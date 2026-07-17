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全台首間「嘉義戴斯精選酒店」開幕　台中、台南接力登場

▲▼嘉義戴斯精選酒店。（圖／溫德姆酒店集團提供）

▲嘉義戴斯精選酒店已開幕。（圖／溫德姆酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義又有新飯店開幕！溫德姆酒店集團宣布，旗下指標品牌「戴斯精選酒店（Days Inn by Wyndham）」首度進駐台灣，「嘉義戴斯精選酒店」已經正式開幕，接下來還有台中、台南陸續登場。

全新落成的「嘉義戴斯精選酒店」坐落於嘉義太保市北港路、毗鄰高鐵嘉義站，以及鄰近擴建中的南科嘉義園區約12公里，擁有100間客房，包含雙人、三人房及家庭房，並配備商務中心、會議空間、健身中心、自助式洗衣房及電動車充電站。

▲▼嘉義戴斯精選酒店。（圖／溫德姆酒店集團提供）

▲▼嘉義戴斯精選酒店大廳與客房示意圖。

▲▼嘉義戴斯精選酒店。（圖／溫德姆酒店集團提供）

酒店鄰近多個嘉義代表景點，如國立故宮南院，或驅車探訪檜意森活村、森鐵車庫園區及蘭潭風景區，或於夜間漫步文化路夜市品嚐在地美食，或可前往阿里山來趟深度之旅。

溫德姆酒店集團預計於2026年第四季相繼推出兩家全新物業，包括「台中草悟道戴斯精選酒店」由原「福爾摩沙草悟道酒店」轉型，主攻台中都會會展商機。

「台南南科新大戴斯精選酒店」則由溫德姆酒店集團攜手長期深耕南台灣不動產與旅宿市場的新大集團共同打造，精準卡位台南南科國際商旅需求。三間酒店串起台灣「半導體S廊帶」沿線的商旅住宿生態，展現溫德姆酒店集團對台灣市場的深度承諾與長遠布局。

▲「台北板橋馥華艾美酒店」預計今夏前開幕。（圖／業者提供）

▲台北板橋馥華艾美酒店將從7月15日起迎賓，即日起開放訂房。（圖／業者提供，下同）

而板橋最新奢華酒店「台北板橋馥華艾美酒店」已開放旅客入住，迎賓初期全日餐廳「花漾」尚未提供服務，預訂附早餐專案的旅客會安排至行政酒廊享用早餐。

台北板橋馥華艾美酒店為今年北部最受矚目的新開幕奢華酒店之一，鄰近板橋車站，共有236間客房與套房，且皆位於19至31樓，客房內大面落地窗讓旅客能飽覽城市天際線，每一個角度都享有不同風景。

▲▼台北板橋馥華艾美酒店客房示意圖。（圖／翻攝自萬豪酒店集團官網）

▲台北板橋馥華艾美酒店每間客房都享有高空景觀。上圖為靈感客房示意圖。（圖／翻攝自萬豪酒店集團官網）

酒店也從即日起推出「探索板橋，雙倍贈點」專案，9月30日前入住，萬豪旅享家會員於住宿期間每晚皆可獲享加倍的基礎積分獎勵。

關鍵字： 嘉義旅遊 嘉義戴斯精選酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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