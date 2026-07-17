跟團「單人不強制併房」引熱議　旅行社澄清：非變相漲價

▲為保障領隊權益，近日多家旅行社陸續調整團體旅遊配房制度。（示意圖／東南旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

為保障領隊權益，近日多家旅行社陸續調整團體旅遊配房制度，引發外界關注是否意味著「單人旅客跟團變貴」。對此，東南旅遊、五福旅遊皆強調，新制並非變相調漲團費，而是因應旅客日益重視住宿隱私、人身安全及休息品質，同時讓領隊獲得充分休息，以提升整體服務品質。

▲東南旅遊副理徐玉玲。（圖／記者彭懷玉攝）

東南旅遊副理徐玉玲表示，近年旅客與領隊都更加重視隱私、安全及睡眠品質，因此自9月起推動「領隊不與旅客配房」制度，希望讓領隊在每天行程結束後都能充分休息，以最佳狀態服務旅客，也避免過去因生活作息不同衍生的客訴。

▲五福旅遊認為，業界從未有「強制併房」制度，旅行社推出的新方案主要是針對領隊部分，一般參團旅客毫無影響。（圖／記者彭懷玉攝）

五福旅遊策略長李家誠則指出，過去業界從未有所謂「強制併房」制度，此次調整主要是將原本體恤領隊的內部規範制度化。他也強調，旅客若最終無法媒合同性旅客配房，所支付的「單人房差」，本質上是飯店針對單人使用房間所收取的住宿費用，並非旅行社額外加價或變相調漲團費。

▲台北國際夏季旅展第一天，雄獅、旅天下、可樂、東南、五福旅遊均參展。（圖／記者彭懷玉攝）

外界也關心新制是否將推升跟團成本。徐玉玲表示，東南旅遊目前的團費報價策略並未改變，三人房、四人房等配房模式也維持不變，不會因新制而調漲售價。未來將朝向更透明、合理的收費方式，重視個人隱私的旅客可自行支付房差；希望節省預算者，旅行社仍會優先協助媒合同性旅客入住雙人房。

李家誠也表示，五福旅遊目前日本、韓國及東南亞等短程團已有超過8成採領隊獨立住宿，相關成本皆由公司自行吸收，不會轉嫁給一般旅客，也不影響與飯店、供應商的合作模式。未來若領隊有單獨住房需求，也可向公司提出申請。

▲台北國際夏季旅展下午人潮湧現。（圖／記者彭懷玉攝）

至於各家旅行社實施時間不同，東南旅遊表示，主要與各產品線銷售週期、長短程商品特性及供應商合約有關，因此需保留調整及溝通時間，屬正常作業安排。

隨著疫後旅遊型態轉變及單人旅遊需求持續增加，旅行社也開始調整產品方向。徐玉玲透露，未來將規劃更多兼具跟團便利與個人空間的「精緻獨旅團」，希望打破過去「單身跟團就得妥協住宿」的印象。

▲雄獅旅遊則表示，預計9月起率先於短程團體全面實施「領隊不再與旅客配房」。（圖／記者彭懷玉攝）



雄獅旅遊則表示，為讓領隊有更充足的休息與準備時間，預計9月起率先於短程團體全面實施「領隊不再與旅客配房」，長程團體也正規劃中。未來若單人報名旅客最終無法配房，將依產品規定酌收單人房差，使團體作業機制更加合理、公平，同時持續優化領隊培訓、招募及服務制度，進一步提升整體旅遊品質。

▲李家誠表示，五福旅遊目前日本、韓國及東南亞等短程團已有超過8成採領隊獨立住宿。（圖／記者彭懷玉攝）

至於買氣部分，李家誠分析，旅遊市場具有「好兩年、差一年」的景氣循環特性，儘管今年受到選舉氛圍、國際戰事推升燃油成本等因素影響，但受惠於股市表現亮眼帶動財富效應，民眾整體旅遊預算仍具支撐力。

東南旅遊則說，目前旅展現場及線上詢問以日、韓最受歡迎，買氣穩定。其中，2萬元內的東南亞行程因高CP值，成為小資族及學生族群首選；秋季日韓賞楓商品開賣即熱銷，預估業績可望較去年成長逾2成。