南投九九峰優惠「森林氦氣球兒童免費搭」　滿999元抽北海道Villa

▲全台唯一的森林「繫留式氦氣球」，即日起開放家長帶12歲以下兒童免費體驗。（圖／薰衣草森林提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假出遊再添新選擇！3月試營運的「薰衣草森林南投九九峰園區」即日起至9月30日祭出多項優惠，包括單日消費滿999元可抽北海道Villa三天兩夜住宿，全票再送100元園區消費抵用券；暑假期間，12歲以下兒童還可免費體驗森林繫留式氦氣球及旋轉木馬；園區同步迎來「MORIHICO.森彥咖啡」海外首店，以及多項藝術策展。

▲即日起至9月30日期間，於園區當日累計消費滿999元，有機會抽中價值萬元的「緩慢北海道 白樺庵Villa三天兩夜」雙人住宿券。



「薰衣草森林南投九九峰園區」推出「Summer探索什麼」系列活動。園區表示，活動期間單日消費滿999元，即可參加「緩慢北海道 白樺庵Villa」雙人三天兩夜住宿抽獎，共抽出3組。12歲以下兒童購買199元兒童暢遊票，搭配一名成人購買指定全票及餐點，即可免費搭乘全台唯一森林繫留式氦氣球、旋轉木馬，並享「GIO就燒肉」或「香草餐桌」免費兒童餐一份。

▲▼12歲以下兒童購買暢遊票並由成人陪同，即可免費享用「香草餐桌」主題兒童餐；或選「GIO就燒肉」兒童餐，餐後附薰衣草冰淇淋。



除了優惠活動，園區也迎來新亮點。北海道知名咖啡品牌「MORIHICO.森彥咖啡」將於7月27日正式開幕，是品牌首個海外據點，同步推出《MORIHICO. Exhibition 森彥時光》特展，以影像、器物及空間設計，呈現北海道四季風景與咖啡文化，讓旅客在南投也能感受濃厚的北海道氛圍。

▲「森彥九九峰」二樓空間以極簡白灰調與流線設計，牆面掛上沉靜的北國風景，構築出充滿大人感與詩意風景。



藝術體驗是今年暑假的焦點。園區將於7月31日揭幕公共藝術作品《幸福久久‧幸運九九》，並邀請藝術家吳璦舉辦免費「融燒彩繪玻璃體驗課程」，全程約90分鐘、限額30名。此外，「帶禮物回家」選物空間同步推出「南投的選物學」策展，集結竹藝、陶藝及在地特色品牌，展現南投工藝與生活美學。

▲「南投的選物學」工藝牆集結「寶騰竹藝」、「水里蛇窯」與「山雅工作坊」，將職人的雙手溫度化為視覺美學。



此外，搭乘氦氣球可獲得《飛行手冊》，完成園區尋寶任務可兌換限定小禮。即日起至7月31日，南投縣民、姓名含「薰、衣、草、森、林、九、峰」任一字，或身分證字號含數字「9」者，出示相關證件即可免費獲贈旋轉木馬搭乘券，每日限量99名。

▲台鐵集集線6月全線復駛，串聯二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里及車埕7座車站。（圖／業者提供）



另外，歷經近5年修復後，台鐵集集線6月全線復駛，再度串聯二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里及車埕7座特色車站，也讓南投山城鐵道旅行重新受到關注。隨著暑假旺季到來，位於水里車站附近的福容徠旅祭出「住一晚、玩整條集集線」住房專案。

▲▼福容徠旅水里推「住一晚、玩整條集集線」住房專案。（圖／業者提供）







業者表示，雙人入住閱旅客房3,500元起，包含住宿、早餐、山城鐵道午茶及小火車彩繪DIY，凡出示當日集集線車票或乘車證明，還可折抵150元房價，鼓勵旅客以大眾運輸方式體驗南投之美。館內設有共享交誼空間，提供免費飲品、點心及在地茶品，讓旅客在山城放慢步調，享受悠閒假期。