住瓏山林蘇澳飯店53折起送早、晚餐　一次泡冷熱雙湯

▲瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店推出線上旅展優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台北夏季旅展即日起至20日在台北世貿一館登場，飯店業者也推出線上優惠。宜蘭瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店就推出2大住房專案，最低53折起，還有冷熱雙泉湯屋42折優惠，即日起至23日為止於官網開賣。

▲入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店可享有多重泡湯、水療設施。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店此次推出「2天1夜小旅行」及「3天2夜慢旅行」兩大住宿專案，並包括早、晚餐，同時暑假、周末及國定假日納入免加價優惠，不僅房內就可泡冷、熱雙湯，戶外還有多重泡湯、水療設施可使用。

▲湯屋可一次泡冷熱雙湯。

除了住房優惠外，「冷、溫雙泉湯屋券」也同步推出旅展限定優惠，獨立湯屋可體驗蘇澳珍稀冷泉或碳酸氫鈉溫泉，旅展期間購買湯屋券再贈在地點心組，平日再免費升等至B房型雙湯池湯屋。同時，旅展湯屋券享有「免費加1人泡湯」，可3人同行使用。

▲礁溪老爺露營車體驗券將開搶，入住送早餐。（圖／業者提供，下同）

老爺酒店集團也從即日起推出線上旅展優惠，包括全台據點住宿優惠，還有聯合餐飲券買10送1。如知本老爺酒店9月全新改裝回歸，推出旅展限定雙人一泊二食7500元，買10張送1張；礁溪老爺「露營車體驗套券」入住還送早餐。



老爺酒店集團此次推出全台12家老爺餐廳通用的「聯合餐飲券」每張2080元，享買10張送1張，從頂級百匯到精緻異國料理皆可彈性體驗。



住宿優惠方面，礁溪老爺特別推薦「露營車體驗套券」，一套2張售價1萬3598元，每張可享平日雙人體驗得天露營車一晚含翌日野營早餐；還有「悠然假期三天兩夜」專案，洋式標準套房平日雙人入住兩晚1萬7300元，含翌日早餐及一晚雲天自助晚餐，限量500套。

▲台東知本老爺酒店9月改裝回歸。

而預計於9月全新改裝回歸的知本老爺酒店，此次推出限量販售的「開幕三天兩夜限定券」優惠價9999元，精緻客房雙人連住兩晚含早餐，並提供台東車站或機場至飯店的來回接駁服務。此外，「知本老爺雙人一泊二食住宿券」旅展限定價7500元，享買10張送1張，並限時加碼10月31日前入住，每房加贈500元館內消費抵用金。

▲台中大毅老爺行旅。



老爺行旅系列同樣規劃多元選擇。台中大毅老爺行旅推出「4998元旅人／綠光客房住宿套券」，一套2張，可享雙人入住旅人或綠光客房，每張入住再贈「吉合製茶」指定手搖飲品2杯。南港老爺行旅則主打「旅人客房住宿券」每張2800元，買10張再送1張。