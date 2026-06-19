一中商圈微醺版芒果千層酥！細緻酥皮融入橙酒香氣　老宅控必存

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

老宅控、甜點控快收！隱身在台中北區中友百貨、一中商圈旁的「千藏甜點」低調新開幕，這間神秘的巷弄甜點店隱身在老宅二樓，店內裝潢復古且充滿質感，主打絕美手作千層酥、療癒手工布丁與脆皮泡芙，絕對是台中北區最新、最隱密的下午茶秘境。

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隱身在台中北區五權路500巷內，其實就緊鄰著台中中友百貨與一中商圈，來到這裡會發現店址非常特別，它位於老宅的二樓空間，而一樓則是小有名氣的麵店「振興行麵所」。看到被滿滿綠意植物包圍的復古鐵樓梯，順著走上去就對了，低調的氛圍非常有探險的樂趣。

內用環境

一踏上二樓，千藏甜點的店門口就展現出截然不同的日式老宅風貌，木質牆面上掛著精緻的日式掛畫與暖色調的復古燈飾，最迷人的莫過於那一整面帶有朦朧美感的格紋壓花玻璃窗，整體裝潢完美體現了復古昭和風的優雅與神秘感，成功在鬧區巷弄裡打造出一個充滿質感的靜謐空間，讓人還沒進店就徹底愛上這裡的氛圍。

推開門走進千藏甜點，店內環境更是美得讓人屏息，最吸睛的絕對是那一整面復古大格紋木窗邊的座位區，溫暖的黃光壁燈烘托著窗外的綠意，採光極佳，坐落於此享受下午茶非常愜意。

▲另一側則大膽搭配了湖水綠的復古面磚與沉穩木質桌椅，牆上還別出心裁地用各式懷舊的老窗框作為裝飾。

▲搭配著精緻的日式茶几自助區，整體空間不僅座位舒適、裝潢細緻，更散發著一種優雅又靜謐的復古摩登氛圍。

千藏甜點的甜點櫃最吸睛的，莫過於下層像藝術品般陳列在小畫架上的千層酥，特殊的包裝與華麗的配料視覺感滿點。此外，甜點櫃內還備有精緻的手工布丁、脆皮小泡芙，以及常溫的瑪德蓮與費南雪等法式常溫點心。

菜單

品項介紹

開心果千層 260元

一上桌就讓人驚呼連連的「開心果千層」，用特製的餅袋包裝，再精緻地架在小木雕畫架上，儀式感直接給滿分！最頂層鋪了滿滿一層帶有顆粒感的現磨開心果碎粒，搭配輕盈的鮮奶油。

一口咬下，千層外皮吃起來相當脆口，內餡融入了香醇的卡士達與微酸帶濃郁感的乳酪，完美襯托出開心果獨特的堅果香氣，整體吃起來濃郁飽滿卻完全不甜膩，層次豐富，絕對是開心果控來千藏甜點必點。

千藏千層 220元

夏天最期待的芒果季來囉！新鮮芒果千層同樣以超萌的小畫架之姿華麗登場，店家毫不手軟地鋪上滿滿的當季新鮮芒果切丁。一入口就感受到芒果的香甜，最厲害的是內餡隱藏的美味秘密，在細緻的手工千層酥皮中，夾入了香滑的卡士達、鮮奶油與濃郁乳酪，更特別添加了君度橙酒提味！

橙酒微醺的柑橘香氣優雅地勾勒出芒果的鮮甜，同時讓乳酪與鮮奶油的口感變得更加清爽高雅，層層堆疊出的水果香氣在舌尖綻放，是夏日裡最完美的輕奢饗宴。

焦糖原色 135元

除了驚艷的千層酥，手工焦糖布丁也是店裡的顏值與實力擔當！這款布丁走的是經典的日式喫茶店昭和風格，優雅的花邊碗裡裝著滑嫩布丁，復古外觀超討喜，一入口，布丁質地非常扎實綿密，帶有濃郁的純粹蛋香與奶香，底部的焦糖液走的是微苦甜的大人系路線，鮮奶油的滑順正好中和了焦糖的苦韻，吃起來非常有層次。

蕎麥茶 100元

千藏甜點除了甜點讓人驚艷，這款蕎麥茶一上桌更是直接融化少女心！盛裝的壺具超級可愛，圓滾滾的白色陶瓷茶壺配上木質上蓋，下方還踩著一朵胖乎乎的雲朵造型底座，連茶杯都貼心地附上質感木托，儀式感直接拉滿。

▲熱呼呼的蕎麥茶倒出時，濃郁獨特的穀物香氣便撲鼻而來，入口溫潤清爽、十分回甘。

榛果小泡芙

沒想到今天來訪還有意外的小確幸！這是當天店家熱情招待的「榛果小泡芙」，小巧玲瓏的泡芙裝在滿滿懷舊感的海棠花綠玻璃木托盤上，精緻度完全不輸單點品項，泡芙外皮烤得非常酥脆，上頭灑了微微糖粉增添層次，內餡則裹著濃郁香醇的榛果風味，一口一個的大小剛剛好，香脆中帶著迷人的堅果乳香。

心得

千藏甜點是近期在台中北區挖到的神秘寶藏！雖然低調隱身在二樓空間，但從充滿日式昭和風情的門面、極具質感的採光大格紋窗景，到擺在小畫架上充滿儀式感的職人千層酥與經典布丁，每個細節都能感受到店家的用心，推薦給大家。

千藏．甜點專賣店

地址：台中市北區錦平里五權路500巷5弄7號2樓

電話：0989－783102

營業時間：11：00－19：00（周一店休）

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