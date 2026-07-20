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北海潮與火7/31登場　免費導覽、海廢DIY、日初瑜珈今起開放報名

▲▼2026北海潮與火將於7月31日至8月23日重返金山中角灣。（資料照／景觀處提供）

▲2026北海潮與火將於7月31日至8月23日重返金山中角灣。（資料照／景觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2026北海潮與火」將於7月31日至8月23日在北海岸登場，今年串聯中角灣、中山溫泉公園及金山老街三大場域，除了夜間燈光與活動外，也規劃金山導覽、海廢手作及首度推出的「日初瑜珈」等免費體驗，系列活動將於今（20日）中午12點起開放報名，額滿為止。

▲中角灣衝浪基地,中角灣國際衝浪基地,中角灣遊客中心,依海廚房,金山區旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中角灣國際衝浪基地。（圖／記者彭懷玉攝）

新北市景觀處表示，今年活動新增多項深度體驗，其中「探索金山小旅行」結合金山老街導覽，帶領民眾認識在地漁業、溫泉及人文歷史，沿途還可欣賞由明志科技大學團隊打造的AI互動光影裝置「魚路古道」，活動於8月每周六、日舉行，共16場。

▲▼2026北海潮與火將於7月31日至8月23日重返金山中角灣。（資料照／景觀處提供）

▲「海廢美學手作體驗」將利用海洋廢棄物製作特色紀念品。（資料照／景觀處提供）

另外，「海廢美學手作體驗」將利用海洋廢棄物製作特色紀念品，課程分別在金泰豐人文咖啡館及煦新館舉辦，共16場次；今年也首度推出「日初瑜珈」，於每周日上午9點在中角灣舉行，民眾可以迎著海風與晨曦，展開新的一天。

▲金山老街,芋圓王,金山老街慈護宮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲金山老街。（圖／記者彭懷玉攝）

而中角灣海洋市集今年擴大至近30個品牌攤位，並串聯金山老街推出「潮派任務大挑戰」。民眾在市集消費滿額可參加數位刮刮樂，領金山老街折價券；完成淨灘可依垃圾重量兌換市集折價券，每公斤可換100元、最高300元；拍照打卡還可兌換限量頸掛燈，另有Threads攝影投稿活動可抽限量品牌提袋及下午茶等好禮。

此外，今年首度結合「我的新北市APP」推出新北幣優惠，民眾事先下載並完成會員註冊，於8月每周六下午3點至晚間9點至中角灣服務台完成指定打卡任務，即可領取100元新北幣，可於海洋市集及金山老街合作店家折抵消費，數量有限，送完為止。

景觀處表示，系列體驗活動皆採免費參加，將透過「北海潮與火」官網連結ACCUPASS報名，後續也將陸續公布表演節目等資訊。

關鍵字： 新北市旅遊 金山旅遊 2026北海潮與火 中角灣 中山溫泉公園 金山老街

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