桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小還有湖景咖啡廳

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文／ReadyGo

周末想去海邊，但又怕風大、浪太兇不好玩？桃園新屋新景點「後湖溪生態園區」真的有夠誇張：半封閉水域幾乎沒什麼風浪，可以玩獨木舟、SUP立式划槳，兩側還是一整片紅樹林濕地，邊划邊看生態真的有種在國外度假的錯覺。划累了直接走去「舟日咖啡」坐湖景第一排喝咖啡配甜點，最後再加碼衝「逐浪天梯」看海景夕陽——桃園行程一次排好，完全不用動腦。

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後湖溪生態園區

最驚喜的就是它的「水面真的很穩」，這裡是半封閉水域，不太受東北季風和潮汐影響，體感上比想像中更適合新手入門。很多人會直接報名獨木舟體驗，教練會先教你划槳姿勢、怎麼轉彎剎車，上船下船也都會協助，整趟玩起來安心感很高。

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新手也能安心玩獨木舟

划出去後最療癒的是兩側紅樹林濕地一路延伸，像把城市雜訊全部隔掉，只剩划槳聲、風吹過樹梢的沙沙聲，運氣好還能看到招潮蟹、彈塗魚這些濕地小生物。推薦選下午時段下水，陽光比較柔和，拍照也更有氣氛。貼心提醒划完多半會濕到褲子或坐墊，建議穿拖鞋、帶一套乾淨衣褲去換，體驗感會好很多。

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後湖溪生態園區

地址：桃園市新屋區新港路166號

電話：03－4862200

營業時間：09：00－17：00

舟日咖啡

玩水上活動最爽的就是：不用再開車找下一站，後湖溪旁邊就有一間很加分的「舟日咖啡」。它的位置真的犯規，坐下來就是湖景第一排，大片落地窗把水岸風景整個收進視線裡，很容易不小心就坐到傍晚。

湖景第一排＋極簡質感空間

店內走簡約質感路線，乾淨、明亮、很好拍，重點是氛圍很舒服，完全不是那種吵吵鬧鬧的觀光咖啡廳。很多人推薦他們的拿鐵、茶飲跟甜點，甜度不會膩口，搭配窗外的水面和綠意，真的會有種「今天好像過得很放鬆」的療癒感。加分彩蛋是店裡還有可愛店狗，氣氛更輕鬆。

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舟日咖啡

地址：桃園市新屋區新港路166號

營業時間：10：00－18：00（周一公休）

逐浪天梯

如果你來新屋只走後湖溪，小編會覺得有點可惜，因為附近還藏著一個超適合看夕陽的點：逐浪天梯。這裡是「視野完全打開」的那種海景第一排，西部海岸線的大地色系很有自己的味道，跟東北角那種峭壁海景完全不同，反而更適合放空。

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海風＋大地色海岸線超放空

小編自己最愛的時間是下午三點到五點，不會太曬、光線又漂亮，坐在靠背椅吹海風，看夕陽慢慢往海平面走，真的很像把一整周的疲憊都沖掉。平日人潮也相對少，想拍照或靜靜看海都很舒服。要注意的是，這裡遮蔽物不多，夏天記得防曬、補水。

後湖溪逐浪天梯

地址：桃園市新屋區藻礁路

營業時間：24小時

常見問題

後湖溪生態園區適合新手划船嗎？

蠻適合。這裡是半封閉水域，通常風浪較小，許多體驗行程也會由教練帶領、教基本操作，新手跟親子都常見。

去後湖溪生態園玩獨木舟要帶什麼？

建議帶拖鞋、帽子、防曬、毛巾，最重要是帶一套換洗衣褲，因為坐墊容易濕到褲子。

舟日咖啡需要訂位嗎？會不會等很久？

熱門時段（假日午後）可能需要等位。建議你把咖啡廳排在划船後、或避開正中午尖峰，會更順。

逐浪天梯什麼時間最適合去？

下午15：00－17：00 很舒服，不會太曬、光線好拍、也能一路等夕陽。遮蔽物不多，防曬要做足。

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