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初遊澎湖必存「三天兩夜」行程表！從馬公一路吃玩到西嶼

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到夏天必去的離島旅遊，「澎湖花火節」絕對是很多人的首選！這次小編整理了一套澎湖三天兩夜行程，從馬公市區吃美食、拍打卡景點，到西嶼秘境與夢幻海景通通收進來。整體路線不會太趕，很適合第一次來澎湖的人，或是想要輕鬆玩又不踩雷的旅人。如果你正在找澎湖自由行攻略、澎湖美食、澎湖景點推薦，這篇直接收藏照著走就對了！

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澎湖花火節三天兩夜行程表

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

DAY1

鐘記燒餅
第一站直接衝鐘記燒餅，這家真的是很多人心中的澎湖第一早餐。燒餅不是傳統酥脆型，而是偏麵包口感，濕潤又有嚼勁。許多人推薦點了干貝蔥蛋加油條，一口咬下有微辣海味、蛋香、酥脆油條，真的會停不下來。另外他們還有珠螺口味，也很特別很有澎湖在地特色。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@lordcat_fu

鐘記燒餅

地址：澎湖縣馬公市文康街35號
電話：06－9260700
營業時間：06：00－10：00

篤行十村眷村
吃完早餐後小編會安排來到篤行十村，這裡是張雨生、潘安邦的家，也是澎湖最有故事的文創聚落。老眷村改建後很好拍，也有展館可以逛，整體氛圍很有復古感，是那種會讓人放慢步調的地方。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@photoby_elsie

篤行十村眷村

地址：澎湖縣馬公市新復路2巷22號
營業時間：08：00－18：00

馬公老街
接著走到馬公老街（中央老街），這裡是澎湖最古老的街道之一。兩側木造建築很有特色，還能看到四眼井這種歷史遺跡，整條街很好逛又很好拍，很適合安排一段慢步調行程。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pinkgirlyoyo

馬公老街

地址：澎湖縣馬公市中央街21號
營業時間：全天開放

玉冠嫩仙草
每次要去澎湖玩，詢問大家必吃什麼，肯定會回答玉冠嫩仙草！炎炎夏日來一碗冰真的很舒服，不要看小小一碗，配料的項目可多到數不清，加上用仙草汁製成的冰，沒有黑糖水的死甜，反倒是仙草的甘在嘴裡化開，快揪朋友來吃一碗消暑吧！

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@maydaytony6102

玉冠嫩仙草

地址：澎湖縣馬公市民福路32號
電話：06－9260356
營業時間：10：00－22：00

觀音亭＋西瀛虹橋
傍晚超適合安排到西瀛虹橋、觀音亭卡位，看夕陽和花火。小編會建議提早來，邊吃嫩仙草邊等煙火，夕陽、海景、煙火真的超浪漫，是整趟澎湖旅行最值得期待的時刻。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@freestory.tw

西瀛虹橋

地址：澎湖縣馬公市觀音亭海水浴場
營業時間：全天開放

彩色珊瑚礁民宿
網路評價很高的網美民宿，清水模搭配純白色輕工業風，加上綠植點綴特別放鬆舒適！極具特色透明彩虹玻璃樓梯，有庭院的VIP房特別開放給帶著毛小孩的旅客，對待寵物十分友善。公共空間的玻璃屋適合沉澱靜心，頂樓露天溫水SPA能讓人在星空下享受遠眺港口、漁船燈火及燦爛煙花的美景，一定記得要早點預約。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@amanda.h_0820、@wei.weii_

彩色珊瑚礁民宿

地址：澎湖縣馬公市案山里19－3號
電話：06－9219816

DAY2

石泉牛雜湯
澎湖人才知道的鐵皮屋隱藏版美食！「石泉牛雜湯」從清晨開到下午一點，除了牛雜湯和牛雜麵之外，還有蛋餅、肉包、炒麵、韭菜盒、蘿蔔糕、法國吐司、肉燥飯、鍋燒麵等中西式早餐品項。店家的牛雜湯湯頭呈現乳白色，喝起來清爽香甜，而裡頭有薄片牛腱和蜂巢牛肚，牛肚十分軟嫩，建議沾特製辣醬享用，體驗最在地的澎湖早餐。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@samanthafoodie

石泉牛雜湯

地址：澎湖縣馬公市130號
電話：06－9210850
營業時間：05：30－12：30（周一休息）

浮球秘境（南寮古厝）
接著前往浮球秘境，藏在南寮古厝裡面。彩色浮球堆疊懸掛，拍起來非常有特色，重點還結合環保概念，是近期很紅的澎湖景點。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sakichen57、@1207_pikachu

浮球秘境（南寮古厝）

地址：澎湖縣湖西鄉南寮78號
營業時間：全天開放

奎壁山摩西分海
摩西分海是到澎湖旅遊必去的景點之一，是典型的陸連島地形。只有在退潮時會出現一條美麗的海中道路，是通往對岸的小島赤嶼，潮間帶的生物相當多元，因此來這邊記得要先查潮汐時間。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jin_o_o

