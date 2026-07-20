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長田本庄軒首度開賣拉麵　7/22起連兩天「第2碗半價」

▲長田本庄軒首度開賣拉麵。（圖／長田本庄軒提供）

▲辛味噌雞白湯拉麵。（圖／長田本庄軒提供）

記者黃士原／台北報導

以鐵板炒麵受客人喜愛的長田本庄軒，今年夏日首度推出「日本拉麵特別企劃」，並由新光三越天母店搶先限定登場，這是品牌在台灣首次推出拉麵餐點，7月22日至23日還有第2碗半價優惠活動。

▲長田本庄軒首度開賣拉麵。（圖／長田本庄軒提供）

▲魚介沾麵。（圖／長田本庄軒提供）

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，不過7月22日推出「日本拉麵特別企劃」，首度供應拉麵品項，包括經典雞白湯拉麵（219元）、家系豚骨拉麵（229元）、辛味噌雞白湯拉麵（229元）、柚香雞白湯拉麵（239元）、魚介沾麵（209元）及東京油拌麵（219元），特定品項提供粗麵、細麵兩種選擇。另可搭配限量迷你叉燒丼59元、叉燒肉、溏心蛋等加點品項，打造屬於自己的日式拉麵套餐。

日本拉麵特別企劃還在7月22日至23日推出限時優惠，活動期間點購拉麵系列，即享第2碗半價優惠（兩碗以價低者計算）。

▲王品集團日式定食品牌「品田牧場」，「好棒酥炸海陸盤」。（圖／王品提供）

▲9月30日前到品田牧場內用單筆消費滿600元且成功兌換贈菜券，即可抽沖繩雙人來回機票等好禮。（圖／王品集團提供）

另外，王品集團日式定食品牌「品田牧場」即日起至8月16日，只要成為品牌的LINE好友並完成「爸氣性格測驗」，就能取得贈菜券，隨機送出大阪燒豚肉丸、日式照燒手羽先（2入）和三味酥炸牡蠣。9月30日前不限平假日，內用單筆消費滿600元且成功兌換贈菜券，有機會抽中沖繩雙人來回機票、Insta360相機等好禮。

▲王品集團日式定食品牌「品田牧場」，「好棒酥炸海陸盤」。（圖／王品提供）

▲好棒酥炸海陸盤。（圖／王品提供）

「陶板屋」明天起至8月31日則發起尋找男神行動，同行親友中，只要身分證字號對中「5、9、4、2、0」任2碼（諧音：我就是愛你），平日內用2客套餐就招待「好棒酥炸海陸盤」。

關鍵字： 美食雲 長田本庄軒

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