ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鰻丼外帶買一送一　「四代目菊かわ」土用丑日優惠連推3天

▲鰻丼外帶買一送一　「四代目菊かわ」土用丑日優惠連推3天。（圖／業者提供）

▲7月26日至7月28日，「うなぎ四代目菊かわ」鰻丼（小）外帶買一送一。（圖／うなぎ四代目菊かわ提供）

記者黃士原／台北報導

來自名古屋的「うなぎ四代目菊かわ」迎接夏季土用丑日，7月26日至7月28日祭出外帶鰻丼買一送一，每日餐期各限量15組。

2023年登台的四代目菊かわ，是日本名古屋的鰻魚飯名店，擁有超過90年歷史，日本社長菊川雄平表示，起初以經營鰻魚批發為主，之後轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內選用300克重的鰻魚，在火烤過程中，水分不會過度流失並保留適當的油脂。

▲鰻丼外帶買一送一　「四代目菊かわ」土用丑日優惠連推3天。（圖／業者提供）

▲夏鰻雙饗宴。（圖／うなぎ四代目菊かわ提供）

日本自江戶時代便流傳在土用丑日這天吃鰻魚飯，可以改善食慾不振、增加元氣的習慣，うなぎ四代目菊かわ也特別在7月26日（土用丑日）至7月28日推出限時優惠，每日午餐及晚餐時段外帶「鰻丼（小）」（原價680元）享買一送一，每日餐期各限量15組。

此外，うなぎ四代目菊かわ為了完整傳遞日本夏季的食補文化，即日起至8月31日期間，全台門市同步開賣集結品牌名物的蒲燒一本重、菊川鰻三吃等料理的「夏鰻雙饗宴」，套餐涵蓋品牌經典一整尾的名物蒲燒一本重，以及可嚐多重吃法的菊川鰻三吃共兩款主餐外，也包含口感爽脆鮮甜的全新單品「冷筍沙拉」等共6款單品任選1、6款甜點任選2，和飲品共兩杯，套餐原價2700元，活動期間特價2450元。

▲30隻蝦子示意圖。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

另外，「原燒」是王品集團旗下燒肉品牌，主要提供套餐，另有各式單點菜色，在全台各地擁有多家分店，高雄中山店去年10月底因租約到期結束營業，品牌暫時撤出高雄。原燒此次回歸高雄，選擇落腳鳳山，明天正式開幕，該店屬於自助吧吃到飽店型，可無限取用鮮蔬烤物、用料豐盛的海鮮濃湯與和牛咖哩，以及社群討論度最高的焦糖吐司。

慶祝開幕，只要8月16日前出示設籍於高雄的身分證、健保卡、學生證或公司名片等，到原燒鳳山青年店內用任1客多人套餐，就免費招待白蝦30隻。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 　四代目菊かわ 土用丑日 買一送一

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【外婆回來了】1歲娃接機激動尖叫！露笑容討抱抱太可愛❤️‍

推薦閱讀

住瓏山林蘇澳飯店53折起送早、晚餐

住瓏山林蘇澳飯店53折起送早、晚餐

全台首間「嘉義戴斯精選酒店」開幕

全台首間「嘉義戴斯精選酒店」開幕

樂園大戰！劍湖山599玩水陸　麗寶Y2K、MUJI搶客

樂園大戰！劍湖山599玩水陸　麗寶Y2K、MUJI搶客

「四代目菊かわ」土用丑日優惠連推3天

「四代目菊かわ」土用丑日優惠連推3天

台南將軍吼音樂節8月登場

台南將軍吼音樂節8月登場

札幌買伴手禮必去景點！歐風玫瑰園超好拍

札幌買伴手禮必去景點！歐風玫瑰園超好拍

傑克兄弟牛排進駐台中逢甲商圈

傑克兄弟牛排進駐台中逢甲商圈

旅行社澄清「領隊不配房」非變相漲價

旅行社澄清「領隊不配房」非變相漲價

世界盃冠軍戰免費看！7-11、萊爾富「超過3000門市直播」

世界盃冠軍戰免費看！7-11、萊爾富「超過3000門市直播」

UG推白桃烏龍新品　極光「撕撕杯」抽買1送1、限量周邊

UG推白桃烏龍新品　極光「撕撕杯」抽買1送1、限量周邊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

新北最高Buffet 9/30結束營業

旅行社澄清「領隊不配房」非變相漲價

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

「單人配房」常見3大客訴！旅行社9月起取消　獨旅團費最多貴2成

壽司郎鮭魚腹一本燒網路爆紅

板橋凱撒南洋餐廳推父親節優惠

蓮花池畔享用客家菜！隱身崙坪地景園區

鹿港傳承140年手工水晶餃老店！

熱門行程

最新新聞更多

住瓏山林蘇澳飯店53折起送早、晚餐

全台首間「嘉義戴斯精選酒店」開幕

樂園大戰！劍湖山599玩水陸　麗寶Y2K、MUJI搶客

「四代目菊かわ」土用丑日優惠連推3天

台南將軍吼音樂節8月登場

札幌買伴手禮必去景點！歐風玫瑰園超好拍

傑克兄弟牛排進駐台中逢甲商圈

旅行社澄清「領隊不配房」非變相漲價

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366