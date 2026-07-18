美式早午餐「貳樓」插旗新店　裕隆城店預計10月開幕

▲貳樓即將進駐新店裕隆城。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼板橋、林口及淡水後，美式早午餐「貳樓」在新北市持續拓點，即將進駐新店裕隆城，預計10月開幕，附近民眾又多了一個用餐選擇。

貳樓餐廳主要提供美式早午餐、商業午餐、下午茶、義大利麵、三明治、漢堡、沙拉及開胃菜，其中早午餐系列頗受好評，且周一至周日全天候供應，不必挑時段就能享用。目前北中南都有分店，近期規劃進駐新店裕隆城，這也是繼板橋店、林口店及淡水店，品牌在新北市的第4家門市，餐廳正在人力網站徵才，預計10月開幕。

▲溫烤孢子甘藍沙拉。（圖／記者黃士原攝）

貳樓日前換了新菜單，邀請越南米其林必比登推介餐廳的主廚Adrian Chong Yen，以「運動家×美食家」為概念進行研發設計。運動家系列菜色以高蛋白、超級食物為主軸，像是華人113半超鐵紀錄保持者潘子易最喜歡的「西班牙辣炒海鮮布格麥碗」，選用富含膳食纖維與植物營養素、具有低GI特性的「布格麥（Bulgur）」為主食，能提供穩定的能量來源，海鮮則補足了無負擔的優質蛋白質，微微的辣度更能刺激訓練後疲乏的食慾。

▲哈里薩香菜烤雞腿布格麥碗。（圖／記者黃士原攝）

美食家系列則以「美味好吃」為原則，Adrian重新演繹貳樓經典早午餐的「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾」，將辣蜂蜜與起司於高溫鐵鍋中焦烙至金黃，讓歐姆蕾表面形成迷人的焦糖化紋理與香氣。「Double Smash 焦脆雙牛堡」則是把牛肉餅以高溫鐵板現壓現煎，透過梅納反應打造金黃焦脆的外層，鎖住飽滿肉汁與濃郁牛肉香氣，搭配加入醃黃瓜碎、醃紫洋蔥與巴薩米克醋的特製起司醬，以恰到好處的酸香平衡濃厚肉香。

▲Double Smash 焦脆雙牛堡。（圖／記者黃士原攝）

除了新增的運動家、美食家系列菜單，貳樓也針對顧客回饋，把早午餐系列改成單售主餐，如需飲品則可加價100元升級（2杯飲品）。不過有網友發現，部分舊主餐如果加100元升級，比舊菜單還貴了30至50元。

對此，貳樓表示，早午餐的調整有經過市調，不少客人對於附贈2杯的飲品需求並不高，兩者拆開販售，對於不需要的人反而更省，而且燻鮭魚班尼克蛋舊菜單是480元，新菜單單點370元，升級後為470元，小降10元。

▲傑克兄弟牛排進駐台中逢甲商圈。（圖／路易莎提供）

另外，路易莎集團積極布局多元餐飲版圖，旗下「傑克兄弟牛排」啟動轉型展店計畫，首度推出融合美式餐廳與餐酒館風格，以Grill & Bar為主題的全時段新店型進駐台中逢甲商圈，擁有約180坪空間，延續品牌深受消費者喜愛的優質牛排、加州大早餐、商業午餐與精緻晚餐。

▲早午餐「加州陽光大早餐」。（圖／記者黃士原攝）

傑克兄弟台中逢甲店商業午餐從240元起，有義大利麵、紅酒燉牛肉、燉飯、漢堡套餐等多樣餐點可選擇，就連招牌的六盎司片燒嫩肩牛排套餐也只要440元，同時免費享用自助沙拉吧，湯品、各種麵包、路易莎咖啡都可無限續加。

▲台中逢甲店也提供適合聚餐的經典大拼盤和各式烤串、美式炸物與披薩。（圖／路易莎提供）

路易莎集團接手傑克兄弟後，菜單新增早午餐，台中逢甲店同樣也有提供，不過僅有3款，分別是加州陽光大早餐、傑克經典班尼與煙燻鮭魚班尼，同樣可以免費享用自助吧。