子來訪也適合，許多小朋友喜歡的遊樂設施，是個爸媽能帶小孩放電的好去處，園區供應客家套餐、下午茶等小點美食，來這玩樂不用擔心沒東西吃啦！

巴巴坑道休閒礦場

地址：苗栗縣三灣鄉頂寮村祭山湖15之1號

電話：037－834858

營業時間：周一至周五09：00－17：00、周六周日09：00－18：00（周二公休）

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