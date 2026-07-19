ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

星野集團沖繩6飯店祭「颱風安心條款」　住宿半價、取消費全免

▲▼虹夕諾雅沖繩。（圖／星野集團提供）

▲星野集團針對沖繩6飯店推出颱風安心特別條款，上圖為虹夕諾雅沖繩。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩每年6月至10月不僅是旅遊旺季，也是颱風最活躍的季節。星野集團針對旗下沖繩6間飯店今年推出「颱風安心特別條款」，因颱風影響行程的旅客提供住宿取消費減免、住宿半價及延住優惠，適用即日起至12月1日期間入住或退房的訂房，且符合資格者無須申請即可自動適用。

根據星野集團指出，沖繩平均每年約有7.7次颱風接近或登陸，其中多集中在6月至10月旅遊旺季，因此自2023年起便推出「颱風安心特別條款」，今年已邁入第四年。除了延續原有因航班取消可免收住宿取消費的措施，今年更將「渡輪因颱風停駛」納入適用條件，未來也計畫將此制度擴大至九州、中國及四國地區。

▲▼星野集團 BEB5沖繩瀨良垣。（圖／星野集團提供）

▲星野集團 BEB5沖繩瀨良垣。

此次方案適用飯店包括：虹夕諾雅沖繩、虹夕諾雅竹富島、RISONARE小濱島、OMO5沖繩那霸、BEB5沖繩瀨良垣，以及西表島飯店，需為在官方網站直接預訂的訂單，不含機票套裝行程，並需於入住日前5天完成訂房。

方案共有三大保障。首先，若旅客預定搭乘的抵達或離開航班，因颱風因素獲航空公司免收取消費用，或原訂搭乘的渡輪因颱風停駛，飯店將同步免除住宿取消費，降低旅客因天候因素取消行程的損失。

▲▼虹夕諾雅 竹富島。（圖／星野集團提供）

▲虹夕諾雅 竹富島。

其次，若住宿當日下午3點，日本氣象廳預測飯店所在地將於隔日上午11點前（虹夕諾雅沖繩、虹夕諾雅竹富島則為中午12點前）進入颱風暴風圈，住宿費將以官方標準房價5折計算。若旅客已事先付款，飯店將退還折扣後與已支付金額間的差額；但若原訂房價格本身已低於官方標準房價5折，則不再另行退款。

第三項優惠則針對因航班或渡輪停駛而需調整住宿日期的旅客。若因颱風必須提前一天入住或延長住宿，同樣可享官方標準房價5折優惠，但仍須視當日房況而定，若客滿則無法提供房間。星野集團表示，上述三項措施皆無須額外提出申請，只要符合資格便會自動適用，包括方案公布前已完成的符合條件訂房也納入適用範圍。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 星野集團 日本旅遊 沖繩旅遊 亞洲旅遊 颱風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【快陪我玩】狗狗咬著玩具趴床邊要給媽 沒人懂牠氣到打噴嚏

推薦閱讀

星野集團沖繩6飯店祭「颱風安心條款」

星野集團沖繩6飯店祭「颱風安心條款」

高雄看飛機聖地「老爸農場」明起暫停營業

高雄看飛機聖地「老爸農場」明起暫停營業

台北首間男士選物咖啡廳！

台北首間男士選物咖啡廳！

壺泡茶轉向罐裝茶影響利潤　靜岡縣透過茶文化體驗園區創生

壺泡茶轉向罐裝茶影響利潤　靜岡縣透過茶文化體驗園區創生

指定飲品買1送1、2杯99元！　手搖飲限時優惠整理

指定飲品買1送1、2杯99元！　手搖飲限時優惠整理

一秒飛京都！花蓮必收特色一日遊路線

一秒飛京都！花蓮必收特色一日遊路線

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

高雄調酒節免費逛70家酒吧、餐車

高雄調酒節免費逛70家酒吧、餐車

豬皮做的假魚肚羹！扁魚筍絲熬古早味湯頭

豬皮做的假魚肚羹！扁魚筍絲熬古早味湯頭

陸客擠爆仁川機場「插隊暴衝」　韓網：蟑螂

陸客擠爆仁川機場「插隊暴衝」　韓網：蟑螂

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄人出示證件或名片免費吃30隻蝦

旅行社澄清「領隊不配房」非變相漲價

紐航全新波音777商務艙亮相　明年啟用

「單人配房」常見3大客訴！旅行社9月起取消　獨旅團費最多貴2成

基隆雙層觀巴250元優惠延長至年底

迎集集線復駛　福容徠旅水里推優惠

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

建中後門60年排隊乾麵！只靠豬油蔥花提香

住花蓮捷絲旅三天兩夜4480起送早餐、接駁

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

熱門行程

最新新聞更多

星野集團沖繩6飯店祭「颱風安心條款」

高雄看飛機聖地「老爸農場」明起暫停營業

台北首間男士選物咖啡廳！

壺泡茶轉向罐裝茶影響利潤　靜岡縣透過茶文化體驗園區創生

指定飲品買1送1、2杯99元！　手搖飲限時優惠整理

一秒飛京都！花蓮必收特色一日遊路線

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

高雄調酒節免費逛70家酒吧、餐車

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366