奎壁山摩西分海

地址：澎湖縣湖西鄉
營業時間：08：00－17：30

隘門沙灘
月彎形的隘門沙灘由珊瑚與貝殼碎屑組成，是澎湖最長的沙灘，更是澎湖熱門的水上活動地點，設有木棧道休憩區及自行車道，沙灘上的四方型裝置藝術雕刻著「隘門」與同音詞「愛門」的字樣，因此也成為情侶、夫妻來到澎湖必拍的打卡景點之一。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@liana82916、IG@iam__bi__bi

隘門沙灘

地址：澎湖縣湖西鄉隘門村
營業時間：全天開放

DAY3

二崁聚落
第三天往西嶼走，第一站是二崁聚落。離開馬公之後，通過跨海大橋，來到稱作島外之島的西嶼，裡頭有國內第一個傳統聚落保存區，房子坐西北朝東南，來有效對抗東北季風，仔細一看還能發現他們的窗戶都做得特別小，十分有趣。幾幢紅色屋頂的矮房聚集，成了一片聚落，走在古色古香的小城中，時間彷彿停止，跟歷史作伴。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@k111211312

二崁聚落保存區

地址：澎湖縣西嶼鄉
電話：06－9216521
營業時間：全天開放

小池角雙曲橋
人家說，雙曲橋有兩種樣貌，漲退潮各有獨特的美。在漲潮時，橋墩被覆蓋後，好像一座漂在水上的涼亭，讓我想到馬爾地夫的水上屋，美不勝收。遠遠的能看見潔白的長廊，將視線一路帶往海中央，兩頭末端各點綴一座藍綠色的涼亭，建議大家可以安排一天在這蔚藍海岸，坐在涼亭欣賞日落美景。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@zona092400、@chun_vision

小池角雙曲橋

地址：澎湖縣西嶼鄉竹灣村
營業時間：全天開放

池西岩瀑（九孔瀑布）
澎湖西嶼看玄武岩的兩大景點之一就是這裡，玄武岩前一格一格的九孔池意外成為了網美打卡景點，只要抓好潮汐時間，就能沿著格子狀的魚塭走下去，拍出夢幻的照片，彷彿走入海底世界，不過這邊路不好走都是石頭，要注意安全！

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wen_wen915、IG@cindy_xu3ejo3

池西岩瀑（九孔瀑布）

地址：澎湖縣西嶼鄉
電話：06－9933082
營業時間：全天開放

外垵漁港＋三仙塔
外垵漁港位於澎湖西嶼鄉的南環，是一個三面背山著的小漁村，也是澎湖漁業最興盛的地方。旁邊還有個鎮煞擋風、驅邪和守護村莊三仙塔，剛好位於外垵村的制高點，可以眺望整個外垵漁村燈火輝煌港都景色，依地勢高低而建房舍，加上停泊在港口的漁船，猶如「台版小希臘」。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wenhsi1995

外垵漁港上方的小山丘有三座塔，保佑著每個出海的男人，要從漁翁島燈塔那邊的小路過去，距離外垵漁港大約十分鐘，路的兩旁是寬闊的草原，路的盡頭便是三仙塔，旁邊是座廢棄的軍事碉堡跟燒磚廠，居高臨下的視角，可以俯瞰整個外垵漁港。

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@watery725

外垵漁港觀景台

地址：澎湖縣西嶼鄉148－14
營業時間：全天開放

三山商號功夫刈包
最後一站吃三山商號刈包，熟悉的刈包就是包裹著白色外衣，但在澎湖卻選用口感Q彈的黑糖饅頭！再加入入口即化的控肉，半肥半瘦的比例在嘴裡化開，和酸菜的香氣成了完美組合。再咬一口半熟蛋，溢出的蛋黃更加順口，簡直是人間美味，早餐就是要這麼大份才滿足。吃得下的話，推薦點小管蔥餅，小管煎的酥脆可口，是澎湖當地才有的限定美食！

▲▼澎湖花火節三天兩夜。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@8_22_ps.t

三山商號功夫刈包

地址：澎湖縣西嶼鄉外垵村167－1號
電話：06－9981171
營業時間：07：00－20：00

常見問題

2026澎湖花火節是什麼時候？
2026澎湖國際海上花火節預計於5月4日至8月25日登場，主會場在馬公觀音亭園區。煙火施放時間分為兩個階段，5月4日至6月25日為每周一、四施放，6月30日至8月25日則改為每周二施放，煙火時間皆為晚間8點。另外也會有望安、七美、吉貝等離島場，以及湖西、西嶼、白沙等地方限定場次，安排行程前建議先確認施放日期。

澎湖交通怎麼安排？
建議租機車或包車，自由度最高。

2026澎湖花火節｜史上最強澎湖旅遊攻略一次看，水上活動、美食、景點、住宿這樣玩！

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