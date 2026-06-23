全台唯一海水寵物泳池在這！盤點北海岸8間「看海咖啡」懶人包

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

玩北海岸，少不了要找間看海景觀咖啡廳，美麗的北海岸，蔚藍大海相當迷人，綿長的海岸線上，不僅有豐富的景點和生態，還有超多景觀咖啡館，可以看海下午茶，本篇整理8間北海岸看海咖啡，每間各有特色，通通都是海景第一排，180度超廣角的看海視野，讓旅人輕鬆感受太平洋之美，捨不得離開啊！再搭配北海岸景點一日遊，絕對充實又精彩。

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豹豹咖啡海邊館

新北最新玻璃屋海景咖啡館「豹豹咖啡海邊館」，玩水的季節到了，石門玩水勝地白沙灣海水浴場，每到夏天好多人都會來白沙灣玩水看海，現在玩水看海後，還能順遊豹豹咖啡下午茶，唯美的白色玻璃屋，擁有療癒看海視野，招牌豹紋乳酪蛋糕，好吃好放鬆又愜意呀，一秒就能抵達海邊的咖啡館，快搭配一起玩，也能加入北海岸景點懶人包，充實旅程。（詳細介紹）

豹豹咖啡海邊館

地址：新北市石門區號C棟

電話：02－86351111

營業時間：11：00－18：00

牛仔莊園

北台灣越來越好玩，新北最新夯點「牛仔莊園」，這裡是座擁有1700多坪的戶外景觀餐廳，整座莊園充滿著濃濃的美式西部牛仔風情，來訪能近距離欣賞大草原上的可愛小馬兒，還能玩拍異國建築，眺望遼闊的美麗海景，品嚐美味的早午餐、義大利麵及精緻的排餐，莊園景色優美，每個角落都好拍，周邊景點豐富，搭配三芝一日遊更加充實喔！（詳細介紹）

牛仔莊園

地址：新北市三芝區古庄108－1號

電話：02－26365666

營業時間：10：00－21：00（供餐至20：00）

米詩堤極北藍點

亮眼的白色玻璃屋，就位在北海岸的沿岸旁，這棟建築原為海巡廢棄營舍，隨著時間的變遷，變成了休閒的甜點咖啡館，也因為建築鄰近台灣最北邊的藍色海域，因此，這裡被命名為極北藍點。

提供舒服的用餐空間，朋友們坐在咖啡館裡，透過玻璃窗，也能欣賞戶外遼闊的藍色大海，極北藍點最具特色的就是甜點和咖啡，糕點精緻好食，另外也有輕食可以選擇。

白沙灣近在眼前

走出極北藍點，也能感受到大海的熱情，很多旅人也都特別來這裡喝咖啡望海景，而極北藍點的旁邊就是夏天的旅遊勝地「白沙灣」，獨特的貝殼白沙，來這可以戲水游泳，玩水上活動，假期總是湧入人潮，是個不錯的休閒好地方。

米詩堤極北藍點

地址：新北市石門區頭圍段八甲小段1－101號

電話：02－24560885

營業時間：10：30－18：30

北海岸愛之船

新北石門濱海有一艘巨大郵輪「北海岸愛之船」，豪華遊艇依山傍海，開車路過相當吸引眼球，北海岸愛之船提供精緻餐點及住宿的服務，漫遊北海岸，來這裡約會用餐也很浪漫，來北海岸愛之船，不僅能將大海景緻一覽無遺，園區裡還規劃豐富的藝術造景可以互動玩拍，以愛情為主題，非常適合情侶來這裡約會，我們首次來訪時，也收錄滿滿的美圖，真心覺得這裡真的好美好好拍啊！（詳細介紹）

北海岸愛之船

地址：新北市石門區中央路1－25號

電話：02－26380091

營業時間：09：30－20：30

金點草里驛棧（目前因整修暫停營業）

北海岸最新海景咖啡館「金點草里驛棧」，這裡是海岸線上最新的景觀餐廳，藍白色的建築坐落在大海旁，充滿異國風情，彷彿秒置身小希臘，重點是還能看海吃美食，必吃石花凍、小捲米粉和吻仔魚粥，都超美味的！（詳細介紹）

金點草里驛棧（目前因整修暫停營業）

地址：新北市石門區草里里阿里荖33－3號

電話：02－26382688

營業時間：11：00－19：00（周四公休）

洋荳子咖啡館

北海岸金山超人氣的看海咖啡館「洋荳子」，這間咖啡館是熱門的IG網美打卡地標，藍白色的宮殿建築，帶有歐風的氣息，同時還擁有海景第一排絕美優勢，來訪可以喝咖啡吃糕點，很愜意。（詳細介紹）

洋荳子咖啡館

地址：新北市金山區忠義路29之1號

電話：02－24082455

營業時間：平日10：30－18：30、假日09：30－21：00（周二公休）

海想來

新北看海午茶約會小秘境「海想來」，這間咖啡館坐落在貢寮龍洞灣附近，這裡擁有一望無際的蔚藍海景，可以看海吹風，也能悠閒用餐下午茶，海想來雖說佔地不算大，但咖啡廳簡約舒服，旁邊是大片的九孔池生態，景觀相當獨特，品嚐美食時，還能欣賞東北角特殊的地貌景緻。（詳細介紹）

海想來

地址：新北市貢寮區龍洞街62－5號旁

電話：0933－101597

營業時間：10：00－19：00（周一公休）

龍洞四季灣

新北貢寮玩水好去處「龍洞四季灣」，夏天這麼熱，就是要玩水才消暑啊！東北角沿途景色優美，超多玩水勝地，這裡也是夏天超人氣的玩水基地。園區佔地寬敞，擁有天然的海水泳池，可以游泳、戲水、浮潛、潛水等水上體驗，特別的是，這裡擁有全台唯一的海水寵物泳池，館內唯美的白色建築，彷彿一秒出國渡假，園區裡還有提供住宿、海景咖啡館等服務，今年盛夏，就來沁涼一夏吧！（詳細介紹）

龍洞四季灣

地址：新北市貢寮區和美里和美街48號

電話：02－24901000

營業時間：09：00－17：30（水域開放時間依官方公告為主）

星巴克福隆觀海門市

新北貢寮最夯景點「星巴克福隆觀海門市」，太棒了，星巴克也到福隆海水浴場插旗啦！美輪美奐的灰色建築，就坐落在金色沙灘旁，來這喝咖啡，能欣賞遼闊的蔚藍海岸，可以聽聽海水的聲音，現在正值福隆沙雕季，時間充裕，還能到海水浴場戲水消暑一夏喔！（詳細介紹）

星巴克（福隆觀海門市）

地址：新北市貢寮區福隆街41號

電話：02－24992320

營業時間：09：30－18：00

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