日本爆紅「Mister Donut萌奇圈」登台　5款口味每人限購

▲Mister Donut日本爆紅「萌奇圈」首度登台。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本爆紅「萌奇圈」登台！台灣「Mister Donut」使用日本相同配方與原料，將甜甜圈做出麻糬口感，首波「豆香」、「日式醬油」與「草莓」3種口味明天上市，8月4日再開賣「芝麻」、「紅豆」，售完為止。

Mister Donut全新「萌奇圈系列」去年暑假於日本開賣引發排隊熱潮，賣到缺貨，預定要販售第2波新口味也因食材用光被迫停售，累積高人氣。

台灣此次引進日本相同配方原料製作，以黃金比例將糯米粉和米粉調製成香醇麵糰，外型澎滿圓潤，咬下則是麻糬口感。Mister Donut共推出5種口味，明起兩階段上市。

▲萌奇圈首波開賣日式醬油、豆香、草莓口味。

▲第2波推出紅豆、芝麻口味。

Mister Donut首波推出3種口味，「豆香萌奇圈」裹著滿滿豆香粉、「日式醬油萌奇圈」將日式醬油均勻沾附於萌奇圈上，2款皆為55元；「草莓萌奇圈」把草莓果餡擠進萌奇圈內，外層撒上草莓糖粉，再點綴鮮奶油及草莓果醬，每顆65元，明起上市。

8月4日開賣第2波，「紅豆萌奇圈」注入北海道紅豆餡，外層再撒上一層細緻糖粉、「芝麻萌奇圈」內為日本進口芝麻餡，外層沾附焙烤芝麻粒，2口味皆為65元。萌奇圈系列搭配日本進口專屬甜甜圈盒，每人限購2顆，售完為止。

新品上市，Mister Donut於7月21日至8月4日「甜甜圈全品項買5送1或買6送2」，贈送品項限蜜糖波堤。

▲日本人氣甜點「Forecipe（フォレシピ）」登台快閃，帶來招牌小森林動物甜甜圈。（圖／業者提供，下同）

另外，日本人氣甜點「Forecipe」（フォレシピ）本月也首度來台進行海外快閃，帶來招牌甜點「小森林動物甜甜圈」，採用100%日本國產小麥，不經油炸，口感濕潤，同時加入杏仁粉提升整體香氣，甜甜圈散發淡淡堅果香氣，上頭還有立體小熊、兔子，如同動物從中探出頭的模樣，造型可愛擄獲各年齡層消費者青睞，去年累積銷量突破52萬顆。

此次登台販售品項有「熊熊宇治抹茶甜甜圈」、「兔兔草莓甜甜圈」、「熊熊巧克力甜甜圈」、「熊熊焦糖甜甜圈」，每個130元；同時提供「熊熊宇治抹茶甜甜圈3入組」，每盒450元，也備有禮盒包裝，加購價25元。

Forecipe快閃至31日，地點在新光三越台北信義新天地A11，期間購買小森林動物甜甜圈並追蹤官方IG，即送「午睡貓咪造型餅乾」1份，送完為止。

Forecipe快閃店資訊

地點：新光三越台北信義新天地A11 B2

時間：7月11日-31日

營業時間：周一至四、周日11:00~21:30；周五、六11:00~22:00

▼Forecipe的甜點造型可愛

