必比登評審最愛6道菜色曝光　鴨肉羹、苦瓜炒羊肉上榜

▲北鴨鴨肉羹。（圖／部落客PEKO の Simple Life授權提供，勿擅自翻攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南公布今年必比登推介店家，全台共有146間餐廳獲得肯定，其中有13家是新進榜，而評審員也分享他們在評選過程中最愛的6道菜。

北鴨鴨肉羹「鴨肉羹」

金黃透亮的湯上桌的時候還冒著熱煙，芡汁湯頭滑順且恰到好處，帶著甘甜的滋味；而筍絲、洋蔥與若隱若現的蒜碎，增添些許的脆度與香氣。鴨肉薄片柔軟彈牙，配料則絲毫不吝嗇，且比例平衡。享用時，加入些許辣椒粉與烏醋，酸度與些許辛香感讓滋味更加豐富滿足。

▲咩灣裡羊肉店「苦瓜炒羊肉」。（圖／取自米其林指南網站）

咩灣裡羊肉店「苦瓜炒羊肉」

選用白玉苦瓜，切片後搭配羊瘦肉片，並佐以蒜頭、薑、豆豉、辣椒、蔥花炒香。羊肉與苦瓜的切片略帶厚度，加上掌握得甚好的炒功，大火炒後，羊肉軟中帶彈性，炒透的苦瓜也仍帶有脆度與水分，略為勾芡的醬汁透著豆豉些許的醬香感，很是開胃下飯。

▲東沐。食在「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」。（圖／取自米其林指南網站）

東沐。食在「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」

以煮得恰到好處的麵條為基底，鋪上份量十足的鴨肉與花椰菜，再拌入蔥油、蒜香醬油與自製辣椒醬。富有嚼勁的麵條充分吸附醬汁，甜味、鹹香以及蒜香與辣椒的辛香彼此交織，帶來濃厚鮮味；鴨肉口感軟嫩，而蔥油與辣椒帶來的些微辛辣，畫龍點睛。

▲季風「香菇、南瓜、糯米」。（圖／取自米其林指南網站）

季風「香菇、南瓜、糯米」

這道菜色以金黃色澤的南瓜糰子與炒過的各類菌菇，搭配些許芹菜末。糰子軟Q中帶點彈性，南瓜的甜與糯米香在口中漸漸散開；以醬油炒過的菌菇，滋味鹹香甘味，且依然保有菌菇彈脆的口感。擠上檸檬汁後，明亮酸度讓風味更加平衡。

▲武田咖哩「金絲炸海老咖哩+和牛蘇格蘭蛋咖哩」。（圖／取自米其林指南網站）

武田咖哩「金絲炸海老咖哩+和牛蘇格蘭蛋咖哩」

融合多種香料、洋蔥的天然甜味與日式高湯的深度，這道咖哩製作細膩，風味溫潤平衡。擺盤也很精緻，上方點綴著卡達伊夫絲（kataifi）炸蝦與牛肉蘇格蘭蛋，令人食指大動。蝦子不僅碩大且肉質彈嫩；包覆其外的酥絲炸得金黃香脆，散發迷人的堅果香氣。

沾附醬汁的蘇格蘭蛋外層呈現深金棕色，切開後可見多汁牛肉與完美流心的蛋黃，為咖哩增添層次與濃郁感。一旁搭配的五道當季小菜調味輕盈爽口，恰好平衡主菜的濃郁風味，展現細膩周到的搭配巧思。對細節的注重以及高度的完成度帶來美好的一道菜，令人感到十分滿足。

▲有有 1969「百花油條」。（圖／記者黃士原攝）

有有 1969「百花油條」

填上了蝦漿的油條，再與洋蔥和些許辣椒、蒜頭與酸甜滋味的醬汁拌炒，醬汁均勻的包覆在油條表面，每一口都可以感受到酸甜微辣的滋味，風味飽滿卻絲毫不膩口。咬下時，油條酥脆與蝦漿口感充滿彈性，對比的口感，卻十分和諧。