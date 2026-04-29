盤點車城福安宮周邊美食！菜單可點「隨便」、吃古早味綠豆蒜

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文／ReadyGo

說到屏東車城，很多人第一站就是福安宮，至今已有三百餘年歷史。這次小編帶你玩最喜歡的玩法，拜拜完不用想太多，直接把正餐、甜點、咖啡、散步、泡腳一次排好，吃得到在地人的隱藏吃法，也能用很舒服的節奏把行程收得很完整。如果你也常遇到「拜完不知道要吃什麼」的選擇障礙，這篇就照著走，基本不會踩雷。

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福伯鴨肉飯

福安宮旁邊這家小編很推薦排「第一站」，因為動線超順——很多人拜完香就是直接走過來吃，它厲害的點不只鴨肉飯，而是那種「點什麼都像在挖寶」的驚喜感。小編這次吃的是綜合蚵仔煎，邊邊煎到酥脆、咬下去會有卡滋聲，海鮮的鮮味很明顯；再配一碗綜合羹米粉更滿足，料給得很實在，湯底鮮口、喝起來順順的不膩口，很適合當作拜拜後的第一頓把胃打開。

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老闆我要一碗「隨便」跟「都可以」！

更有趣的是，他們菜單上有「隨便／都可以」的品項，不是玩笑，是店家幫你配好的招牌組合，這次吃到的「都可以」是綜合海鮮土魠羹麵、「隨便」是綜合海鮮煎（蚵仔／蝦／花枝）。第一次來的外地人看到一定會愣住，但照著點就對了，完全不用選擇障礙，還能像拆盲盒一樣充滿驚喜感！

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福伯鴨肉飯

地址：944屏東縣車城鄉福安路51號美食區3號

電話：0987－768665

營業時間：平日10：00－14：30、假日09：30－16：00

難搞先生 咖啡＆早午餐

如果你想在福安宮周邊傳統小吃之間，插一站「能好好坐下來喘口氣」的地方，小編真的會把難搞先生當作行程的節奏調節器。它不是那種浮誇網美店，空間小小的但很溫暖，整體氛圍愜意，坐下來就會不自覺把講話速度放慢，旅行感瞬間變得更舒服。

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飲品走向是「有味道、但不搶戲」

小編點的檸檬風味咖啡，酸甜很清爽，但咖啡的香氣跟尾韻還是在，喝起來不會像在喝檸檬汁加咖啡那種分離感；再配一份酒香提拉米蘇，酒香不會過多濃烈，而是剛剛好把可可的苦甜、奶香的滑順拉出層次，吃得到店家在味覺平衡上的細節。另外他們的早午餐份量很有存在感，屬於「盤子端上來你會驚訝」的那種——不是噱頭大，而是真的能吃飽、吃完會滿足。

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貼心提醒

假日人潮多、出餐可能需要等，但吃完後你會覺得「等很久但值得」。小編覺得把這裡當成休息站就對了，放鬆心態來坐坐、喝杯咖啡、吃個甜點，你會覺得這段等待反而是旅行裡最舒服的留白。

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難搞先生 咖啡＆早午餐

地址：屏東縣車城鄉忠孝路107之50號

電話：0931－813535

營業時間：10：30－17：30（店休請看IG）

正記黃家綠豆蒜

當你在福安宮拜完、走出來那一刻，最完美的收尾不是再吃一攤小吃，而是來一碗正記黃家綠豆蒜。它就是那種老字號的安心感，不用猜、不用賭，點下去基本上不會踩雷，很多人也是每次來車城都會默默把它列進必吃清單。

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口感很「剛好」

綠豆蒜煮到綿密細緻，但又保留一點點顆粒感，不會糊成一團，入口是很順的那種滑，配上糖水淡淡的黑糖香，甜度收得很乾淨，不會甜到喉嚨發膩，所以你會發現自己明明只是想吃個甜點，結果不知不覺就吃光了。如果想要更有咀嚼感，小編真的很推加粉條，Q度一上來，口感立刻多一層「嚼得到的存在感」，整碗從溫柔系直接升級成耐吃系，越吃越順口。

冰／熱都好吃

天氣熱的時候吃冰，入口就是那種南台灣的消暑解救；如果遇到天氣比較冷，選熱的反而更舒服，甜味會更柔和、整體更像「把今天走跳的疲勞慢慢安撫下來」。簡單說，這碗就是很懂拜拜行程的甜點：不搶戲，但會讓你記得很久。

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正記黃家綠豆蒜

地址：屏東縣車城鄉福安路3之36號

電話：0975－670905

營業時間：平日10：00－16：30、假日09：30－17：00（周三公休）

四重溪溫泉公園

把四重溪溫泉公園放在最後一站，原因很簡單：吃完走一走、泡個腳，身體會覺得「今天有被好好照顧」。這裡是屏東很有名的溫泉區，公園裡有免費泡腳池，溫度很夠，泡到後面整個人會鬆下來。晚上來的話氛圍也很棒，燈光不會太吵，反而有種安靜的舒服感。

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四重溪溫泉公園

地址：屏東縣車城鄉溫泉路57－26號

電話：08－8821001

營業時間：10：00－21：00

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