澎湖花火節覓食不踩雷攻略！盤點8間當地人愛店

首圖／IG@pupucatt、IG@lin__sin

文／ReadyGo

今年，一定要來趟充滿回憶的澎湖之旅！如果你正在計劃澎湖花火節旅遊，可能很好奇澎湖有哪些必吃美食，因此我們盤點了不僅是觀光客激推，就連在地人都愛不釋手的澎湖小吃推薦。一起看看這不容錯過的美食天堂，除了可以大啖新鮮海鮮、品嚐特色仙人掌冰，還有晚來就吃不到的郵局口蔥油餅之外，從早到晚還有什麼必吃小吃吧！

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澎湖郵局口蔥油餅

還沒營業，就有排隊人潮！「澎湖郵局口蔥油餅」提供沒蛋、單蛋、雙蛋三種選擇，餅皮都是店家純手工現做的，吃得出麵粉香和Q彈口感。而現炸的蔥油餅皮，特點就是炸得酥脆而蓬鬆，且檯面上放著番茄醬、辣醬油、蒜泥、小黃瓜絲等多種醬料與配料，建議大家視個人口味加料，絕對能提升整體層次感，吃得過癮又滿足。

圖／IG@lin__sin

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郵局口蔥油餅

地址：澎湖縣馬公市惠民一路36號

電話：0913－533826

營業時間：14：00－18：30（周二公休）

新發小吃部（拇指麵）

提到澎湖人耳熟能詳的麵店，應該很多人會先想到「新發小吃部」。新發小吃部提供什錦麵、什錦米粉、什錦冬粉和肉粽，湯頭以小管、瘦肉片、狗蝦、油蔥等食材煮成，喝起來相當清甜，至於為什麼在地人會以拇指麵來稱呼呢？據說是因為當年老闆端麵時，拇指會伸入麵湯之中，另一個說法則是因份量十足，拇指容易被湯淹過而得其名。

圖／IG@kissben417

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新發小吃部（拇指麵）

地址：澎湖縣馬公市民族路58號

電話：06－9272743

營業時間：10：00－14：00、16：30－19：00（周三公休）

石泉牛雜湯

澎湖人才知道的鐵皮屋隱藏版美食！「石泉牛雜湯」從清晨開到下午一點，除了牛雜湯和牛雜麵之外，還有蛋餅、肉包、炒麵、韭菜盒、蘿蔔糕、法國吐司、肉燥飯、鍋燒麵等中西式早餐品項。店家的牛雜湯湯頭呈現乳白色，喝起來清爽香甜，而裡頭有薄片牛腱和蜂巢牛肚，牛肚十分軟嫩，建議沾特製辣醬享用，體驗最在地的澎湖早餐。

圖／IG@samanthafoodie



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石泉牛雜湯

地址：澎湖縣馬公市130號

電話：06－9210850

營業時間：05：30－12：30（周一公休）

三哥酒釀雞排

深受許多澎湖人和觀光客喜愛的「三哥酒釀雞排」，雞排是以每日新鮮雞肉製作，並透過獨家秘方精心調配而成，剛炸出來的雞排外皮非常酥脆，咬下去不只散發出陣陣的酒釀香氣，也一口吃下鮮嫩多汁！另一項三哥酒釀雞排的人氣餐點為招牌肉串，肉感扎實，且酒釀香氣沒雞排那麼重，推薦大家可以先打電話預訂，否則可能會排隊等很久。

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三哥酒釀雞排

地址：澎湖縣馬公市民權路80－1號

電話：06－9269693

營業時間：14：30－20：00

瑞師父海菜煎餅

海菜是澎湖的名產之一，風味獨特，營養價值也很高！而提供海菜炸餅的「瑞師父海菜煎餅」，被網友形容為「海苔口味的蔥油餅」，是將麵粉和海菜煎成煎餅，外酥內軟，吃得到滿滿的海菜香，不用加醬料就很有味道了！在瑞師父海菜煎餅，必點的雖然是海菜炸餅，還有酥炸小管頭和干貝小管麵線兩大招牌餐點。

圖／IG@minchi_fan

瑞師父海菜煎餅

地址：澎湖縣馬公市中正路42號

電話：06－9261957

營業時間：11：00－21：00

乾益堂中藥行

為什麼澎湖美食，會介紹中藥呢？因為傳承四代，並且飄香百年的「乾益堂中藥行」，有著讓眾多遊客每到澎湖，就一定會買的藥膳蛋和藥膳豆干。乾益堂的藥膳蛋和藥膳豆干，帶著淡淡的中藥香氣，吃起來並不會苦，甚至還有點帶甜回甘的滋味。值得一提的是，乾益堂中藥行為澎湖縣的縣定古蹟，在大門的前方還有另一個縣定古蹟——四眼井，在這邊走走、配點小吃的感覺，其實滿不錯的！

圖／IG@fashionmom.tw

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乾益堂中藥行

地址：澎湖縣馬公市中央街42號

電話：06－9272489

營業時間：08：30－18：00

鐘記燒餅

「鐘記燒餅」為澎湖赫赫有名的早餐店，燒餅皆純手工製作，而他們特別的是在麵糰裡添加了酵母，使燒餅剛出爐即香脆，放冷也不會變韌。鐘記燒餅提供的口味眾多，舉凡火腿、培根、泡菜、鮪魚、干貝蔥蛋、泰式雞腿等應有盡有，外酥內軟的麵衣越咬會越香甜，而其中最多人推的是干貝蔥蛋加油條、剝皮辣椒蛋、叉燒豬蔥蛋、泡菜蔥蛋口味的燒餅。

圖／IG@lordcat_fu

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鐘記燒餅

地址：澎湖縣馬公市文康街35－2號

電話：06－9260700

營業時間：06：00－10：00

二崁杏仁茶

「二崁杏仁茶」以古法製作，將杏仁果實手工研磨製成杏仁茶，在經過熬煮後散發出天然杏仁香，讓很多本來不敢喝杏仁茶的人，從此愛上杏仁茶了！店家菜單品項很簡單，僅有杏仁茶和海石花兩種，杏仁茶的口感濃郁香醇，冬天點杯溫熱的杏仁茶超暖胃，而夏天來杯冰冰涼涼的杏仁茶也很消暑！

圖／IG@pupucatt

二崁杏仁茶

地址：澎湖縣西嶼鄉36號

電話：06－9983891

營業時間：09：30－17：00

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