ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

必比登評審最愛6道菜色曝光　鴨肉羹、苦瓜炒羊肉上榜

▲▼新店北鴨鴨肉羹距離新店捷運站、碧潭風景區相當近，2010年曾獲得台北縣美食票選第二名，是間有歷史的名店。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

▲北鴨鴨肉羹。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南公布今年必比登推介店家，全台共有146間餐廳獲得肯定，其中有13家是新進榜，而評審員也分享他們在評選過程中最愛的6道菜。

北鴨鴨肉羹「鴨肉羹」

金黃透亮的湯上桌的時候還冒著熱煙，芡汁湯頭滑順且恰到好處，帶著甘甜的滋味；而筍絲、洋蔥與若隱若現的蒜碎，增添些許的脆度與香氣。鴨肉薄片柔軟彈牙，配料則絲毫不吝嗇，且比例平衡。享用時，加入些許辣椒粉與烏醋，酸度與些許辛香感讓滋味更加豐富滿足。

▲咩灣裡羊肉店「苦瓜炒羊肉」。（圖／取自米其林指南網站）

▲咩灣裡羊肉店「苦瓜炒羊肉」。（圖／取自米其林指南網站）

咩灣裡羊肉店「苦瓜炒羊肉」

選用白玉苦瓜，切片後搭配羊瘦肉片，並佐以蒜頭、薑、豆豉、辣椒、蔥花炒香。羊肉與苦瓜的切片略帶厚度，加上掌握得甚好的炒功，大火炒後，羊肉軟中帶彈性，炒透的苦瓜也仍帶有脆度與水分，略為勾芡的醬汁透著豆豉些許的醬香感，很是開胃下飯。

▲東沐。食在「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」。（圖／取自米其林指南網站）

▲東沐。食在「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」。（圖／取自米其林指南網站）

東沐。食在「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」

以煮得恰到好處的麵條為基底，鋪上份量十足的鴨肉與花椰菜，再拌入蔥油、蒜香醬油與自製辣椒醬。富有嚼勁的麵條充分吸附醬汁，甜味、鹹香以及蒜香與辣椒的辛香彼此交織，帶來濃厚鮮味；鴨肉口感軟嫩，而蔥油與辣椒帶來的些微辛辣，畫龍點睛。

▲季風「香菇、南瓜、糯米」。（圖／取自米其林指南網站）

▲季風「香菇、南瓜、糯米」。（圖／取自米其林指南網站）

季風「香菇、南瓜、糯米」

這道菜色以金黃色澤的南瓜糰子與炒過的各類菌菇，搭配些許芹菜末。糰子軟Q中帶點彈性，南瓜的甜與糯米香在口中漸漸散開；以醬油炒過的菌菇，滋味鹹香甘味，且依然保有菌菇彈脆的口感。擠上檸檬汁後，明亮酸度讓風味更加平衡。

▲武田咖哩「金絲炸海老咖哩+和牛蘇格蘭蛋咖哩」。（圖／取自米其林指南網站）

▲武田咖哩「金絲炸海老咖哩+和牛蘇格蘭蛋咖哩」。（圖／取自米其林指南網站）

武田咖哩「金絲炸海老咖哩+和牛蘇格蘭蛋咖哩」

融合多種香料、洋蔥的天然甜味與日式高湯的深度，這道咖哩製作細膩，風味溫潤平衡。擺盤也很精緻，上方點綴著卡達伊夫絲（kataifi）炸蝦與牛肉蘇格蘭蛋，令人食指大動。蝦子不僅碩大且肉質彈嫩；包覆其外的酥絲炸得金黃香脆，散發迷人的堅果香氣。

沾附醬汁的蘇格蘭蛋外層呈現深金棕色，切開後可見多汁牛肉與完美流心的蛋黃，為咖哩增添層次與濃郁感。一旁搭配的五道當季小菜調味輕盈爽口，恰好平衡主菜的濃郁風味，展現細膩周到的搭配巧思。對細節的注重以及高度的完成度帶來美好的一道菜，令人感到十分滿足。

▲米其林必比登「有有1969」。（圖／記者黃士原攝）

▲有有 1969「百花油條」。（圖／記者黃士原攝）

有有 1969「百花油條」

填上了蝦漿的油條，再與洋蔥和些許辣椒、蒜頭與酸甜滋味的醬汁拌炒，醬汁均勻的包覆在油條表面，每一口都可以感受到酸甜微辣的滋味，風味飽滿卻絲毫不膩口。咬下時，油條酥脆與蝦漿口感充滿彈性，對比的口感，卻十分和諧。

關鍵字： 美食雲 必比登 米其林指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【差點砸中兒子】爸爸踢球撞天花板　下一秒神救援驚險一瞬間！

推薦閱讀

老宅控必存恆春咖啡廳！曾是酒店、婦產科

老宅控必存恆春咖啡廳！曾是酒店、婦產科

必比登評審最愛6道菜色曝光　

必比登評審最愛6道菜色曝光　

速食店球賽應援優惠　炸雞桶299元、大比薩199元

速食店球賽應援優惠　炸雞桶299元、大比薩199元

建中後門60年排隊乾麵！只靠豬油蔥花提香

建中後門60年排隊乾麵！只靠豬油蔥花提香

島語年底前台北台南再開2家

島語年底前台北台南再開2家

土城人從小吃到大！超濃郁紅燒湯頭牛肉麵

土城人從小吃到大！超濃郁紅燒湯頭牛肉麵

箱根最新奢華溫泉酒店搶先看　12月開

箱根最新奢華溫泉酒店搶先看　12月開

新竹「史努比夏日祭」門票350元起

新竹「史努比夏日祭」門票350元起

澎湖季前哨戰！布袋「海之宴」豪華海鮮強勢吸客

澎湖季前哨戰！布袋「海之宴」豪華海鮮強勢吸客

住瓏山林蘇澳飯店53折起送早、晚餐

住瓏山林蘇澳飯店53折起送早、晚餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

旅行社澄清「領隊不配房」非變相漲價

「單人配房」常見3大客訴！旅行社9月起取消　獨旅團費最多貴2成

板橋凱撒南洋餐廳推父親節優惠

島語台中店10大必吃料理與限定菜色一次看

新北最高Buffet 9/30結束營業

新竹「史努比夏日祭」門票350元起

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

嘉義70年美乃滋涼麵插旗勤美商圈！

傑克兄弟牛排進駐台中逢甲商圈

熱門行程

最新新聞更多

老宅控必存恆春咖啡廳！曾是酒店、婦產科

必比登評審最愛6道菜色曝光　

速食店球賽應援優惠　炸雞桶299元、大比薩199元

建中後門60年排隊乾麵！只靠豬油蔥花提香

島語年底前台北台南再開2家

土城人從小吃到大！超濃郁紅燒湯頭牛肉麵

箱根最新奢華溫泉酒店搶先看　12月開

新竹「史努比夏日祭」門票350元起

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366