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糖朝高島屋店推港點吃到飽　超過30道菜無限供應

▲糖朝高島屋店推港點吃到飽。（圖／取自inline網站）

▲糖朝高島屋店推港點吃到飽。（圖／取自inline網站）

記者黃士原／台北報導

天母港點控看過來！糖朝高島屋店7月31日前推出港點吃到飽活動，主食、蒸點、甜點、糖水等30多道菜色都能無限續點，每人729元+10%，用餐時間為100分鐘。

糖朝從一桶豆花發跡於西元1969年，初期以港式甜品出發，2006年獲香港甜品第一的殊榮，擁有當代糖水之潮流封號，是海內外名人饕客到港必訪之餐廳，之後加入了粥、麵、點心及港式料理等新元素，轉型成為粵菜餐廳，目前在台灣還有台北高島屋店、新竹巨城店。

▲糖朝高島屋店推港點吃到飽。（圖／取自糖朝The Sweet Dynasty臉書）

▲糖朝高島屋店推港點吃到飽每人729元+10%。（圖／取自糖朝The Sweet Dynasty臉書）

台北高島屋店近期也推出港點吃到飽活動，時間到7月31日，菜單上的主食、時蔬、蒸點、例湯、煎炸烤、甜點、糖水等30多種品項，都可以無限續點，像是魚子蒸燒賣、糖朝蝦皇餃、蠔皇叉燒包、鮮蝦粉腸、鬆化叉燒酥、鮮蝦腐皮捲等，6種冷熱飲品也能無限喝。

糖朝高島屋店港點吃到飽用餐時間100分鐘，成人729元+10%，6歲以上、未滿12歲半價，3歲以上未滿6歲150元，3歲以下兒童免費。

▲桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳吃到飽活動再度回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店官網）

另外，桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳再度推出吃到飽活動，不管是經典粵式菜、手工港點、海鮮料理與招牌櫻桃片皮鴨，都是現點現做，超過50道料理無限續點，除了有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、魚子燒賣，還有XO醬滑蛋鮮蚵煲、海皇龍膽石斑球、金蒜絲蒸扇貝等，開胃冷菜還有花雕鮑魚。

禧粵樓吃到飽活動成人（13歲以上）1180元+10%，兒童（7至12歲）590元+10%，幼童（3至6歲）300元+10%，平日、假日皆適用，不限人數及用餐時間。

關鍵字： 美食雲 糖朝 吃到飽 港點吃到飽

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