傑克兄弟牛排進駐台中逢甲商圈　早午餐、商午免費吃自助吧

▲傑克兄弟牛排進駐台中逢甲商圈。（圖／路易莎提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎集團積極布局多元餐飲版圖，旗下「傑克兄弟牛排」啟動轉型展店計畫，首度推出融合美式餐廳與餐酒館風格，以Grill & Bar為主題的全時段新店型進駐台中逢甲商圈，早午餐及商業午餐還能免費無限享用自助沙拉吧。

全新傑克兄弟台中逢甲店融合美式餐廳與餐酒館風格，以Grill & Bar為主題，擁有約180坪空間，不僅延續品牌深受消費者喜愛的優質牛排、加州大早餐、商業午餐與精緻晚餐，現場還設置大型投影螢幕，無論是國內外熱門賽事等，都能與親朋好友一同觀賞。

▲全新傑克兄弟台中逢甲店延續品牌深受消費者喜愛的優質牛排。（圖／路易莎提供）

路易莎集團董事長黃銘賢表示，近年來消費者的生活需求不斷改變，對餐飲的需求，也逐漸從單純用餐延伸至社交與休閒娛樂，因此，特別導入餐酒館概念，希望提供消費者下班後也能盡享放鬆自在的場景，讓傑克兄弟從經典牛排餐廳，升級成為從早到晚兼具美食、聚會與餐酒文化的生活餐飲品牌。

▲烤牛肉串。（圖／路易莎提供）

▲早午餐「加州陽光大早餐」。（圖／記者黃士原攝）

傑克兄弟台中逢甲店商業午餐從240元起，有義大利麵、紅酒燉牛肉、燉飯、漢堡套餐等多樣餐點可選擇，就連招牌的六盎司片燒嫩肩牛排套餐也只要440元，同時免費享用自助沙拉吧，湯品、各種麵包、路易莎咖啡都可無限續加。

路易莎集團接手傑克兄弟後，菜單新增早午餐，台中逢甲店同樣也有提供，不過僅有3款，分別是加州陽光大早餐、傑克經典班尼與煙燻鮭魚班尼，同樣可以免費享用自助吧。

▲台中逢甲店也提供適合聚餐的經典大拼盤和各式烤串、美式炸物與披薩。（圖／路易莎提供）

台中逢甲店也提供適合聚餐的經典大拼盤和各式烤串、美式炸物、淡菜海鮮桶及德式豬腳等，業者推薦現烤的「帕馬火腿無花果披薩」，鹹香帕馬火腿搭配香甜無花果，佐以濃郁起司與酥脆餅皮，是最具特色的人氣口味。喜歡經典風味也有「義式臘腸」、「夏威夷」及「瑪格莉特」等多種選擇。

▲韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣。（圖／記者黃士原攝）

另外，擁有34年歷史的「百年土種蔘雞湯」，是韓國弘大具代表性的蔘雞湯專門店之一，深受當地消費者與觀光客喜愛，2017年至2019年獲得首爾米其林指南入選餐廳，今年由築間餐飲集團引進台灣，5月首度登台後，已開出台中文心店、台中中科店及台北西門町店，接下來將進軍南部，台南成大店7月24日試營運，當天用餐可享88折優惠。

百年土種蔘雞湯主打招牌蔘雞湯，共有6款口味，除了原味，還有紫蘇、黑蒜、綠豆、漆樹，以及加了鮑魚的百年蔘雞湯。為了滿足台灣個人用餐與輕聚餐市場需求，台灣分店新增多款韓式經典料理，包括韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、泡菜煎餅、血腸、辣炒年糕魚板及韓國蒸蛋。