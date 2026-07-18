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「史努比降臨六福水樂園」聯名吐司百元有找　1點後入園只要399元

▲▼六福村即日起推出「SNOOPY夏日祭」，水樂園搶先打造聯名主題造景、限定餐點。（圖／業者提供）

▲六福村即日起推出「SNOOPY夏日祭」，水樂園搶先打造聯名主題造景。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

史努比（SNOOPY）粉絲準備手刀！六福村即日起推出「SNOOPY夏日祭」，水樂園搶先打造聯名主題造景，近日更曝光第一波限定主題餐飲與紀念票卡。對此業者同步祭出4大優惠，若旅客穿夾腳拖鞋或無袖背心，即可以450元入場；下午1點後則可享399元入園；桃竹苗旅客享350元鄉親價。

▲▼六福村即日起推出「SNOOPY夏日祭」，水樂園搶先打造聯名主題造景、限定餐點。（圖／業者提供）

▲▼水樂園設置多處大型主題裝置，包括入口迎賓造景、換上泳裝造型的角色牆面。（圖／業者提供）

▲▼六福村即日起推出「SNOOPY夏日祭」，水樂園搶先打造聯名主題造景、限定餐點。（圖／業者提供）

六福村今年首度推出「SNOOPY夏日祭」，由水樂園率先登場，園區設置多處大型主題裝置，包括入口迎賓造景、換上泳裝造型的角色牆面，以及經典漫畫風格的室內休息區，成為暑假最新打卡點。

▲▼六福村即日起推出「SNOOPY夏日祭」，水樂園搶先打造聯名主題造景、限定餐點。（圖／業者提供）

▲▼「SNOOPY夏日祭」限定餐點包含熱壓吐司、法式吐司與造型餅乾。（圖／業者提供）

▲▼六福村即日起推出「SNOOPY夏日祭」，水樂園搶先打造聯名主題造景、限定餐點。（圖／業者提供）

本次聯名的另一大亮點，為史努比主題餐飲。其中，熱壓吐司烙印史努比經典圖樣，售價90元；法式吐司（250元）與造型餅乾也以角色造型呈現，為園區增添濃厚的夏日療癒氛圍。

同時，園區祭出專屬實體紀念票卡與聯名周邊，並規劃出兩款超值限定套票組合。即日起於線上購票及現場購票同步開賣，數量有限。

即日起至8月30日及9月部分假日，現場購票符合指定條件還可省荷包，例如穿夾腳拖鞋或無袖背心入園可享450元票價；設籍桃竹苗或身分證字號H、J、K、O開頭者，享350元鄉親價；下午1點後，則可以午後票399元優惠入園。

▲Snoopy Run主題路跑物資包。（圖／翻攝自Facebook／Snoopy Run x Norns主題路跑）

▲Snoopy Run主題路跑物資包。（圖／翻攝自Facebook／Snoopy Run x Norns主題路跑）

另外，2026年全台唯一官方授權的「SNOOPY RUN」也宣布將於12月登場，今年除了史努比外，還加入人氣角色OLAF同樂，分別於12月6日在新北微風運河、12月13日在台中中央球場，以及12月20日在高雄時代大道舉辦，路程約3.5至4公里，主打輕鬆完賽、不計名次，適合親子及粉絲一起參與。

主辦單位表示，今年首度打造巨型「史努比抱抱獎盃氣偶」及大型打卡拱門，沿途設置多處拍照裝置，希望讓參加者一路拍到終點。報名費1,699元，可獲得短袖T恤、棒球帽、隨身包及多功能方巾等限定物資，現場另可加購OLAF絨毛飲料提袋、保溫杯及抱枕毯等周邊商品。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福村 六福村 樂園旅遊 六福水樂園 史努比 SNOOPY夏日祭

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