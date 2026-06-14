林口景觀餐廳竟然藏著金字塔！登頂遠眺海景、近看飛機低空掠過

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

新北林口景觀餐廳推薦「珍珠嶺人文廚房」，位在林口唯美的丘陵地上，園區景觀優美，清靜舒服，還能看飛機，來這裡可以用餐喝下午茶，招牌美食有各式熱炒料理和烤雞，但烤雞需預約，這裡最大的特色就是園區有座金字塔，階梯建築意外成為林口最夯的金字塔觀景台，情侶約會、親子同遊、家庭聚會都很適合呢！

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交通方式＆停車資訊

「珍珠嶺人文廚房」是餐廳，也是秘境咖啡館，餐廳坐落林口丘陵地上，園區寬敞，景色優美，午後還能欣賞夕陽景觀，開車導航地標即達，這裡也有規劃戶外停車場喔！

庭院景觀

戶外庭院還蠻美的，幽靜舒服，綠意盎然，有觀景座位區，也有鞦韆可以玩，整體環境還不賴。

餐廳空間

室內用餐區布置得很美，空間大，採光明亮，還有柔和的燈籠，給人一種溫馨的感覺，我覺得好舒服。

菜單

這裡可以用餐也可以喝下午茶，戶外喝咖啡低消100元，用餐低消300元，菜單品項超豐富，人氣招牌是鄉村烤雞，另外還有各式熱炒、青菜、海鮮、炸物、湯品、蛋類及豆腐等，價格落在120至800元。烤雞的部分要先預約，較適合多人的合菜囉！

座位區

餐廳很美，也很適合拍照，座位數很多，有方桌、小圓桌，也有大圓桌，帶小孩來用餐，也有提供兒童座位區。

▲餐廳像是座歐風小屋，洗手間在另一個出口。

午後庭院

等餐時間，可以先到戶外庭院逛逛走走，午後庭院景色很美，陽光也很柔和呢！這個時間點拍照的光線非常漂亮。

金字塔觀景台

再往裡面走，可以看到一座神秘的金字塔建築，這座金字塔也是這裡熱門的打卡地標，真的太有特色了，林口居然也出現金字塔啦！沒去過埃及，先來林口拍拍照也不錯啦！金字塔真的很吸睛，難怪這麼多人會來這裡拍照打卡，我也覺得很漂亮很特別，尤其在被陽光照耀下的金字塔，更有埃及金字塔的感覺，很有美感呢！

登頂金字塔

金字塔建築太壯觀，站在任一角落取景都好看，不過階梯有點陡，往上登塔時要注意安全啦！站在塔頂時，真的有心癢癢的感覺。塔頂是一座三角點，這裡觀景視野好遼闊，與餐廳幽靜的庭院好不一樣。金字塔觀景很強大，不僅能飽覽整座餐廳，還能遠眺一望無際的海景，真的是太美了啦！

▲景觀太美，我們也在金字塔塔頂拍大合照。

飛機從上空掠過

更讚的是，不時有飛機飛過，相當震撼，看超多飛機飛過，覺得這裡也是看飛機的秘境，還能搭配金字塔建築拍攝，絕對值得一訪。

餐點推薦

服務人員很貼心，餐點上桌時，還特別出來叫我們吃飯了，只能說金字塔觀景台太好拍。餐點上桌，每道菜份量很飽滿，看起來好好吃啊！

南瓜豆腐煲 280元

當天點了四道菜，南瓜豆腐煲味道不錯非常下飯，豆腐滑嫩好吃，南瓜醬汁香氣十足，還吃得到香菇和時蔬。

蒜泥鮮蚵 350元

蒜泥鮮蚵我也很推，蚵仔每個都很大顆，而且蒜泥醬也調得很棒，搭配青蔥和洋蔥，這一道350元，我覺得很可以，鮮味十足，我們都一口接著一口。

櫻花蝦高麗菜 220元

高麗菜炒得油香可口，味道中規中矩。

金沙蝦球 350元

金沙蝦球雖說和我想像的不太一樣，真的是能吃到整隻蝦，但味道我很喜歡，而且份量也不少，整體來說餐飲都很可以。

▲飽餐一頓後，小朋友居然還不想離開，一直想在庭院裡散散步，還想走去金字塔。

心得感受

「珍珠嶺人文廚房」是座秘境般的景觀餐廳，看起來只是個森林庭院景觀餐廳，沒想到壯觀吸睛的金字塔建築卻是別有洞天，你以為你只是來拍金字塔拍美照的嗎？其實站在金字塔頂端，絕美風光才是寶藏啊！

珍珠嶺人文廚房

地址：新北市林口區美麗華球場正對面

電話：02－26061916

營業時間：11：30－19：30（周二公休）

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