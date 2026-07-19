紐航全新波音777商務艙亮相　「空中膠囊房」今年底就睡得到

▲紐西蘭航空宣布針對旗下777-300ER機型的商務艙和經濟艙進行改艙設計。（圖／紐西蘭航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

紐西蘭航空宣布，將針對旗下777-300ER機型的商務艙與經濟艙進行改艙設計，最快明年5月投入營運。而業者首創的空中膠囊房「舒眠艙」（Economy Skynest）將於今年底開始提供服務，豪經艙與經濟艙旅客需另外加價預約時段，每次可使用4小時。

▲▼紐西蘭航空777-300ER商務艙未來設計示意圖。

紐西蘭航空表示，商務艙將變成反魚骨式設計，每個座位均有拉門增加隱私度，並配備18吋機上娛樂螢幕、支援藍牙連線，以及 USB-A、USB-C充電孔。

▲經濟艙示意圖。

而經濟艙則將配置符合人體工學的新款座椅，搭載13吋機上娛樂螢幕，同樣支援藍牙連線與USB-C充電功能，並調整座椅間距；豪經艙則因近年已換過全新座椅，將繼續沿用。

▲▼宛如空中膠囊旅館的「舒眠艙」將於今年底投入服務。

此外，紐航首創宛如空中膠囊旅館的「舒眠艙」將在今年底於「奧克蘭－紐約」航線正式啟用，即日起開放預訂。該艙等設於787-9機型，以宛如膠囊旅館般設計的三層式單人床位，讓購買經濟艙或豪經艙的旅客在飛行途中也能平躺休息。

搭乘豪經艙與經濟艙的旅客若想使用，仍須購買傳統座位再另外加購使用時段，每次使用時間為4小時，費用為495紐元起（約新台幣9400元），並提供枕頭、過夜包、蓋毯等用具，每次使用後皆會換上新備品。營運初期每班航班將提供兩個使用時段，且每位旅客限購一個時段，僅15歲以上才能使用。

▲阿聯酋航空新一代A350客機7月加入台北-杜拜航線。（圖／業者提供，下同）

而阿聯酋航空已於「台北－杜拜」航線導入新一代空中巴士A350客機，並首度在台灣推出備受全球旅客好評的「豪華經濟艙」，享最高35公斤行李額度，未來搭配每日執飛同航線的A380旗艦客機，旅客可依需求選擇不同客艙產品。

A350客艙內採三艙等配置，共提供298個座位，包括32席商務艙、28席豪華經濟艙及238席經濟艙，並導入最新世代設計，包括更安靜的客艙環境、情境式燈光、更快速的機上Wi-Fi，以及搭載4K超高畫質螢幕的升級版ice機上娛樂系統；全機座位均提供60瓦充電插座及藍牙耳機連接功能，商務艙與豪華經濟艙更配備無線充電設備及電動窗戶遮光板。

▲阿聯酋航空首度在台推出豪華經濟艙。

首次在台北航線亮相的豪華經濟艙，是阿聯酋航空近年最受歡迎的客艙產品之一，採2-3-2座位配置，座椅使用奶油色皮革搭配木紋飾板設計，配備13.3吋個人娛樂螢幕。座椅寬19.5吋，提供40吋座椅前後間距，並設有六向可調式頭枕，提升長途飛行舒適度。

旅客除可享迎賓飲品、機上餐點與精選酒款外，還可獲得以永續材質製成的專屬盥洗包、毛毯及大尺寸枕頭，同時享有優先登機、杜拜國際機場專屬報到櫃檯，以及最高35公斤托運行李額度。

▲商務艙。

▲經濟艙。

A350商務艙則採1-2-1配置，每位旅客皆可直接進出走道，享有獨立且寬敞的私人空間。座椅可完全平躺，並配備20吋4K高畫質螢幕、迷你吧檯及無線充電板。旅客可享多道式機上餐點、精選酒款及寶格麗盥洗包，客艙後方也設有零食吧，提供點心與飲品供旅客自由取用。

經濟艙則配備可調式頭枕及更寬敞的腿部空間，每個座位均搭載13.3吋4K觸控娛樂螢幕，支援藍牙耳機連接及個人電子裝置充電，提供更完善的長途飛行娛樂與便利性。