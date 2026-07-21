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台灣米其林指南星級名單下午2點揭曉　台南能否破蛋成焦點

▲《2026台灣米其林指南餐廳慶典》今（7/21）日下午2點在台北萬豪酒店舉行。（圖／米其林指南提供）

▲《2026台灣米其林指南餐廳慶典》今（7/21）日下午2點在台北漢來大飯店舉行。（圖／米其林指南提供）

記者黃士原／台北報導

《2026台灣米其林指南餐廳慶典》今日下午2點在台北漢來大飯店舉行，將公布今年度最新餐廳名單，《東森新媒體ETtoday》將不斷更新今年特別獎及星級名單。

下午2點登場的《2026台灣米其林指南餐廳慶典》，將公布完整的星級名單，評鑑城市除了台北、台中、台南、高雄，還有去年首度新增的新北市、新竹市及新竹縣，這些地區有哪些新進榜餐廳？台南能不能摘星破蛋？三星餐廳能否蟬聯？都是大家關注的焦點。除了摘星餐廳，還會公布侍酒師大獎、服務大獎、年度開業大獎、年輕主廚大獎等特別獎。

米其林指南曾提到，評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質，依據5項全球一致的評估標準評價用餐體驗，分別是食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不納入評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。

另外，米其林在上周二率先公布由匿名而獨立的米其林指南評審員評選為必比登推介的店家。今年，全台共有146間餐廳獲得「必比登推介」肯定，包括台北37間、台中23間、台南30間、高雄21間、新北市18間、新竹縣10間、新竹市7間。

在本次名單中，共有13間餐廳新入選為必比登推介，新入選的餐廳中，更有超過8成提供的是廣受喜愛的台灣在地美食與傳統客家風味的特色小吃。

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