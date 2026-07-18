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島語台中店今開幕　年底前再進駐台北大巨蛋、南紡購物中心

▲開箱島語台中店9大餐檯必吃菜色　還有10道台中限定料理。（圖／記者黃士原攝）

▲島語台中店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有「最難訂位吃到飽」稱號的「島語自助餐廳」，台中漢神洲際店今天正式開幕，接下來年底前還會進駐台北大巨蛋、台南南紡購物中心，全台分店數將達到6家。

島語有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。

繼台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店後，島語台中漢神洲際店今天正式開幕，而品牌下半年還有展店計畫，將會進駐台北大巨蛋「遠東Garden City」、台南南紡購物中心，全台分店數將達到6家。

▲台中限定「麻油蒜燒烏魚膘海參」。（圖／記者黃士原攝）

▲台中限定「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」。（圖／記者黃士原攝）

至於訂位已滿到9月底的島語台中漢神洲際店，特別推出10道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」、日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」、「魚子醬XO帆立貝」。

▲台中限定「義式松露奶香蝦餃」。（圖／記者黃士原攝）

島語台中洲際店也為中台灣的消費者打造多元空間體驗，規劃出戶外露臺「森之島」，設計師以歐洲宴會文化中的Digestif概念為發想，透過多層次植栽與喬木構築綠意包覆，結合水景反射與低位座席配置，打造具停留感的戶外餐廳空間，不僅是用餐和拍照打卡的區域，也適合作為小型宴客、私人聚會及證婚儀式使用，為新人打造兼具質感與儀式感的婚禮體驗。

▲文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯供應多款嚴選季節海鮮。（圖／台北文華東方提供）

另外，台北文華東方酒店Semi-Buffet「文華Café」以高品質自助餐檯聞名，迎接暑假來臨，8月31日前兩位成人至文華Café享用「平日午間饗．吃．吧」，即招待1位12歲以下兒童免費用餐。

台北文華東方酒店「文華Café」主打Semi-Buffet，自助吧無限供應各種頂級食材，像是生蠔、鮑魚與龍蝦，主餐則會隨著季節變換，最新一季「平日午間饗．吃．吧」新菜有嫩煎宜蘭豪野鴨胸佐覆盆莓紅酒醬、香煎刺花斑佐羅勒番茄醬、炙烤屏東黑豚菲力佐柑橘醬汁、爐烤日本A3和牛紐約客搭配百里香醬汁及X.O.醬波士頓龍蝦。

關鍵字： 美食雲 島語 Buffet

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