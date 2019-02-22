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林東芳牛肉麵又要搬家　新店距離約200公尺

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▲林東芳牛肉麵又要搬家　新店距離約200公尺。（圖／記者黃士原攝）
▲林東芳牛肉麵又要搬家，新店距離約200公尺。

記者黃士原／台北報導、攝影

因為台鐵回收舊有宿舍土地街，租戶之一的林東芳牛肉麵在2018年1月1日搬至安東街，由小而擁擠的小吃攤換到明亮寬敞的兩層樓店面，麵的價格也調漲10元。不過搬到新店面才剛滿1年，林東芳牛肉麵日前就在店面貼出要搬家的公告及紅布條，新店面距離現址約200公尺，走路不到5分鐘，3月3日至10日公休搬家，3月11日於新店面重新開幕。

林東芳牛肉麵曾在DailyView網路溫度計根據網路討論程度及好評度統計的十大牛肉麵中奪冠，南韓男子天團BIGBANG來台指定要吃的美食，也是CNN列出台北8大牛肉麵名店其中一家，是台北市超人氣的牛肉麵店，同時也在2018台北米其林指南中名列36家必比登推介其中之一。



▲林東芳牛肉麵又要搬家　新店距離約200公尺。（圖／記者黃士原攝）
▲新店面就在八德路二段上，離原址約200公尺，預計3月11日開幕。

林東芳牛肉麵因為台鐵回收舊有宿舍土地街，在2018年1月1日搬至安東街的現址，由小而擁擠的小吃攤換到明亮寬敞的兩層樓店面，現在則是傳出要再搬到八德路二段322號、距離現址200公尺的新店面，舊店面預計3月3日至3月10日公休進行搬家，而新店面則是將於3月11日正式來為大家服務。至於搬家原因，店家不願回應，而店員則透露有很多原因。


▲林東芳牛肉麵同時於2月11日起把麵類全都調漲10元。

除了搬新家，林東芳牛肉麵在過完年後也調漲牛肉麵價格，2月11日起麵湯類都漲10元，小菜類不變，調漲後牛肉麵/牛肉湯小碗170元、大碗200元、半筋半肉麵/半筋半肉湯小碗220元、大碗270元，牛肚麵/牛肚湯小碗220元、大碗250元，牛筋麵/牛筋湯小碗250元、大碗280元。


▲新店面距離不遠。(圖／截自google地圖)

林東芳牛肉麵新址
地址：台北市八德路二段322號
 

關鍵字： 美食情報 林東芳牛肉麵 牛肉麵美食

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