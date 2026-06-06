宜蘭蘭陽八景之一！漫遊「一線天」巨石小徑、天然礁岩海岸步道

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭頭城看海秘境「北關海潮公園」被列為蘭陽八景之一，入園免門票，停車需額外支付停車費。公園佔地不大，卻擁有遼闊的觀海視野，能輕鬆眺望龜山島，還能欣賞海岸邊的奇山異石，特色一線天的壯麗美景，也是旅人的美拍卡打點。假期來北關海潮公園散步看海自在又放鬆，還能順遊逛在地市集，買現撈海產回家！

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交通方式＆停車資訊

北關海潮公園位在宜蘭頭城的海岸線上，開車來訪的朋友，可以直接導航北關海潮公園，園區有付費停車場，開車來訪很方便。停車費為小客車50元、機車20元、大客車100元。搭車的旅人，可搭台鐵至龜山站，再步行約15分鐘。

園區導覽地圖

原來北關海潮公園是東北角海岸風景區的景點之一，據說舊時北關海潮公園是滿清時期的一座關卡，為了預防盜匪進入宜蘭的一個重要防禦區，也因為接近海洋，經過海蝕的沖刷與侵蝕後，北關海潮公園沿途都有許多特色的奇山異石。

▲入口處就有洗手間，雖說步道不長，但建議還是可以先解放一下。

大自然景觀

沒走幾步，就看到遼闊的海洋和龜山島，此時的天空也越漸蔚藍，和一早的陰雨濛濛大不同。公園裡大自然生態豐富，還能聽得見蟲鳴鳥語。

才轉個彎，原本平靜的海洋出現大變化，巨大的海浪重重的打在周邊的石頭上，這景象又壯觀又好看，讓人想停留欣賞，嘩啦啦的浪濤聲，像是海上另類的交響樂。

▲這一站來到北關海潮公園的古炮區，聽說是在清朝嘉慶年間所鑄造的古物，雖說現在已經不打仗，但仍保存讓後人欣賞。

沿途都有美麗的海景，公園每站之間，有的是木棧道，有的是階梯。站在木棧道上，感覺距離大海還有一段距離，但卻離沿岸上的巨石非常近，還能近距離觀察巨石上一條條不規則的痕跡，很特別，有人說是大海的藝術品，用海水來進行雕刻。

必拍一線天

通過公園裡一整排的台灣莿桐，來到一線天，特色的巨石縫中步道，相當吸引目光，想要拍照，還得耐心排隊等候！陰暗的巨石縫隙中，能看到一條通往海景的步道，樹枝錯綜盤旋在巨石上，很難想到還有一條步道，步道狹窄，但旅人依舊能輕鬆通行。在這裡取景，也有種置身在秘境的感覺，難怪這麼多旅人都會忍不住停留，想多拍幾張。

通過一線天，能走上一條最接近大海的步道，此時的海水拍打在石頭上的聲音更加宏亮，壯麗的海景奇觀，隨著浪花一幕幕在大海上演出。

▲穿梭在巨石間的小徑，將海景盡收眼底，海浪一波又一波的打起，不時噴來水霧，好涼爽，深呼吸時也不自覺放鬆。

▲仔細觀察，大海旁的巨石上還有人在釣魚。

順遊海岸步道，也能一路繞回一開始的木棧區，其實順著步道往上走，還能走到巖頂觀景台。由於當天人潮多，又加上我覺得海蝕步道更美，所以就直接從一線天的觀海步道繞圈返回。

在地市集攤位

北關海潮公園裡還有小型的海產市集，這裡販售著許多的新鮮乾貨及海鮮，有魩仔魚、小蝦、昆布、魚乾和小卷等現撈的海產。在地經營超過35年的老店，很多人來走北關海潮公園，也會帶點伴手禮回家，我當天也買了一斤250元的魩仔魚，老婆婆們都很親切，還特別教煮法。

心得

北關海潮公園雖說早已不算什麼秘境美景，但卻是旅人假期，會想再訪的自然公園。園區佔地不算大，但步行仍需要花點體力，來回走訪，步行較快的話，不用一小時。步道平穩不難走，部分為階梯步道，沿途能欣賞綠林大樹，還有遼闊海景，太平洋和龜山島輕鬆就能映入眼簾。特別的是，還能感受沿岸邊的巨石藝術！唯一需注意的是，公園生態豐富，蚊子較多，建議來訪時，一定要防蚊。

北關海潮公園

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號

開放時間：24小時

電話：03－9780727

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