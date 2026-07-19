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指定飲品買1送1、2杯99元！　手搖飲限時優惠整理

▲▼老賴茶棧「老賴紅茶」。（圖／老賴茶棧提供）

▲老賴茶棧6款飲品任選2杯8折。（圖／老賴茶棧提供）

記者蕭筠／台北報導

多家手搖飲持續推出限時優惠，CoCo推4大品項買1送1，丘森茶室、TEA TOP第一味與鮮茶道有雙杯99元起組合好康，老賴茶棧6款飲品任選2杯8折，春芳號買芒果系列每杯9折。

●老賴茶棧
老賴茶棧20日前「6款飲品任選2杯8折」，品項有老賴紅茶、茉翠香綠、文清烏龍、冷香青茶、玄米穀麥茶、青露綠茶。

●CoCo
CoCo 8月12日前推「4品項買1送1」，包括西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、仙草蜜、紅柚雙響炮，foodpanda限定。

此外，CoCo本月「2杯99元」回饋活動加入紅柚雙響炮、紅柚香檸美式，另有西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、擂擂穀麥奶茶及茉香凍奶綠，任選2杯只要99元。

●丘森茶室
丘森茶室24日前推「A+B$99」組合優惠，「山嵐果語系列」（包括沁涼青檸柚、蘋果莊園紅、柚香覺醒青、柚香覺醒紅）搭配「丘森厚奶茶系列」（包括丘森莊園奶茶、丘森奶青、丘森烏龍奶茶），任選2杯只要99元。

●TEA TOP第一味
TEA TOP第一味感謝祭優惠，31日前使用你訂線上點餐平台可享「柳橙綠茶+橙香白毫烏龍」每組134元、「青茶3Q+粉粿奶茶」每組100元，限大杯，優惠不併用。

●春芳號
春芳號31日前「買芒果系列1杯享菜單全品項9折」，每人每單最多6杯。芒果系列包括MANGO莎莎凍飲、MANGO多多、MANGO玉露冰沙。

●鮮茶道
鮮茶道9月30日前「芒果系列任選2杯99元」，品項包括「四季芒果琉璃凍」、「熱帶光芒三重奏」、「阿里山芒果冰茶」。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 優惠

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