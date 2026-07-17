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內行人才懂的濱海玩法！夕陽、海風加海派「海之宴」　布袋新大橋3年內即將登場！

▲▼ 海派海鮮迎客！布袋街區觀光發展協會攜手 80 家旅遊同業 打造雲嘉南濱海必遊新路線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼布袋街區觀光發展協會攜手80家旅遊同業在高跟鞋教堂下享受晚宴。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為搶佔年底及明年的旅遊商機，嘉義布袋17日於知名景點「高跟鞋教堂」盛大舉辦「布袋港灣海之宴」踩線活動。布袋街區觀光發展協會理事長游志豪特別邀請來自中南部的 80 家旅遊同業齊聚一堂，以布袋最具代表性的「海派豪華海鮮宴」為創意核心，規劃出串聯雲林、嘉義、台南（雲嘉南）的精緻旅遊路線，期盼在澎湖季來臨前，成功吸引大批遊客湧入布袋。

▲▼ 海派海鮮迎客！布袋街區觀光發展協會攜手 80 家旅遊同業 打造雲嘉南濱海必遊新路線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲冷盤豪華登場。（圖／記者翁伊森攝）

布袋鎮長蔡瑋傑也特別蒞臨現場致詞，他大力讚許布袋街區觀光發展協會在地店家的凝聚力與努力。蔡瑋傑表示，布袋擁有全台「最大、最讚」的兩大優勢，包含最生猛豐富的海鮮，以及最熱情友善的在地店家與商圈會員。

▲▼ 海派海鮮迎客！布袋街區觀光發展協會攜手 80 家旅遊同業 打造雲嘉南濱海必遊新路線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲布袋街區觀光發展協會理事長游志豪，攜手80 家旅遊同業打造必遊濱海新路線，積極推動雲嘉南濱海觀光   。（圖／記者翁伊森攝）

蔡瑋傑強調，近年布袋不斷進步，除了既有的高跟鞋教堂、好美里彩繪村、布袋觀光漁市場及海上巴士等亮點外，政府正在積極興建布袋的「第二條聯絡大橋」，預計三年內完工，屆時將與海岸線造景一併優化，呈現完全不同的全新布袋風貌，呼籲旅遊同業一要多帶團來體驗「看夕陽、吹海風、吃海鮮」的布袋三大必遊條件。

▲▼ 海派海鮮迎客！布袋街區觀光發展協會攜手 80 家旅遊同業 打造雲嘉南濱海必遊新路線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲布袋鎮長蔡瑋傑要請大家來布袋體驗「看夕陽、吹海風、吃海鮮」。（圖／記者翁伊森攝）

游志豪強調，本次海之宴料理皆採用在地頂級食材，包含好美里的蛤蜊與龍虎石斑魚、江山里的「江山米」與鰲鼓的特產，並融合東港菜脯進行特色鴨肉料理。

▲▼ 海派海鮮迎客！布袋街區觀光發展協會攜手 80 家旅遊同業 打造雲嘉南濱海必遊新路線 。（圖／記者翁伊森攝）

另外，這條雲嘉南必遊景點橫跨三縣市，雲林地區包含口湖遊客中心與宜梧滯洪池；台南則深入將軍漁港及北門井仔腳瓦盤鹽田，主打精緻與深度體驗。游志豪也透露，10 月初布袋將擴大舉辦「海派家鄉宴」，將集結全布袋所有的頂級海鮮，誠摯邀請全台旅行業者與遊客一同共襄盛舉！

▲▼ 海派海鮮迎客！布袋街區觀光發展協會攜手 80 家旅遊同業 打造雲嘉南濱海必遊新路線 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 海派海鮮迎客！布袋街區觀光發展協會攜手 80 家旅遊同業 打造雲嘉南濱海必遊新路線 。（圖／記者翁伊森攝）

關鍵字： 布袋觀光 海鮮宴 高跟鞋教堂 雲嘉南 踩線活動

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