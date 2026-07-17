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日本3日避暑玩法！看黑部立山、上高地　東京推24小時自助租車

▲▼日本上高地，諏訪湖祭湖上花火大會。（圖／KKday提供）

▲日本上高地。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

進入盛夏，旅遊電商KKday串聯JR鐵道、地方觀光業者推出避暑玩法，包括黑部立山三日遊，串聯上高地、飛驒高山等景點，每人1.3萬元起。旅遊電商Klook則推出獨家「東京24小時自助租車」服務，即使是紅眼航班也不用擔心。

KKday表示，黑部立山阿爾卑斯山脈最高處室堂，夏季氣溫較平地低約12至15度，7月仍有機會欣賞殘雪，此次推出「黑部立山避暑三日遊」，每人新台幣1萬3024元起，串聯黑部立山、上高地、白川鄉、飛驒高山等景點，一次體驗高山避暑與日本地方文化。

▲▼日本上高地，諏訪湖祭湖上花火大會。（圖／KKday提供）

▲諏訪湖祭湖上花火大會。

除了白天避暑，日本夜間娛樂也成為自由行新亮點。東京六本木「Super Spark Tokyo沉浸式娛樂秀」結合燈光、舞蹈與現場互動，每人979元起；沖繩那霸「Churasun 6沖繩」表演俱樂部也在KKday售出超過5000張門票，每人1288元起。此外，8月15日登場的諏訪湖祭湖上花火大會，KKday亦推出一日遊方案，整合交通、觀覽席與領隊服務，讓旅客輕鬆感受日本夏季限定氛圍。

▲▼日本自駕,右駕。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲日本自駕示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

Klook則獨家推出日本24小時自助租車服務，以東京率先上線，不論搭乘紅眼班機前往日本、或深夜返程，都能依照旅程彈性安排，服務據點涵蓋成田機場、羽田機場、東京車站及淺草橋等熱門區域，未來也將持續擴大日本自助租車服務版圖至大阪、福岡及沖繩等城市。

業者表示，旅客出發前只要先完成線上Check-in、上傳證件完成驗證，於取車前24小時確認停車位置；抵達日本後，依照App導航前往停車場，完成押金授權及拍攝驗車照片，即可透過手機解鎖車輛直接出發。旅程結束後，只需將車輛停回指定地點，拍照上傳車況、於手機完成確認，即可完成還車，全程免排隊、免紙本文件，也不用等待櫃台人員。

為了讓旅客更安心出遊，還可依需求加購獨家「安心保障」服務，每天加價270元起，即可升級更全面的租車保障，包含CDW租車零自負額補償，NOC營業損失補償與道路救援費用報銷等，降低旅途中突發狀況帶來的負擔。

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 Klook KKday

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