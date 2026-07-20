台南48年老店「阿江鱔魚」將熄燈　老闆中秋節退休

▲阿江鱔魚老闆決定中秋節退休。（圖／周花花提供）

記者黃士原／台北報導

台南經典小吃店又要少一間，民進黨立委林俊憲日前在臉書上透露，「阿江鱔魚」老闆預計在中秋節正式退休，想要再品嚐美味炒鱔魚的老饕要把握最後這2個月時間。

鱔魚意麵是台南知名小吃之一，其中擁有48年歷史的阿江鱔魚，則是許多老饕的最愛，曾有「不能說的鱔魚意麵」稱號。店裡的鱔魚意麵只分為乾、濕兩種，經過大火快炒出的鱔魚，散發微微焦香，勾芡過後仍保持微脆口感，是鱔魚新鮮的最大證明。

▲冠軍乾炒鱔魚意麵。（圖／周花花提供）

雖然阿江鱔魚人氣一直很高，不過民進黨立委林俊憲日前在臉書上透露，老闆日前跟他提到，預計在中秋節正式退休，聽到當下內心喜憂參半，「開心是好朋友終於可以好好享受退休生活，從此不會再有客人煩他炒鱔魚還要等多久，難過是台南經典小吃店又要少一間了」。

熄燈消息傳出後，許多網友覺得不捨，有人說「阿江的鑊氣超香，看來在中秋節前要下台南一趟了」、「歲月不饒人」、「以後吃不到了，真可惜」、「小時候的滋味又要少一味」、「老台南人心目中最好吃的鱔魚料理」，也有人說「大家年紀都大了，需要休息了」。

至於阿江鱔魚「不能說的鱔魚意麵」稱號緣由，據說是有一名記者前輩來到台南，在不經意下吃到當時還未掛上招牌的「阿江鱔魚意麵」，被其美味的口感深深震撼，因此對同業「撂」下狠話，因為不想讓太多人蜂擁而入，所以不可報導。不過老闆阿江後來掛上新招牌後，便打破了這項潛藏的行規了。