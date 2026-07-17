台南將軍吼音樂節8月登場　看16吋「彩色千輪」煙火點亮夜空

▲台南將軍吼夏日音樂節兩天都有不同主題煙火，更有16吋的煙火彈「彩色千輪」點亮夜空。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

「2026台南夏日音樂節－將軍吼」將於8月1日、2日在將軍漁港熱力登場。今年以雙主題接力開唱，且兩天均會施放超過6分鐘的煙火秀。台南市政府也預告，屆時將有16吋的煙火彈「彩色千輪」點亮夜空。

今年將軍吼音樂節2天活動分別以「鯤鯓大團拜」和「將軍鬥鬧熱」為主題，邀請多組藝人接力演出。而每年備受期待的煙火秀也設計2種主題，分別為「海風之聲‧勇敢發光」及「你的願望‧點亮世界」，並施放超過6分鐘煙火。

此外，為便利遊客參與，可樂旅遊、Klook、ibon售票系統、WeMo（共享機車）、馬沙溝觀光休閒協會等業者也配合推出將軍吼專屬套裝遊程、自由行、在地小旅行及交通接駁等服務，凡是購買上述遊程的民眾，即可獲得限量提供的活動專屬VIP搖滾區入場證。

▲嘉義東石海之夏今年將施放1.8萬發煙火。圖為過去活動畫面。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

嘉義「2026東石海之夏」活動則將於7月18、19、25、26日連續兩個周末在東石漁人碼頭熱鬧登場，其中重頭戲「海上高空煙火秀」將在26日晚間7點30分施放，除了東石漁人碼頭主活動區外，周邊觀海三路及大船入港景觀台也都是欣賞煙火的熱門地點。

嘉義縣政府表示，今年海上高空煙火秀施放時間約12分鐘，規劃施放約1.8萬發煙火，包含6顆16吋高空煙火，搭配聲光效果，以璀璨花火點亮東石夜空，帶給民眾精彩的視覺饗宴。

為維護活動秩序、確保觀賞動線順暢及保障港區漁民作業權益，嘉義縣政府也宣布交通管制與現場禁止佔位措施。7月26日上午10點前，禁止於東石漁人碼頭及網寮漁港之港區範圍以腳架、梯子、攝影器材、野餐墊、水桶、路障等物品預先佔位。