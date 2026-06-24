桃園唯一合法野溪戲水區！旁邊就是溫泉區　有盥洗區、救生員駐守

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者温筌

地點位在復興鄉小烏來風景區，是桃園唯一公告合法開放的溪流戲水區，來訪可以泡溫泉，也能玩天然的山泉野溪戲水區。開放期間還會有救生員駐守，親子同行在森林裡戲水覺得沁涼又玩得安心，更棒的是五星級盥洗區、洗手間、吹風機應有盡有，更衣清洗通通一次滿足，再順遊小烏來天空步道和天空繩橋，讓旅程更充實。

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交通方式＆停車資訊





夏天最適合往山裡去踏青，吸收滿滿的芬多精，是最棒的避暑勝地，開車導航宇內溪溫泉戲水區或是小烏來都能抵達，小烏來風景區周圍有付費停車場，計次100元，停車很方便。

門票資訊





從停車場步行至小烏來風景區，走路不用3分鐘，而小烏來風景區包含天空步道、天空繩，還有宇內溪溫泉戲水區，全票為50元銅板價、團體票40元、優待票30元，一張門票小烏來風景區的三個區域都可以去走走。比較特別的是，小烏來天空步道目前整修中，預計至2026年7月1日才會正式開放，可能是因為當天天空步道沒有開放，所以櫃台額外提供回遊券，讓旅人可以免費再訪。



園區環境

風景區到處都有服務人員，動線標示也很清楚，走過森林階梯，一路往下走就能看到戲水區，沿途也能欣賞療癒的溪川景觀和壯麗山群。

泡湯＆玩水空間





▲戲水區可以泡溫泉也可以玩水，當天來訪時僅開放溫泉區，周圍景色迷人，到處綠意盎然。

溫暖的溫泉水，午後吹風泡湯，相當暖心舒服，溫泉區有規劃泡腳區和泡湯區，泡湯區的部分，需要身著泳衣和泳帽，若是泡腳區的話，可以坐在石頭上泡腳，泡湯池旁也有規劃許多石頭座位區，要是泡湯玩累了，可以稍作休息。



野溪瀑布





除了泡湯區之外，野溪也是開放可以下水玩樂的，2026宇內溪溫泉戲水區的開放日為6月6日，此處是經過專人檢測和整頓後開放戲水，河流平穩唯美，還有漸層小瀑布就像是水中溜滑梯，每到玩水開放的季節，人潮很踴躍。

玩水開放公告



開放日期：6月6日至9月28日

開放時間：09：00－16：00

每周二為公休日，若遇颱風豪雨或氣候不佳將暫停開放。

洗手間＆盥洗區

環境乾淨舒適，且有設計插座和吹風機，這質感的程度，可以堪稱是森林裡的五星級洗手間，對於來這裡玩水泡湯的旅人來說，有盥洗區超方便。

心得感受





當日天氣非常好，我們在宇內溪溫泉戲水區泡湯戲水，小朋友覺得很有趣，大自然的景觀也讓我們放鬆，雖說當天還沒有開放野溪戲水區，但我們有回遊券，待小烏來天空步道開放時，再一起來玩水走步道更完整，桃園天然系又銅板價的玩水泡湯景點，快列入名單。



宇內溪溫泉戲水區



地址：桃園市復興區義盛里（建議導航搜尋「小烏來風景特定區」）

電話：03－3821235

營業時間：09：00－16：00 每周二公休



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