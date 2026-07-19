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高雄調酒節8月登場！免費逛70家酒吧、餐車　漫步愛河畔

▲▼2026高雄雄Hi調酒節。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲2026高雄雄Hi調酒節將於愛河登場。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

夏天的高雄幾乎每個周末都有特色節慶可以玩！即將邁入第三年的「2026高雄雄Hi調酒節」將於8月29日至30日登場，活動集結超過70間特色酒吧、餐酒館、美食餐車品牌，還有來自日本、韓國的知名調酒師，打造最有趣的夏日餐酒體驗，活動免費入場，酒精飲品採活動手環及調酒券兌換制，目前已於ibon開賣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼2026高雄雄Hi調酒節。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼高雄雄Hi調酒節活動於下午至晚上舉行，讓旅客避開酷熱。

▲▼2026高雄雄Hi調酒節。（圖／高雄市政府觀光局提供）

高雄市政府觀光局表示，近年積極發展夜間經濟，持續透過特色活動形塑愛河觀光品牌。今年「高雄雄Hi調酒節」活動於愛河河西路舉行，且規模再升級，集結超過50家特色酒吧、20餘家人氣美食餐車，並邀請日本、韓國國際調酒師與台灣重量級調酒師聯手獻技，帶來精彩的調酒展演與創意酒款。

民眾可漫步愛河河畔，在迷人夜色中品味特色調酒、享用各式美食，沉浸高雄獨有的港灣風情與餐酒文化；現場也貼心提供多樣無酒精飲品，讓親友同行都能共享夏夜歡聚時光。

觀光局表示，活動全區免費開放入場，民眾可自由進入會場參觀；如欲兌換含酒精飲品，須購買活動手環及調酒券，並完成年齡查驗後方可兌換，早鳥票每套售價938元，內含活動手環1只、調酒券5張及活動限定帆布袋1個，目前已開放購買。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 高雄旅遊

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