UG推白桃烏龍新品　極光「撕撕杯」抽買1送1、限量周邊

▲UG推出全新「白桃烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「UG」7月21日將推出全新「白桃烏龍系列」，同時以Y3K未來美學為靈感打造極光「撕撕杯」，撕開指定區域有機會抽中免費飲品、買1送1或限量幻銀澎澎鏡子吊飾周邊。

UG「白桃烏龍系列」有純茶、奶茶與鮮奶茶等3款，售價50元起，7月21日開賣，同步推出「桃氣滿滿組」，買2杯白桃烏龍UG奶茶即送白桃限定雙杯保冷袋，8月3日前會員購買再送50點。

▲「撕撕杯」杯身有好禮。

▲幻銀澎澎鏡子吊飾只送不賣。

UG把互動遊戲藏進杯身，打造全新極光「撕撕杯」，撕開杯身指定區域，即有機會獲得免費飲品、買1送1等限定好禮，7月24日起上市，獎項限門市兌換。

另有只送不賣的「幻銀澎澎鏡子吊飾」周邊，除可從撕撕杯中獲得，7月21日至8月31日期間，UG會員購買白桃系列任1杯可享抽獎資格1次。

▲TEA TOP全新「西瓜系列」共推出4款飲品。（圖／TEA TOP第一味提供）

此外，TEA TOP第一味本月推出全新「西瓜系列」，以西瓜原汁搭配烏龍茶、綠茶，有「西瓜烏龍」、「奶蓋西瓜烏龍」、「西瓜綠茶」與「奶蓋西瓜綠茶」共4款，每杯65元起，價格依北中南部不同。

業者表示，西瓜原汁全台限量8000瓶，預計販售至31日，限於台北萬隆、台中精誠、台中逢甲、台中北平、南投竹山、草屯碧山、潭子頭張、台中工學及潭子潭興等9家門市開賣，期間同品項第2杯半價，單筆限購2組。

TEA TOP也於你訂線上平台祭出限時優惠，31日前「青茶3Q+粉粿奶茶」雙杯100元、「柳橙綠茶+橙香白毫烏龍」雙杯134元。