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台北「民權大橋景觀橋」啟用　賞飛機新據點還能眺望夕陽、河景

▲▼「民權大橋景觀橋」今（20日）啟用。（圖／北市新工處提供）

▲「民權大橋景觀橋」今（20日）正式啟用。（圖／北市新工處提供）

記者彭懷玉／台北報導

台北又多一處賞飛機、看夕陽新據點！跨越基隆河、串聯松山與內湖河濱自行車路網的「民權大橋景觀橋」今（20日）正式啟用，全長約249公尺，橋中央設有約510平方公尺的橢圓形觀景平台，從高空俯瞰宛如一隻眼睛，因此有「天際之眼」美稱。未來除了能欣賞基隆河水岸景致，還可以近距離觀賞松山機場飛機起降。

▲▼「民權大橋景觀橋」今（20日）啟用。（圖／北市新工處提供）

▲▼民權大橋兩側串聯松山觀山河濱公園及內湖彩虹河濱公園。（圖／北市新工處提供）

▲▼「民權大橋景觀橋」今（20日）啟用。（圖／北市新工處提供）

台北市長蔣萬安表示，民權大橋兩側串聯松山觀山河濱公園及內湖彩虹河濱公園，原本就是市民散步、慢跑、騎單車的熱門去處。此次市府將施工期間的交通維持便橋活化再利用，打造為兼具交通、休憩與觀景功能的人行景觀橋。未來除了串聯兩岸河濱路網，更提供欣賞基隆河景、夕陽晚霞，還有機會「近距離感受飛機起降」，可望成為台北最新的水岸景點。

▲▼「民權大橋景觀橋」今（20日）啟用。（圖／北市新工處提供）

▲▼橋面規劃寬闊的觀景平台面積約510平方公尺，最多可容納100人。（圖／北市新工處提供）

▲民權大橋景觀橋中間的觀景平台。（圖／新工處提供）

新工處指出，民權大橋景觀橋主體採用「輕量化鋼結構設計」，以流線型自由曲線串聯兩岸，並與後方的麥帥一橋、麥帥二橋交織出層次分明的城市天際線。橋面鋪設復古陶磚，呼應基隆河畔昔日磚窯文化，並規劃寬闊平坦的觀景平台，面積約510平方公尺，最多可容納100人，中間還設置225平方公尺木製架高平台，供民眾站立其中，輕鬆收進全新水岸視角。

▲▼「民權大橋景觀橋」今（20日）啟用。（圖／北市新工處提供）

▲夜間導入光雕照明，橋塔及鋼索將依平日、假日及節慶切換不同燈光模式。（圖／北市新工處提供）

此外，夜間光雕也是亮點。新工處表示，本次導入創新燈光設計，與基隆河兩岸原有的照明相呼應，橋塔及鋼索將依平日、假日及節慶切換不同燈光模式，不只提升夜間慢跑與散步的安全性，當光影倒映在河面上，也為夜晚增添浪漫氛圍。

關鍵字： 台北市旅遊 松山區旅遊 民權大橋景觀橋 天際之眼

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