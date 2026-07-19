星野集團沖繩6飯店祭「颱風安心條款」　住宿半價、取消費全免

▲星野集團針對沖繩6飯店推出颱風安心特別條款，上圖為虹夕諾雅沖繩。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩每年6月至10月不僅是旅遊旺季，也是颱風最活躍的季節。星野集團針對旗下沖繩6間飯店今年推出「颱風安心特別條款」，因颱風影響行程的旅客提供住宿取消費減免、住宿半價及延住優惠，適用即日起至12月1日期間入住或退房的訂房，且符合資格者無須申請即可自動適用。

根據星野集團指出，沖繩平均每年約有7.7次颱風接近或登陸，其中多集中在6月至10月旅遊旺季，因此自2023年起便推出「颱風安心特別條款」，今年已邁入第四年。除了延續原有因航班取消可免收住宿取消費的措施，今年更將「渡輪因颱風停駛」納入適用條件，未來也計畫將此制度擴大至九州、中國及四國地區。

▲星野集團 BEB5沖繩瀨良垣。

此次方案適用飯店包括：虹夕諾雅沖繩、虹夕諾雅竹富島、RISONARE小濱島、OMO5沖繩那霸、BEB5沖繩瀨良垣，以及西表島飯店，需為在官方網站直接預訂的訂單，不含機票套裝行程，並需於入住日前5天完成訂房。

方案共有三大保障。首先，若旅客預定搭乘的抵達或離開航班，因颱風因素獲航空公司免收取消費用，或原訂搭乘的渡輪因颱風停駛，飯店將同步免除住宿取消費，降低旅客因天候因素取消行程的損失。

▲虹夕諾雅 竹富島。

其次，若住宿當日下午3點，日本氣象廳預測飯店所在地將於隔日上午11點前（虹夕諾雅沖繩、虹夕諾雅竹富島則為中午12點前）進入颱風暴風圈，住宿費將以官方標準房價5折計算。若旅客已事先付款，飯店將退還折扣後與已支付金額間的差額；但若原訂房價格本身已低於官方標準房價5折，則不再另行退款。

第三項優惠則針對因航班或渡輪停駛而需調整住宿日期的旅客。若因颱風必須提前一天入住或延長住宿，同樣可享官方標準房價5折優惠，但仍須視當日房況而定，若客滿則無法提供房間。星野集團表示，上述三項措施皆無須額外提出申請，只要符合資格便會自動適用，包括方案公布前已完成的符合條件訂房也納入適用範圍。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）