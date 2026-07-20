屏東高樹夏日音樂祭7/25登場　水樂園、泡泡趴免費嗨玩兩天

▲「2026高樹鄉水資源宣導暨夏日音樂祭－山野拾音」集結水樂園、泡泡趴、市集和音樂演出。（圖／屏東縣高樹鄉公所提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

南台灣民眾玩水景點加一！屏東縣高樹鄉將於7月25日至26日在新豐親水公園舉辦「2026高樹鄉水資源宣導暨夏日音樂祭－山野拾音」，活動免費入場，集結水樂園、泡泡趴、特色市集和音樂演出，從上午10點一路熱鬧到下午5點。

▲▼新豐親水公園僅在7月25日及26日開放民眾免費玩水。



邁向第三年的「山野拾音」活動，今年以戲水結合音樂祭為主軸，除了打造親水設施與泡泡派對，也規劃「高樹嗨浪市集」，集結特色攤位、美食及文創商品，讓民眾邊玩水、邊逛市集、聽音樂，一站滿足暑假出遊心願。

▲▼7月25日至26日節目流程。



音樂卡司方面，首日邀請「好樂團」、「伯爵白」接力演唱，還有DJ演出，以及饒舌歌手Bu$Y、阿跨面與寶寶熊輪番登台；親子節目則安排奇幻魔術秀、氣球小丑秀及特技雜耍秀，適合親子、好友相約同樂。

▲▼7月25日、26日演出卡司一覽。



第二天活動則規劃夢幻泡泡秀、甜心姐姐帶動跳，以及「水龍王機甲互動秀」；舞台演出則由瓶中信樂團、DJ Candice、DJ Alice等接力，從白天一路嗨到傍晚。

高樹鄉公所表示，今年「山野拾音」透過音樂與戲水活動陪伴民眾消暑，也結合水資源宣導在地觀光，新豐親水公園僅在活動兩天開放玩水。既然來到高樹鄉，鄉公所推薦走訪特色景點，像是到「大津瀑布」吸收濃郁芬多精；「大路關石獅公」聽石獅公擋風擋雨的故事，或是到「東振西湖」，可以坐在湖邊吃豆花、看夕陽及大武山倒影，感受夏日風情。