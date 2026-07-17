JR東日本飯店慶開幕5周年　入住享房型升等、餐飲2000贈400元

▲歡慶開幕5周年，JR東日本大飯店台北即日起至9月30日推出「繽紛・多彩 Colorful & Rich」住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

JR東日本大飯店台北迎來開幕5周年，即日起推出系列住房與餐飲優惠，館內餐飲單筆消費滿2,000元贈400元餐飲抵用券，住房專案每晚4,823元起，再享房型升等；預訂早餐專案，12歲以下兒童早餐免費。

▲JR東日本大飯店台北總經理山本寬。（圖／記者彭懷玉攝）



JR東日本大飯店台北總經理山本寬表示，2021年開幕初期，受疫情影響入住率僅一成，旅客以台灣市場為主；隨著國境開放及品牌深耕，如今平均住房率達8成，周末更逼近9成，目前海外旅客占比達7成，其中日本旅客約占3成，其餘尚有香港、美國及新加坡等地。此次周年活動也將日本美食祭延長至9月，行政總主廚石原雅弘預計於9月再度來台進行廚藝指導。

▲JR東日本大飯店台北開幕5年。（圖／記者彭懷玉攝）



身為JR東日本集團海外據點，飯店此次集結館內餐飲團隊，推出橫跨日、中、西式料理與法式甜點的限定企劃，包括鉑麗安全日餐廳「日本縱斷美食祭」、HAYASE日本料理七夕會席、凱華樓清宮御膳主題料理，以及夏季水果甜點系列，展現日系職人料理特色。即日起至9月30日，館內餐飲單筆消費滿2,000元，即贈400元餐飲抵用券。

▲秋田竿燈祭。（圖／記者彭懷玉攝）



除了餐飲活動外，飯店也將日本東北三大祭典「青森睡魔祭、秋田竿燈祭、仙台七夕祭」搬進館內，營造沉浸式節慶氛圍。特別的是，今年首次舉辦一日限定「夏祭物語嘉年華」，透過套圈圈等傳統遊戲，讓旅客感受日本祭典文化。

▲今年首次舉辦一日限定「夏祭物語嘉年華」，透過套圈圈等傳統遊戲，讓旅客感受日本祭典文化。（圖／記者彭懷玉攝）



住房方面，「繽紛．多彩五周年住房專案」即日起至9月30日開賣，每晚4,823元起，入住享房型升等、雙人早餐及五周年紀念香氛卡；預訂早餐專案，12歲以下兒童早餐免費，行政樓層房型另享行政酒廊及Happy Hour服務。

▲5周年住房專案入住即可免費升等房型。（圖／業者提供）



展望未來，飯店表示，現址建築承接自原六福皇宮，已有25年歷史，未來將持續投入硬體維護與空間優化，在保留既有建築特色的同時，結合JR東日本集團的日系服務理念，打造更符合旅客需求的住宿體驗，持續深化品牌在台市場布局。

▲▼台北漢來飯店攜手巧虎，推出「夏日奇遇｜巧虎FUN暑假」主題住房專案。（圖／業者提供）



另外，台北漢來大飯店看準暑假親子旅遊熱潮，攜手巧虎，推出「夏日奇遇｜巧虎FUN暑假」主題住房專案，即日起至9月30日入住巧虎主題房，贈周邊大禮包、免費觀看《可愛巧虎島》精選卡通等限定禮遇。二大一小入住豪華客房每人3,333元起，二大二小入住豪華套房每人最低4,375元起，豪華客房加贈1位11歲以下兒童免費入住，豪華套房則提供沙發床加開服務，並招待2位11歲以下兒童入住。

▲▼入住巧虎主題房可獲贈「阿卡將本鋪」300元消費折價券，8月首100組入住旅客再送巧虎限定DIY體驗。（圖／業者提供）



此外，飯店加碼推出5大暑假限定優惠，包括7月18日起入住指定專案，可享升級一泊二食，贈送大廳酒廊雙人套餐；指定平日入住豪華客房，還可加價9,999元升等18坪豪華套房（每日限量1間）。

入住巧虎主題房可獲贈「阿卡將本鋪」300元消費折價券，8月首100組入住旅客再送巧虎限定DIY體驗。7月27日起，同行孩童姓名含「巧、琪、樂、妙」任一字，入住巧虎豪華套房還可獲限量巧虎頭型毯被，為親子旅程增添趣味回憶。