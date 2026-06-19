ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一中商圈微醺版芒果千層酥！細緻酥皮融入橙酒香氣　老宅控必存

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

老宅控、甜點控快收！隱身在台中北區中友百貨、一中商圈旁的「千藏甜點」低調新開幕，這間神秘的巷弄甜點店隱身在老宅二樓，店內裝潢復古且充滿質感，主打絕美手作千層酥、療癒手工布丁與脆皮泡芙，絕對是台中北區最新、最隱密的下午茶秘境。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

隱身在台中北區五權路500巷內，其實就緊鄰著台中中友百貨與一中商圈，來到這裡會發現店址非常特別，它位於老宅的二樓空間，而一樓則是小有名氣的麵店「振興行麵所」。看到被滿滿綠意植物包圍的復古鐵樓梯，順著走上去就對了，低調的氛圍非常有探險的樂趣。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

內用環境
一踏上二樓，千藏甜點的店門口就展現出截然不同的日式老宅風貌，木質牆面上掛著精緻的日式掛畫與暖色調的復古燈飾，最迷人的莫過於那一整面帶有朦朧美感的格紋壓花玻璃窗，整體裝潢完美體現了復古昭和風的優雅與神秘感，成功在鬧區巷弄裡打造出一個充滿質感的靜謐空間，讓人還沒進店就徹底愛上這裡的氛圍。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

推開門走進千藏甜點，店內環境更是美得讓人屏息，最吸睛的絕對是那一整面復古大格紋木窗邊的座位區，溫暖的黃光壁燈烘托著窗外的綠意，採光極佳，坐落於此享受下午茶非常愜意。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲另一側則大膽搭配了湖水綠的復古面磚與沉穩木質桌椅，牆上還別出心裁地用各式懷舊的老窗框作為裝飾。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲搭配著精緻的日式茶几自助區，整體空間不僅座位舒適、裝潢細緻，更散發著一種優雅又靜謐的復古摩登氛圍。

千藏甜點的甜點櫃最吸睛的，莫過於下層像藝術品般陳列在小畫架上的千層酥，特殊的包裝與華麗的配料視覺感滿點。此外，甜點櫃內還備有精緻的手工布丁、脆皮小泡芙，以及常溫的瑪德蓮與費南雪等法式常溫點心。

菜單

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

品項介紹

開心果千層 260元
一上桌就讓人驚呼連連的「開心果千層」，用特製的餅袋包裝，再精緻地架在小木雕畫架上，儀式感直接給滿分！最頂層鋪了滿滿一層帶有顆粒感的現磨開心果碎粒，搭配輕盈的鮮奶油。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

一口咬下，千層外皮吃起來相當脆口，內餡融入了香醇的卡士達與微酸帶濃郁感的乳酪，完美襯托出開心果獨特的堅果香氣，整體吃起來濃郁飽滿卻完全不甜膩，層次豐富，絕對是開心果控來千藏甜點必點。

千藏千層 220元
夏天最期待的芒果季來囉！新鮮芒果千層同樣以超萌的小畫架之姿華麗登場，店家毫不手軟地鋪上滿滿的當季新鮮芒果切丁。一入口就感受到芒果的香甜，最厲害的是內餡隱藏的美味秘密，在細緻的手工千層酥皮中，夾入了香滑的卡士達、鮮奶油與濃郁乳酪，更特別添加了君度橙酒提味！

橙酒微醺的柑橘香氣優雅地勾勒出芒果的鮮甜，同時讓乳酪與鮮奶油的口感變得更加清爽高雅，層層堆疊出的水果香氣在舌尖綻放，是夏日裡最完美的輕奢饗宴。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

焦糖原色 135元
除了驚艷的千層酥，手工焦糖布丁也是店裡的顏值與實力擔當！這款布丁走的是經典的日式喫茶店昭和風格，優雅的花邊碗裡裝著滑嫩布丁，復古外觀超討喜，一入口，布丁質地非常扎實綿密，帶有濃郁的純粹蛋香與奶香，底部的焦糖液走的是微苦甜的大人系路線，鮮奶油的滑順正好中和了焦糖的苦韻，吃起來非常有層次。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

