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披薩拉麵領軍登場　麵屋武藏7款限定口味限時開賣

▲麵屋武藏「濃厚鰤魚拉麵」、「牛塩沾麵」、「披薩拉麵」。（圖／麵屋武藏提供）

▲麵屋武藏「披薩拉麵」。（圖／麵屋武藏提供）

記者黃士原／台北報導

台灣麵屋武藏每年都會舉辦《麵王総選挙》，今年由6間門市代表及資深督導，重新詮釋日本麵屋武藏歷年限定作品，冠軍由「披薩拉麵」奪得，而這7碗拉麵今日起陸續於各指定門市期間限定販售，價格300元至377元。

不同於一般料理競賽，台灣麵屋武藏《麵王総選挙》不只是選出一碗冠軍作品，更是一年一度的職人交流與文化傳承，每位參賽職人皆須從日本歷年限定麵中選擇1款作品作為致敬對象，理解原作的創作概念與風味架構，再結合自身經驗重新演繹。

▲麵屋武藏「濃厚鰤魚拉麵」、「牛塩沾麵」、「披薩拉麵」。（圖／麵屋武藏提供）

▲麵屋武藏「濃厚鰤魚拉麵」。（圖／麵屋武藏提供）

今年共有7位職人參賽，包括6間門市代表及資深督導，最終由光復店代表江承洲創作的「披薩拉麵」奪下本屆麵王冠軍；武骨店代表「牛塩沾麵」獲得第2名；去年冠軍台中店則以「濃厚鰤魚拉麵」拿下第3名。

「披薩拉麵」致敬日本麵屋武藏曾推出的話題限定作品，以麵屋武藏招牌的豚湯、蝦湯雙湯頭加入番茄一同熬煮，重新拆解披薩元素並融入拉麵架構，再鋪上濃郁起司，最後以蜂蜜與辣椒粉巧妙平衡整體風味。

▲麵屋武藏「濃厚鰤魚拉麵」、「牛塩沾麵」、「披薩拉麵」。（圖／麵屋武藏提供）

▲麵屋武藏「牛塩沾麵」。（圖／麵屋武藏提供）

資深督導李明輝創作的「味噌可可風味拉麵」，以甜、鹹交織的創意組合重新演繹日本經典話題作品，並加入自製巧克力雞肉丸，大膽挑戰評審對拉麵風味的既有印象。

7款參賽作品今日起，除了「味噌可可風味拉麵」是8月17日至8月20日於信義店供應（每日限量7碗），其他6碗則是今日起至8月16日於指定分店供應，每日限量20碗。

▲波麗路復刻經典大冰雪糕聖代。（圖／波麗路提供）

▲波麗路復刻經典大冰雪糕聖代。（圖／波麗路提供）

另外，創立於1934年的波麗路西餐廳，近日董事長廖英鈞挖出1950年代的「大冰雪糕聖代」兌換券DM，由於剛好現在正值夏季，因此決定復刻重現這個冰品，以復古口味的巧克力蛋糕為基底，搭配香草冰淇淋，再撒上可可粉與彩色巧克力米，最後再插上象徵「消暑聖品」的小旗，重現當年手繪菜單上的樣貌。販售時間7月21日至8月30日，特價280元。

關鍵字： 美食雲 麵屋武藏

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