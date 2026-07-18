箱根奢華溫泉酒店12月開幕　泡湯看山景、自然步道賞千條瀑布

▲箱根奢華酒店「HOTEL THE MITSUI HAKONE」將於12月開幕。（圖／三井不動産株式會社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本三井不動產宣布，全新頂級溫泉度假飯店「HOTEL THE MITSUI HAKONE」將於12月15日在箱根正式開幕，從即日起開放預訂。該飯店也加入萬豪國際旗下奢華品牌The Luxury Collection，希望帶領國際旅客探索箱根自然之美。

▲酒店可享受箱根自然景觀魅力。

「HOTEL THE MITSUI HAKONE」是繼已獲得米其林三星鑰肯定的京都HOTEL THE MITSUI KYOTO之後，第二間品牌酒店，酒店坐落於富士箱根伊豆國立公園內，佔地約14公頃，四周環繞原始森林與溪谷景觀，更可遠眺淺間山。

▲▼箱根HOTEL THE MITSUI HAKONE客房示意圖，Villa房型享有室內溫泉和露天風呂。

全館共設126間客房，皆配備引自館內天然溫泉源的私人溫泉浴池，房型從一般客房到套房Villa皆有，最低14坪起跳，而Villa則設有室內溫泉與露天風呂，讓旅客泡湯時可欣賞箱根山林景致。

▲▼館內「Thermal Spring」溫泉設施。

公共空間方面，包括可同時享受室內、戶外天然溫泉的「Thermal Spring」、設有5間療程室的SPA，以及隱身森林中的獨棟茶室「四季庵」。餐飲則設有日本料理「三溪」、全天候餐廳「RIVERINE」與酒吧「The Bar LAMBENT」，其中日本料理料理長黑須浩之更曾連續3年獲得《米其林》一星肯定。

▲旅客可藉由自由步道，欣賞千條瀑布的風景。

飯店內另設有自然步道、森林Yoga平台及蛇骨川觀景平台，旅客也能順遊千條瀑布、淺間山等箱根知名景點，在森林、溫泉與美食交織的環境中享受靜謐假期。

▲名古屋康萊德酒店（Conrad Nagoya）7月底開幕，所有客房都有50平方公尺以上。（圖／業者提供，下同）

而希爾頓旗下奢華品牌「康萊德酒店」正式進駐名古屋！位於名古屋榮地區全新地標建築「The Landmark 名古屋榮」內的「名古屋康萊德酒店（Conrad Nagoya）」，將於7月31日開幕，即日起開放預訂。酒店不僅擁有高空景觀，下樓即可直達全新精品商場 HAERA，一站式滿足購物需求。

名古屋康萊德酒店是繼東京、大阪後，日本第3間康萊德酒店，館內有170間客房、14種房型，分布於33樓至40樓，所有客房面積皆超過50平方公尺，飽覽城市天際線景觀。

▲館內最頂級的「康萊德套房」飽覽市景。

客房導入Digital Key數位房卡，並配備Nespresso咖啡機、無線充電器、工作書桌等設備，兼顧休閒度假與Workation需求，浴室則採雨淋式蓮蓬頭搭配獨立浴缸，另設有2間無障礙客房。

在套房方面，位於40樓的「康萊德套房」面積達213平方公尺，是館內最高等級房型，設有寬敞客廳及大片落地窗，可飽覽名古屋市景。

▲▼名古屋康萊德酒店餐飲設施豐富，從大廳酒吧到頂樓酒吧都有。

餐飲設施也是飯店亮點之一。31樓設有招牌餐廳「CASA OLIVA」、大廳酒廊暨咖啡廳「SUNDROP」，以及附設露台的「SONGBIRD」，空間設計以「紡織、交織、披覆」為概念，呼應名古屋深厚的製造工藝文化。

40樓則規劃兩間高級日本料理餐廳，包括壽司懷石料理「蒼流（Soryu）」與鐵板燒「蒼焔（Soen）」，另有屋頂酒吧「HOUSE OF MON」，搭配挑高露台，可欣賞城市夜景。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）