蕎麥茶 100元
千藏甜點除了甜點讓人驚艷，這款蕎麥茶一上桌更是直接融化少女心！盛裝的壺具超級可愛，圓滾滾的白色陶瓷茶壺配上木質上蓋，下方還踩著一朵胖乎乎的雲朵造型底座，連茶杯都貼心地附上質感木托，儀式感直接拉滿。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲熱呼呼的蕎麥茶倒出時，濃郁獨特的穀物香氣便撲鼻而來，入口溫潤清爽、十分回甘。

榛果小泡芙
沒想到今天來訪還有意外的小確幸！這是當天店家熱情招待的「榛果小泡芙」，小巧玲瓏的泡芙裝在滿滿懷舊感的海棠花綠玻璃木托盤上，精緻度完全不輸單點品項，泡芙外皮烤得非常酥脆，上頭灑了微微糖粉增添層次，內餡則裹著濃郁香醇的榛果風味，一口一個的大小剛剛好，香脆中帶著迷人的堅果乳香。

▲▼千藏甜點。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
千藏甜點是近期在台中北區挖到的神秘寶藏！雖然低調隱身在二樓空間，但從充滿日式昭和風情的門面、極具質感的採光大格紋窗景，到擺在小畫架上充滿儀式感的職人千層酥與經典布丁，每個細節都能感受到店家的用心，推薦給大家。

千藏．甜點專賣店

地址：台中市北區錦平里五權路500巷5弄7號2樓
電話：0989－783102
營業時間：11：00－19：00（周一店休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►紐約頂尖酒店御用麵包坊進駐漢神洲際！擁有35年歷史口味超多元
►飄香台中南區40年老味道！夜貓族必存肉圓攤賣到午夜
►台中豐樂公園旁質感咖啡廳！招牌生乳酪口感細滑輕盈

關鍵字： 千藏甜點 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 糖糖’s 享食生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

推薦閱讀

台中限定「東泉辣椒鹹麻糬」！還有搭配芹菜蔥花獨特吃法

台中限定「東泉辣椒鹹麻糬」！還有搭配芹菜蔥花獨特吃法

台中北屯日本零食專賣店！空運直送同步當地車站、超商新品

台中北屯日本零食專賣店！空運直送同步當地車站、超商新品

台中現擀現烤梅乾菜扣肉餅！餅皮薄到透光咬下脆如餅乾

台中現擀現烤梅乾菜扣肉餅！餅皮薄到透光咬下脆如餅乾

台中50年老店嫩仙草吃法有規矩！長方形芋圓千萬別攪拌

台中50年老店嫩仙草吃法有規矩！長方形芋圓千萬別攪拌

攀牙頂奢海景別墅一晚七千有找！

攀牙頂奢海景別墅一晚七千有找！

就饗鐵板燒送鮮魷、12mini鍋抽贈菜券　外送平台加碼買1送1

就饗鐵板燒送鮮魷、12mini鍋抽贈菜券　外送平台加碼買1送1

清境農場偕仁川觀光公社推韓服體驗吸人氣

清境農場偕仁川觀光公社推韓服體驗吸人氣

統神鼎王省錢吃法再掀討論

統神鼎王省錢吃法再掀討論

微醺版芒果千層！細緻酥皮融入橙酒香氣

微醺版芒果千層！細緻酥皮融入橙酒香氣

速食店端午連假優惠懶人包　頂呱呱買1送1、達美樂119元起

速食店端午連假優惠懶人包　頂呱呱買1送1、達美樂119元起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

周末龍潭看煙火、聽演唱　還能逛市集

台北晶華618優惠餐券開賣

手搖飲端午連假優惠　UG買1送1、迷客夏2杯99元

從淡水到南投　全台5大煙火一次看

台中20元古早味飯糰！包滿滷蛋菜脯魚鬆

新北「溪畔繡球花秘境」美到7月中

第一層瀑布走20分鐘就到！宜蘭森林步道

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

貳樓新菜單「早午餐取消免費飲料」　

熱門行程

最新新聞更多

攀牙頂奢海景別墅一晚七千有找！

就饗鐵板燒送鮮魷、12mini鍋抽贈菜券　外送平台加碼買1送1

清境農場偕仁川觀光公社推韓服體驗吸人氣

統神鼎王省錢吃法再掀討論

微醺版芒果千層！細緻酥皮融入橙酒香氣

速食店端午連假優惠懶人包　頂呱呱買1送1、達美樂119元起

全日本最迷你章魚燒店！內裡濕軟如濃湯

吸金落跑夫妻「丹趣淘旅行社」遭停業　觀光署：未接獲投訴

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366