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「單人配房」常見3大客訴！旅行社9月起取消　獨旅團費最多貴2成

▲▼可樂旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可樂旅遊發言人李季柏說明取消單人配房制度。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

旅行社業者近日紛紛宣布9月起取消單人配房制度，可樂旅遊發言人李季柏今（17日）受訪指出，此次決策為希望能提升旅客的旅遊品質，改善長期以來協助配房後，因生活習慣不同而衍生的大量客訴問題。目前可樂旅遊鎖定亞洲熱門團體目的地實施，單人旅客若跟團，預估會在團費基礎上增加10%至20%的支出。

過往旅遊業者操作出國團體旅遊，若碰到散客單人報名，多會協助和其他陌生旅客或領隊同房，但在每個人生活習慣不同下，也衍生出大量客訴。

▲▼跟團，出國旅遊，跟團出國，旅行團，旅遊團，可樂旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲過去旅遊業者碰到單人報名，多會安排和陌生旅客或領隊配房。（示意圖／記者蔡玟君攝）

生活習慣不同成陌生旅客配房客訴主因

根據可樂旅遊內部觀察，因陌生配房衍生嚴重客訴的原因前三名分別為「打呼」、「洗澡太久」、「房內有物品失竊」，其他還有早上5點起來要念經等，甚至旅客會在事後抱怨，認為旅行社應該幫他「事先篩選室友」。

李季柏坦言，這類因生活習慣產生的客訴對業者來說其實難以解決，加上疫後消費者對自己的權利主張改變，並非每個人都能包容陌生人的生活習慣。「我們理解該制度實施後可能會流失獨旅客源，但希望藉由取消單人配房，提升所有旅客的旅遊品質、減少客訴，其次則是讓領隊在海外有更好的工作環境。」

▲▼高雄膠囊旅館單人房（圖／資料照片）（記者游琁如攝）

▲單人房示意圖。（圖／ETtoday資料照）

獨旅客未來跟團多付10%至20%

進一步拆解新制，其實影響最大的是「真正一人報名的旅客」，未來需自行支付單人房差；至於三人同行等落單情況，業者在消費者同意下，仍可協助安排三人房，或採雙人房加床方式處理，因此影響相對較小。李季柏指出，日本以外的亞洲地區，大部分飯店皆可加床，多數情況仍有替代方案。

目前業者已在官網團體產品頁面的「訂購說明」中增加單人旅客需補足價差的提醒，因團費而產生的價差皆不同，李季伯表示，單人旅客可預估約增加團費10%至20%左右。

至於是否未來擴大適用長程線，可樂旅遊表示，目前沒有相關規劃，主要原因是亞洲團佔公司出團量最大，先從亞洲線調整；另一方面，長程線房差金額動輒數萬元，對消費者影響更大，且多數長程線早已不會安排領隊與旅客同房。

可樂旅遊宣布短線團體行程「取消配房」制度從9月1日起開始實施，凡報名日本、韓國、東南亞團體行程，若單數人報名且無法安排雙人同房，改為加收單人房差，不再安排與領隊或其他人配房。

▲▼可樂旅遊宣布不會讓領隊與單人配房。（圖／業者提供）

▲可樂旅遊9月起取消單人配房制度公告。（圖／業者提供）

▲▼雄獅旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雄獅旅遊也從9月起實施領隊不再與旅客配房。（圖／記者蔡玟君攝）

雄獅、東南旅遊同步9月起實施

雄獅旅遊則表示，預計9月起率先在短程線實施「領隊不再與旅客配房」，以確保領隊在出團期間擁有充足的休息與專業準備空間，長程線團體亦同步進行規劃。

配合上述制度調整，未來單人報名的旅客若因無法配房而需安排單人入住，將依各產品規定酌收單人房差，讓領隊得以維持最佳服務狀態，進一步提升旅客的旅遊品質與服務體驗。

東南旅遊表示，觀察到旅客住宿隱私與休息品質的需求日益提升，宣布自9月1日起全線實施「領隊不與旅客配房」新制，並同步將歐美長程線納入適用範圍，為業界首創之舉。

業者指出，此次新制度全線適用，且即日起報名、出發日於9月1日（含）之後的團體，皆適用新制，並率先將歐美長程線納入不配房範圍，接軌單人旅遊浪潮，目前完成配房的旅客則不受影響。

關鍵字： 可樂旅遊 取消單人配房

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